detroytred написав:Ключове слово масове. Тобто я кажу, да хоч масове точкове знищення цілей... Образно -- тисяча, десять тисяч Хаймерсів...
В мене не головне -- по площадях. Головне масове знищення цілей... А хоч по площадях, хоч по точках ... - це які спроможності є. Вал мається на увазі -- масовість знищення сил супротивника. Достатньо широко і достатньо вглиб.
Знову не погоджусь. Ключове - не масове. Ключове - в кількості, більшій ніж спроможності противника по відновленню. Якщо знищувати більше, ніж вони виробляють, то з часом противник виснажиться і зявляться умови для наступу, подібні до Харкова.
Моя думка -- при ешолонованій обороні та сучасних засобах розвідки не з'явивляться.
До того ж з часом будемо виснажуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але й рашкованам від їх союзників. Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
detroytred написав:о того ж з часом будемо виснадуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але рашкованам від їх союзників. Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
Погоджуюсь, на момент виснаження противника, ми, з високою ймовірністю, теж будемо не в стані щось робити. Тому нагадую, що мій початковий пост стосувався термінів, коли противник буде не в стані наступати. Все інше - це скоріш мрії. Треба, щоб дуже багато факторів зійшлося.
detroytred написав:о того ж з часом будемо виснадуватися і ми. З часом буде зростати поміч нам від Заходу; але рашкованам від їх союзників. Залужний вказав, що час грає не нашу користь.
Погоджуюсь, на момент виснаження противника, ми, з високою ймовірністю, теж будемо не в стані щось робити. Тому нагадую, що мій початковий пост стосувався термінів, коли противник буде не в стані наступати. Все інше - це скоріш мрії. Треба, щоб дуже багато факторів зійшлося.
В точічку. І Чалий по суті назвав термін. Віконця. І його схоже зараз намагаються реалізовувати.
*"Я розраховую на те, що ми побачимо сумарно оці всі ППО-системи, системи оборони, які дозволяють перебивати російські логістичні ланцюжки постачання зброї, в тому числі Керченським мостом. Оце все, якщо в наступні 2 місяці накопичиться, це важке завдання логістичне, але все-таки, якщо це буде питання не одного мільярда, а 10 мільярдів, тобто сумарно, то тоді про щось можна буде говорити. Тому дуже важливо зараз, як імплементуються ці рішення", – зауважив дипломат. Чалий наголосив, що бачить вікно можливостей для України у цій війні до кінця цього року – початку наступного.
"Далі Росія може налагодити інший тип економіки. Поліцейська країна авторитарна може перевести економіку на рейки війни повністю. Так, це може збурювати там суспільство, але поліцейська країна може контролювати силовим способом ситуацію. Тому я вважаю, що розтягувати цю історію не можна – і все, що є, треба скористатися цим в найближчі місяці", – наголосив Валерій Чалий.* https://patrioty.org.ua/politic/indykat ... 11980.html По суті це інсайд. Публічний)) Нас повинні реально завалити зброєю... Під це і Ф-16, АТАКАМСи та ін. І рашка готується не стільки до свого наступу, а скоріше до відбиття нашого. Зараз намагається просунутися, поки ми готуємося. І як рік тому наші знекровлені бригади виграють час для формування резервів.
Так виходить картинка. Зі стелі)) А як вдасться, то покаже тільки практика і час.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2024 21:46, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.
Такий, що "на волі" людина сама несе відповідальність за стан свого здоров'я, і сама обирає, як їй поводитись, щоб ці хвороби менше впливали на поточний стан здоров'я (або забиває на все це, але й несе відповідальність сам). Коли людині хтось наказує, куди йти і що робити, без можливості відмовитись - то й відповідальність за наслідки повинен нести той, хто наказує. В мене хроніка суглобів, наприклад. Я сам більш-менш відчуваю, коли можна рухатись і навантаження давати, а коли це призведе до загострення. Хоча й імовірність не 100%, і загострення трапляються. Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?
І ні, я ніколи не зловживав спиртним, ніколи взагалі на палив тютюн, або щось ще.
Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту?
Прийнято вважати, що людина сама собі шкоди робити не схильна, а якщо й так, то вплив на оточуючих від цього мінімальний, але й ій самій особливо ніхто не винен. Так, якесь соціальне забезпечення ій надається, саме тому, що складно довести зв'язок між її власною поведінкою і хворобою, але погоди це не робить. А от якщо в людини відбирають свободу, і поміщають у заздалегідь небезпечну і стресову ситуацію, то це вже зовсім інша справа.
як що? відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка, якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"
sashaqbl написав:.. Тому я зупинився на гіршому варіанті оптимістичного і вважаю його найбільш реалістичним ..Звісно це все за умови, що інтенсивність бойових дій не знизиться. І що в нас буде достатньо снарядів. І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту. Але тут вже питання до чоловіка флер...
Вкотре У вас щось особисте до мого чоловіка? Чи вам не відомо, що обговорювати людину, якої немає на форумі, як і лізти в чужу сім'ю - це дурний тон?
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?