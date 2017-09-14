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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7904790579067907>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:36

  Bobua написав:Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.
Такий, що "на волі" людина сама несе відповідальність за стан свого здоров'я, і сама обирає, як їй поводитись, щоб ці хвороби менше впливали на поточний стан здоров'я (або забиває на все це, але й несе відповідальність сам). Коли людині хтось наказує, куди йти і що робити, без можливості відмовитись - то й відповідальність за наслідки повинен нести той, хто наказує.
В мене хроніка суглобів, наприклад. Я сам більш-менш відчуваю, коли можна рухатись і навантаження давати, а коли це призведе до загострення. Хоча й імовірність не 100%, і загострення трапляються. Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?
І ні, я ніколи не зловживав спиртним, ніколи взагалі на палив тютюн, або щось ще.
Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту?
Прийнято вважати, що людина сама собі шкоди робити не схильна, а якщо й так, то вплив на оточуючих від цього мінімальний, але й ій самій особливо ніхто не винен. Так, якесь соціальне забезпечення ій надається, саме тому, що складно довести зв'язок між її власною поведінкою і хворобою, але погоди це не робить. А от якщо в людини відбирають свободу, і поміщають у заздалегідь небезпечну і стресову ситуацію, то це вже зовсім інша справа.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника...
Це може статися за якихось умов...

ЦЕ зрозуміло, що для наступу потрібна перевага в засобах ураження. Але класичний вогняний вал, про який ви пишете, це маячня. ПОтрібно точкове знищення цілей по мірі спадання їх пріоритетності, а не стілянина по квадратам.
Чомусь Хаймарси ефективніші за СМерчі, попри менший калібр і меншу кількість ракет в залпі.
P.S. Вогняний вал - це коли великою кількістю намагаються компенсувати низьку точність.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:01

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника...
Це може статися за якихось умов...

ЦЕ зрозуміло, що для наступу потрібна перевага в засобах ураження. Але класичний вогняний вал, про який ви пишете, це маячня. ПОтрібно точкове знищення цілей по мірі спадання їх пріоритетності, а не стілянина по квадратам.
Чомусь Хаймарси ефективніші за СМерчі, попри менший калібр і меншу кількість ракет в залпі.
P.S. Вогняний вал - це коли великою кількістю намагаються компенсувати низьку точність.

Добре.
Сформулюю думку інакше -- да хоч чушкой, хоч чучелом: якщо неможливо сконцентрувати засоби ураження або якщо неможливо забезпечити масове знищення супротивника з його засобами ураження на значній ділянці фронту при ешолонованій обороні --- то про яке серйозне просування може бути мова???

Про це й сказав Залужний.
Що потрібен винахід пороху -- тобто хоч чим але оте масове знищення супротивника на значній ділянці фронту.

Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...

В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.

Без цього до другого Пришестя коцати один одного...
Поки в орків внутря щось не лусне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що потрібен винахід пороху
Як на мене, то вигідніше нищити логістику.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...

В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.

Знову не погоджусь. Ключове - не масове. Ключове - в кількості, більшій ніж спроможності противника по відновленню. Якщо знищувати більше, ніж вони виробляють, то з часом противник виснажиться і зявляться умови для наступу, подібні до Харкова.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:15

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Що потрібен винахід пороху
Як на мене, то вигідніше нищити логістику.

Поясню: Олександр вказав *ефективніший* (Хаймарс Смерча); Ви - *вигідніше* (логістику).
Да будь що. Підставляйте.

А мова йде що потрібні категорії не просто *ефективніше*, *вигідніше*.
Для значного результата потрібно -- на порядок ефективніше, вигідніше.

Бо проста перевага -- не видіграє суттєвої ролі....
А *порох* (або умовно мільйон Хаймерсів; або гіперболоїдів; або Ф-16, або Томагавків і т.д.) виводить на рівень повної категоричної переваги...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:18

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...

В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.

Знову не погоджусь. Ключове - не масове. Ключове - в кількості, більшій ніж спроможності противника по відновленню. Якщо знищувати більше, ніж вони виробляють, то з часом противник виснажиться і зявляться умови для наступу, подібні до Харкова.

Моя думка -- при ешолонованій обороні та сучасних засобах розвідки не з'явивляться.

До того ж з часом будемо виснажуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але й рашкованам від їх союзників.
Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:20

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:о того ж з часом будемо виснадуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але рашкованам від їх союзників.
Залужний вказав, що час грає не нашу користь.

Погоджуюсь, на момент виснаження противника, ми, з високою ймовірністю, теж будемо не в стані щось робити.
Тому нагадую, що мій початковий пост стосувався термінів, коли противник буде не в стані наступати. Все інше - це скоріш мрії. Треба, щоб дуже багато факторів зійшлося.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 21:23

Schmit може б ви, замість того, щоб витрачати час на тупі відеоролики дешевого блогера, сходили в ТЦК, оновили дані?
sashaqbl
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