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Додано: Суб 27 кві, 2024 21:23
Schmit може б ви, замість того, щоб витрачати час на тупі відеоролики дешевого блогера, сходили в ТЦК, оновили дані?
Додано: Суб 27 кві, 2024 21:27
В точічку. І Чалий по суті назвав термін. Віконця. І його схоже зараз намагаються реалізовувати.
*"Я розраховую на те, що ми побачимо сумарно оці всі ППО-системи, системи оборони, які дозволяють перебивати російські логістичні ланцюжки постачання зброї, в тому числі Керченським мостом. Оце все, якщо в наступні 2 місяці накопичиться, це важке завдання логістичне, але все-таки, якщо це буде питання не одного мільярда, а 10 мільярдів, тобто сумарно, то тоді про щось можна буде говорити. Тому дуже важливо зараз, як імплементуються ці рішення", – зауважив дипломат.
Чалий наголосив, що бачить вікно можливостей для України у цій війні до кінця цього року – початку наступного.
"Далі Росія може налагодити інший тип економіки. Поліцейська країна авторитарна може перевести економіку на рейки війни повністю. Так, це може збурювати там суспільство, але поліцейська країна може контролювати силовим способом ситуацію. Тому я вважаю, що розтягувати цю історію не можна – і все, що є, треба скористатися цим в найближчі місяці", – наголосив Валерій Чалий.*
По суті це інсайд. Публічний))
Нас повинні реально завалити зброєю... Під це і Ф-16, АТАКАМСи та ін.
І рашка готується не стільки до свого наступу, а скоріше до відбиття нашого. Зараз намагається просунутися, поки ми готуємося. І як рік тому наші знекровлені бригади виграють час для формування резервів.
Так виходить картинка. Зі стелі)) А як вдасться, то покаже тільки практика і час.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2024 21:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 кві, 2024 21:39
yama Ви описуєте логіку, коли відкривається магазин із найманими працівниками. Для нього облік товару не буде зайвим. Я ж казав про проблеми обліку на ринку, наприклад влеозапчастин Успіха, коли бізнес існує вже 30 років, його веде 1 людина, є 1000500 різновидів товару, частину якого не знаєш коли від кого і по чому купив, можливий торг...
Додано: Суб 27 кві, 2024 21:41
У мене все оновлено, а у вас?
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 27 кві, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 кві, 2024 21:58
як що?
відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка,
якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"
Додано: Суб 27 кві, 2024 22:34
flyman
Максимум палка для незрячих. Не жалоби мене, а то я всю ніч буду лити сльози.
Муха теж має це читати з губами. Ніхто його отсоскіна не відкриває навіть.
Додано: Суб 27 кві, 2024 22:43
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Off top:
За період з початку 2024 року українські безпілотники вже завдали пошкоджень 18 російським нафтопереробним заводам, що призвело до зменшення виробництва майже на 14 відсотків.
Додано: Суб 27 кві, 2024 22:51
Сам же бізнес буде кращий і облік буде вести самому зручніше свої прибутки і витрати в якійсь системі crm . Щоб дійсно не продати товар який був куплений 15 років тому по курсу 8 з націнкою в 10 відсотків. Я був найманим працівником і кожен раз визначав кожного товару вхідну ціну і робив начинку на свій розсуд компанія працює по цей день має чотирьох менеджерів з продажу кожен з яких сам кожного разу визначає ціну приходу в базі і відштовхуючись від неї робить націнку на свій розсуд мінімальна націнка складає 10 відсотків за націнку менше 10 відсотків Тебе спитають. Звісно залежно від типу товару ну і так само цих 10 відсотків націнки має рахуватися від актуальної ціни приходу , а не приходу який був 20 років тому, А такий товар теж є на складі правда в невеликій кількості.
Додано: Суб 27 кві, 2024 22:52
1 Не вчіть тата дітей робити
Я 30 років на ринку і якщо за цей час мене ще не закрили чи не заштрафували чи ще якесь не...то значить що і як зробити - я знаю краще від тих хто мене перевіряє.
2 Я описував маразм ситуації
З моєї точки зору
а - Якщо ввести наприклад 10-100 груп товарів ( в кожній групі товар з +/- однаковим податковим навантаженням) обовязкові для всієї України
б - не чіпляючись до назви в цій групі ( може бути загальна - горілка , а може бути розписана горілка ЛГЗ 100 грамакцизна марка.....) дозволити працювати по групно
3 То
а - Державі легше перевіряти , бо групи для всіх продавців однакові , тому головне знати суму товару проданого в групі....
б - а ще краще всіх оснастити касовими( це вже зроблено) , з допомогою якого при виписці товарної накладної від постачальника до отримувача буде всього 10-100груп для податкового обліку і скільки хочеш (при потребі) для потоварного , і ці данні нехай автоматично йдуть так як зараз йдуть чеки.
Далі все просто
Якщо перехід товару з групи з одним рівнем навантаження до групи з іншим рівнем навантаження - відсутній, то все перевіряється автоматично..
ПС
Зараз всього кілька таких груп
паливо
алкогольь (три -пять груп , слабо ,пиво , вино,коньяк/віскарь/ром, горілка,)
тютюн ,
аптека
може є якісь ще специфічні....
Тоді можна і кількість контролюючих зменшувати , і податкові навантаження змінювати...
А так
Все зроблено таким чином що помилки є у ВСІХ
Яма, як хочете-можемо зустрітись і якщо не боїтесь за свою конфіденційність я готовий знайти у веденні Вашого бізнесу помилки за які може зачепитись податкова і виписати Вам штрафи)
Додано: Суб 27 кві, 2024 22:54
Я веду в екселі , з допомогою власноруч створених сотні макросів+спеціальної програмки для зєднання моїх макросів з касовим....Те що я можу витворяти в режимі реального часу - не може ніяка црм
і кожен раз , коли в умовного гетьманцева зявляється чергова брєдова ідея - в мене зявляється один-три макроса , які множать його ідею на нуль , але дозволяють мені залишатись в правовому полі ( ясно що не на 100%, але точно що більше ніж на 70)
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