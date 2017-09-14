detroytred написав:Незрозуміло, як по лише одному елементу (бронетехніці) в орків, можна відповісти на це питання.
Отже, якщо нам нададуть... то пофіг скільки там в них ще отієї бронетехніки. Або ще купа куп факторів є для відповіді на це питання. Отже занадто воно об'ємне)) Це не критика або зауваження, а навпаки -- цікавлять Ваші пояснення.
Наприклад, орки роблять акцент, що досягнення в них зараз саме завдяки РЕБу. --- ???
РЕБ почав відіграє значну роль, коли замість снярядів масово доводитьтся використовувати ФПВ. А проти кабанчиків не надто допомагає. КАби небезпечні при масовому застосуванні. І це теж дуже велика проблема за браку ППО. Але навіть за таких обставин - без бронетехніки піхота в полі ефективно наступати не зможе. В щільній міські забудові - так. В полі - ні. При цьому мені здається, що легка бронетехніка навіть важливіша за танки. Тому, на мою думку, саме виснаження російських запасів бронетехніки через рік-півтора стане основною причиною зниження інтенсивності бойових дій з їхньої сторони. Чи зможем ми цим скористатися і провести контрнаступ в 25 чи 26 році - це вже залежить від значно більшої кількості факторів. Від того, скільки зброї нам дадуть, скільки боєприпасів. Від готовності зеленої влади на непопулярні заходи. Пишуть, що в новому пакеті домопоги майже 1000 "хамві". Хоча це не машина для поля бою, але практика показує, що по живучості більшість її модифікацій не поступаються БМП-1. Ще пару таких пакетів, надловити і підготувати достатню кількість ухилянтів - і можливо, в 26 році в нас буде шанс скористатися виснаженням РФії.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 кві, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:.. Тому я зупинився на гіршому варіанті оптимістичного і вважаю його найбільш реалістичним ..Звісно це все за умови, що інтенсивність бойових дій не знизиться. І що в нас буде достатньо снарядів. І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту. Але тут вже питання до чоловіка флер...
Вкотре У вас щось особисте до мого чоловіка? Чи вам не відомо, що обговорювати людину, якої немає на форумі, як і лізти в чужу сім'ю - це дурний тон?
Олександр Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження). Найбільш ефективно це буде в момент послаблення в противника засобів протистояння цьому валу. Тобто або хтось вичерпається, або хтось винайде порох.
А без цього по-черепашьї буде. Туди-сюди... Або знутря в орків вибухне. Отже а-ля сталінізму в них поки ще нема.
detroytred написав:Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження).
Русня зараз забезпечує вогняний вал. КАБами і артою. І рухаються по черепашому. На противагу бачив добре навчених артилеристів на західній техніці, які умудрялися влучати в беху на ходу з першого снаряду. Максимум з третього. Але бачив екіпажі на такій самій техніці, які працювали на порядок гірше. Натомість більш менш успішні наступальні дії в нас були на харківщині і херсонщині. В першому випадку - механізований наступ за умов виснаження живої сили ворога. В другому - за рахунок перерізання логістики.
detroytred написав:Думка в мене чисто зі стелі --- більш-менш значного результата (просування) досягне лише той, хто зможе забезпечити "вогняний вал" (усім комплексом засобів ураження).
Русня зараз забезпечує вогняний вал. КАБами і артою. І рухаються по черепашому. Натомість більш менш успішні наступальні дії в нас були на Харківщині і Херсонщині. В першому випадку - механізований наступ за рахунок виснаження живої сили ворога. В другому - за рахунок перерізання логістики.
Це пародія на вогняний вал 1918)) *І пригадати про такий приклад із військової історії – коли армія Німеччини у березні 1918 року починала свій останній у Першій світовій масштабний наступ в рамках операції "Міхаель", він же Kaiserschlacht то за перші 5 годин операції по фронту шириною в 70 км відстріляла аж 3,6 мільйонів снарядів усіх калібрів, і це схоже – своєрідний "рекорд" за всю історію воєн 20 та 21 сторіччя. Для настільки інтенсивного вогню німецька армія зосередила на настільки вузькому відтинку фронту аж 6 тисяч артилерійських систем усіх калібрів* https://defence-ua.com/army_and_war/v_o ... 11095.html
Зрозуміло, що до вогняного валу потрібно ще і тактика, броня і т.д. Але в корені -- саме вал. Війна -- це знищення...
При ешолонованій обороні повторення Харківської операції - ? Херсон, логістика - не всюди, не завжди.
За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів... А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.
Зараз дивна повномасштабна війна... Для країн з населенням 40+ і 150 млн. (чи скільки їх там) І отакими! силами за спиною в обох! І піснями про *складнощі* перебудови на військові рейки.
detroytred написав:За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів... А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.
Основна проблема в тому, що ви не сконцентруєте такої кількості стволів і БК в одному місці. Їх одразу ж знищать. Німецький наступ тоді, попри вогняний вал, був не особливо ефективним, якщо я не помиляюсь. Ефективний наступ можливий тільки бронетехнікою за умови виснаження ворожих засобів ураження(від ПТУРів до авіації) А вогняний вал - це неефективнйи розхід боєприпасів по площам. ЯК і класичні РСЗВ.
detroytred написав:За 5 годин -- 3,6 млн. снарядів... А зараз ще є ракети, дрони-безпілотники.
Основна проблема в тому, що ви не сконцентруєте такої кількості стволів і БК в одному місці. Їх одразу ж знищать. Німецький наступ тоді, попри вогняний вал, був не особливо ефективним, якщо я не помиляюсь.
Якщо під час 1-ї світової війни компактність А. сягала 120–160 гармат на 1 км фронту, то в 2-й світ. війні вона становила на окремих ділянках 500–600 гармат на 1 км фронту. https://esu.com.ua/article-43389 По теорії і тоді арта арту могла знищити...
Зараз же дрони проти дронів-розвідників, ракети на ракети, арта на арту. Якщо дрони нищать арту, то цих дронів не вистачить на інше. І також з ракетами. І т.д. Або овердофіга в когось, щоб вистачило на все.
Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника... Це може статися за якихось умов...
А інакше --- потрохи коцать один одного до другого Пришестя.
Це зрозуміло, що вал -- це лише початок. Але необхідний початок. Для подальшого просування бронетехніки. А просто виснажувати ешолоновану оборону --- це і є по черепаш'ї.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.