Додано: Суб 27 кві, 2024 19:37

detroytred написав: Незрозуміло, як по лише одному елементу (бронетехніці) в орків, можна відповісти на це питання.



Отже, якщо нам нададуть... то пофіг скільки там в них ще отієї бронетехніки.

Або ще купа куп факторів є для відповіді на це питання.

Отже занадто воно об'ємне))

Це не критика або зауваження, а навпаки -- цікавлять Ваші пояснення.



Наприклад, орки роблять акцент, що досягнення в них зараз саме завдяки РЕБу. --- ??? Незрозуміло, як по лише одному елементу (бронетехніці) в орків, можна відповісти на це питання.Отже, якщо нам нададуть... то пофіг скільки там в них ще отієї бронетехніки.Або ще купа куп факторів є для відповіді на це питання.Отже занадто воно об'ємне))Це не критика або зауваження, а навпаки -- цікавлять Ваші пояснення.Наприклад, орки роблять акцент, що досягнення в них зараз саме завдяки РЕБу. --- ???

РЕБ почав відіграє значну роль, коли замість снярядів масово доводитьтся використовувати ФПВ. А проти кабанчиків не надто допомагає.КАби небезпечні при масовому застосуванні. І це теж дуже велика проблема за браку ППО.Але навіть за таких обставин - без бронетехніки піхота в полі ефективно наступати не зможе. В щільній міські забудові - так. В полі - ні. При цьому мені здається, що легка бронетехніка навіть важливіша за танки.Тому, на мою думку, саме виснаження російських запасів бронетехніки через рік-півтора стане основною причиною зниження інтенсивності бойових дій з їхньої сторони.Чи зможем ми цим скористатися і провести контрнаступ в 25 чи 26 році - це вже залежить від значно більшої кількості факторів.Від того, скільки зброї нам дадуть, скільки боєприпасів. Від готовності зеленої влади на непопулярні заходи.Пишуть, що в новому пакеті домопоги майже 1000 "хамві". Хоча це не машина для поля бою, але практика показує, що по живучості більшість її модифікацій не поступаються БМП-1. Ще пару таких пакетів, надловити і підготувати достатню кількість ухилянтів - і можливо, в 26 році в нас буде шанс скористатися виснаженням РФії.