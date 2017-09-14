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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 кві, 2024 20:36
Bobua написав:
Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.
Такий, що "на волі" людина сама несе відповідальність за стан свого здоров'я, і сама обирає, як їй поводитись, щоб ці хвороби менше впливали на поточний стан здоров'я (або забиває на все це, але й несе відповідальність сам). Коли людині хтось наказує, куди йти і що робити, без можливості відмовитись - то й відповідальність за наслідки повинен нести той, хто наказує.
В мене хроніка суглобів, наприклад. Я сам більш-менш відчуваю, коли можна рухатись і навантаження давати, а коли це призведе до загострення. Хоча й імовірність не 100%, і загострення трапляються. Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?
І ні, я ніколи не зловживав спиртним, ніколи взагалі на палив тютюн, або щось ще.
Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту?
Прийнято вважати, що людина сама собі шкоди робити не схильна, а якщо й так, то вплив на оточуючих від цього мінімальний, але й ій самій особливо ніхто не винен. Так, якесь соціальне забезпечення ій надається, саме тому, що складно довести зв'язок між її власною поведінкою і хворобою, але погоди це не робить. А от якщо в людини відбирають свободу, і поміщають у заздалегідь небезпечну і стресову ситуацію, то це вже зовсім інша справа.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 20:46
detroytred написав:
Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника...
Це може статися за якихось умов...
ЦЕ зрозуміло, що для наступу потрібна перевага в засобах ураження. Але класичний вогняний вал, про який ви пишете, це маячня. ПОтрібно точкове знищення цілей по мірі спадання їх пріоритетності, а не стілянина по квадратам.
Чомусь Хаймарси ефективніші за СМерчі, попри менший калібр і меншу кількість ракет в залпі.
P.S. Вогняний вал - це коли великою кількістю намагаються компенсувати низьку точність.
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sashaqbl
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:01
sashaqbl написав: detroytred написав:
Про те і мова -- що хтось повинен отримати оверперебільше засобів ураження, ніж у супротивника...
Це може статися за якихось умов...
ЦЕ зрозуміло, що для наступу потрібна перевага в засобах ураження. Але класичний вогняний вал, про який ви пишете, це маячня. ПОтрібно точкове знищення цілей по мірі спадання їх пріоритетності, а не стілянина по квадратам.
Чомусь Хаймарси ефективніші за СМерчі, попри менший калібр і меншу кількість ракет в залпі.
P.S. Вогняний вал - це коли великою кількістю намагаються компенсувати низьку точність.
Добре.
Сформулюю думку інакше -- да хоч чушкой, хоч чучелом: якщо неможливо сконцентрувати засоби ураження або якщо неможливо забезпечити масове знищення супротивника з його засобами ураження на значній ділянці фронту при ешолонованій обороні --- то про яке серйозне просування може бути мова???
Про це й сказав Залужний.
Що потрібен винахід пороху -- тобто хоч чим але оте масове знищення супротивника на значній ділянці фронту.
Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...
В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.
Без цього до другого Пришестя коцати один одного...
Поки в орків внутря щось не лусне.
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detroytred
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:07
detroytred написав:
Що потрібен винахід пороху
Як на мене, то вигідніше нищити логістику.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:11
dimo_0n написав: Shaman написав:
а гадаю велику частину витрат в української родини становлять закупки у фізосіб чи ФОПів. умовно - 50%.
та ви що! ... Одежа у ТРЦ зі скидками, я навіть не уявляю що зараз можна купити на ринку, щоб воно вийшло дешевше ніж у ТРЦ.
Ні, синку, це - фантастика!(с)
Шаман абсолютно правий. Інакше ринки вже б закрилися.
Приїжджайте в Мико, Одесу, Харків, Хмельницький - там весь одяг дешевший, ніж у ТРЦ зі знижками. Я кажу про новий, модний якісний одяг, а не про барахло, яке завалялося на складі та його тре терміново позбутися.
dimo_0n написав:
На ринок зараз ходять або дурні, або ідіоти, які не можуть замовити у сансеї\бершці з Польши доставкою місекспресом. Мені навіть труси жінка звідти заказує... Оплата на місці курьєру...
Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.
dimo_0n написав:
Но ми знов не про те. Середня в УА десь 18К грн. за аренду пересічний віддає десь 10-12К
, комуналка ще 3-5К. їжа зімою на ринку налом? КАМОН.
У нас всі пересічні живуть в оренді? Камон.
На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші).
В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому).
У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки".
Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:14
detroytred написав:
Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...
В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.
Знову не погоджусь. Ключове - не масове. Ключове - в кількості, більшій ніж спроможності противника по відновленню. Якщо знищувати більше, ніж вони виробляють, то з часом противник виснажиться і зявляться умови для наступу, подібні до Харкова.
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sashaqbl
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:15
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Що потрібен винахід пороху
Як на мене, то вигідніше нищити логістику.
Поясню: Олександр вказав *ефективніший* (Хаймарс Смерча); Ви - *вигідніше* (логістику).
Да будь що. Підставляйте.
А мова йде що потрібні категорії не просто *ефективніше*, *вигідніше*.
Для значного результата потрібно -- на порядок ефективніше, вигідніше.
Бо проста перевага -- не видіграє суттєвої ролі....
А *порох* (або умовно мільйон Хаймерсів; або гіперболоїдів; або Ф-16, або Томагавків і т.д.) виводить на рівень повної категоричної переваги...
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:18
sashaqbl написав: detroytred написав:
Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей...
Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...
В мене не головне -- по площадях.
Головне масове знищення цілей...
А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є.
Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.
Знову не погоджусь. Ключове - не масове. Ключове - в кількості, більшій ніж спроможності противника по відновленню. Якщо знищувати більше, ніж вони виробляють, то з часом противник виснажиться і зявляться умови для наступу, подібні до Харкова.
Моя думка -- при ешолонованій обороні та сучасних засобах розвідки не з'явивляться.
До того ж з часом будемо виснажуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але й рашкованам від їх союзників.
Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:20
budivelnik Lm синій 25 штук має бути одна позиція не залежно від того по якій ціні він прийшов, хоч по 5 грн хоч по 25 грн, то вже ваша 1С ( або інша crm) визначає по якій ціні його списувати, це має налаштовуватися , по середній ціні приходу, по останній ціні приходу , по порядку приходу і так далі . В карточці товару , чи в залишках завжди можна побачити в 1С, скільки овару по якій ціні прийшло. Створювати в базі кожен раз нову номенклатуру ,тобто нову SKU , якщо ціна товару змінилась це маразм. Зайшов в карту товару (чи в залишки ) я вже забув точніше і глянув скільки товару по якій ціні прийшло в стовпчик кількість і ціна - так воно є в 1С.
А от який товар списується ( продається) з якого приходу це я вже забув, але це мало б налаштовуватися . І потім коли крутиш звіт по продажах то бачиш рентабельність (націнку) по кожному товару (sku) в кожній продажі . Напрягайте програмістів 1С чи іншого сервісу всі звіти налаштовуються. Згадав поки писав !чому іноді націнка виходила мінусова ! був зворотній парадокс товар при новому приході дешевшав , менеджер робив націнку орієнтуючись на останній прихід товару 10% , а старий прихід був дорожчим )) і в першу чергу 1С списує товар який прийшов ранніше , тобто той що на складі довше. Чому рідко такий глюк виходив - бо товар на приході частіше дорожчав ніж дешевшав.
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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:22
detroytred написав:
о того ж з часом будемо виснадуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але рашкованам від їх союзників.
Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
Погоджуюсь, на момент виснаження противника, ми, з високою ймовірністю, теж будемо не в стані щось робити.
Тому нагадую, що мій початковий пост стосувався термінів, коли противник буде не в стані наступати. Все інше - це скоріш мрії. Треба, щоб дуже багато факторів зійшлося.
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