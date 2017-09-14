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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7903790479057906>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Незрозуміло, як по лише одному елементу (бронетехніці) в орків, можна відповісти на це питання.

Отже, якщо нам нададуть... то пофіг скільки там в них ще отієї бронетехніки.
Або ще купа куп факторів є для відповіді на це питання.
Отже занадто воно об'ємне))
Це не критика або зауваження, а навпаки -- цікавлять Ваші пояснення.

Наприклад, орки роблять акцент, що досягнення в них зараз саме завдяки РЕБу. --- ???

РЕБ почав відіграє значну роль, коли замість снярядів масово доводитьтся використовувати ФПВ. А проти кабанчиків не надто допомагає.
КАби небезпечні при масовому застосуванні. І це теж дуже велика проблема за браку ППО.
Але навіть за таких обставин - без бронетехніки піхота в полі ефективно наступати не зможе. В щільній міські забудові - так. В полі - ні. При цьому мені здається, що легка бронетехніка навіть важливіша за танки.
Тому, на мою думку, саме виснаження російських запасів бронетехніки через рік-півтора стане основною причиною зниження інтенсивності бойових дій з їхньої сторони.
Чи зможем ми цим скористатися і провести контрнаступ в 25 чи 26 році - це вже залежить від значно більшої кількості факторів.
Від того, скільки зброї нам дадуть, скільки боєприпасів. Від готовності зеленої влади на непопулярні заходи.
Пишуть, що в новому пакеті домопоги майже 1000 "хамві". Хоча це не машина для поля бою, але практика показує, що по живучості більшість її модифікацій не поступаються БМП-1. Ще пару таких пакетів, надловити і підготувати достатню кількість ухилянтів - і можливо, в 26 році в нас буде шанс скористатися виснаженням РФії.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 кві, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:47

  sashaqbl написав:.. Тому я зупинився на гіршому варіанті оптимістичного і вважаю його найбільш реалістичним ..Звісно це все за умови, що інтенсивність бойових дій не знизиться. І що в нас буде достатньо снарядів. І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту.
Але тут вже питання до чоловіка флер...

Вкотре :shock: У вас щось особисте до мого чоловіка? Чи вам не відомо, що обговорювати людину, якої немає на форумі, як і лізти в чужу сім'ю - це дурний тон?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:51

  sashaqbl написав: Ще пару таких пакетів, надловити і підготувати достатню кількість ухилянтів - і можливо, в 26 році в нас буде шанс скористатися виснаженням РФії.

Звучить як план.
А що значить "скористатися"? РПВ?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:55

Олександр
Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження).
Найбільш ефективно це буде в момент послаблення в противника засобів протистояння цьому валу.
Тобто або хтось вичерпається, або хтось винайде порох.

А без цього по-черепашьї буде. Туди-сюди...
Або знутря в орків вибухне.
Отже а-ля сталінізму в них поки ще нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження).

Русня зараз забезпечує вогняний вал. КАБами і артою. І рухаються по черепашому.
На противагу бачив добре навчених артилеристів на західній техніці, які умудрялися влучати в беху на ходу з першого снаряду. Максимум з третього.
Але бачив екіпажі на такій самій техніці, які працювали на порядок гірше.
Натомість більш менш успішні наступальні дії в нас були на харківщині і херсонщині. В першому випадку - механізований наступ за умов виснаження живої сили ворога. В другому - за рахунок перерізання логістики.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Звучить як план.
А що значить "скористатися"? РПВ?

Кава в Ялті.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:12

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження).

Русня зараз забезпечує вогняний вал. КАБами і артою. І рухаються по черепашому.
Натомість більш менш успішні наступальні дії в нас були на Харківщині і Херсонщині. В першому випадку - механізований наступ за рахунок виснаження живої сили ворога. В другому - за рахунок перерізання логістики.

Це пародія на вогняний вал
1918))
*І пригадати про такий приклад із військової історії – коли армія Німеччини у березні 1918 року починала свій останній у Першій світовій масштабний наступ в рамках операції "Міхаель", він же Kaiserschlacht то за перші 5 годин операції по фронту шириною в 70 км відстріляла аж 3,6 мільйонів снарядів усіх калібрів, і це схоже – своєрідний "рекорд" за всю історію воєн 20 та 21 сторіччя.
Для настільки інтенсивного вогню німецька армія зосередила на настільки вузькому відтинку фронту аж 6 тисяч артилерійських систем усіх калібрів*
https://defence-ua.com/army_and_war/v_o ... 11095.html

Зрозуміло, що до вогняного валу потрібно ще і тактика, броня і т.д.
Але в корені -- саме вал.
Війна -- це знищення...

При ешолонованій обороні повторення Харківської операції - ?
Херсон, логістика - не всюди, не завжди.

За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів...
А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.

Зараз дивна повномасштабна війна...
Для країн з населенням 40+ і 150 млн. (чи скільки їх там)
І отакими! силами за спиною в обох!
І піснями про *складнощі* перебудови на військові рейки.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:23

  Hotab написав:Удав, который несет новость с «молнией» «ааааа, его уволили!!»
Бетон, так ты объяснишь, что ужасного в увольнении?


Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы


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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів...
А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.

Основна проблема в тому, що ви не сконцентруєте такої кількості стволів і БК в одному місці. Їх одразу ж знищать.
Німецький наступ тоді, попри вогняний вал, був не особливо ефективним, якщо я не помиляюсь.
Ефективний наступ можливий тільки бронетехнікою за умови виснаження ворожих засобів ураження(від ПТУРів до авіації)
А вогняний вал - це неефективнйи розхід боєприпасів по площам. ЯК і класичні РСЗВ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:33

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів...
А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.

Основна проблема в тому, що ви не сконцентруєте такої кількості стволів і БК в одному місці. Їх одразу ж знищать.
Німецький наступ тоді, попри вогняний вал, був не особливо ефективним, якщо я не помиляюсь.

Якщо під час 1-ї світової війни компактність А. сягала 120–160 гармат на 1 км фронту, то в 2-й світ. війні вона становила на окремих ділянках 500–600 гармат на 1 км фронту.
https://esu.com.ua/article-43389
По теорії і тоді арта арту могла знищити...

Зараз же дрони проти дронів-розвідників, ракети на ракети, арта на арту.
Якщо дрони нищать арту, то цих дронів не вистачить на інше. І також з ракетами. І т.д.
Або овердофіга в когось, щоб вистачило на все.

Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника...
Це може статися за якихось умов...

А інакше --- потрохи коцать один одного до другого Пришестя.

Це зрозуміло, що вал -- це лише початок. Але необхідний початок. Для подальшого просування бронетехніки.
А просто виснажувати ешолоновану оборону --- це і є по черепаш'ї.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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