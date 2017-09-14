Bobua написав: Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”. Який зв`язок між “хронічними захворюваннями” і “державою”.

Держава змушує людей пити спиртне, курити тютюн (який ще й вбирає з повітря всілякі отрути), переїдати, не дбати про своє здоров`я?

Чи усвідомлють вони свої вчинки і наслідки? Чи перестають вони лити і пхати в себе отруту?

Такий, що "на волі" людина сама несе відповідальність за стан свого здоров'я, і сама обирає, як їй поводитись, щоб ці хвороби менше впливали на поточний стан здоров'я (або забиває на все це, але й несе відповідальність сам). Коли людині хтось наказує, куди йти і що робити, без можливості відмовитись - то й відповідальність за наслідки повинен нести той, хто наказує.В мене хроніка суглобів, наприклад. Я сам більш-менш відчуваю, коли можна рухатись і навантаження давати, а коли це призведе до загострення. Хоча й імовірність не 100%, і загострення трапляються. Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?І ні, я ніколи не зловживав спиртним, ніколи взагалі на палив тютюн, або щось ще.Прийнято вважати, що людина сама собі шкоди робити не схильна, а якщо й так, то вплив на оточуючих від цього мінімальний, але й ій самій особливо ніхто не винен. Так, якесь соціальне забезпечення ій надається, саме тому, що складно довести зв'язок між її власною поведінкою і хворобою, але погоди це не робить. А от якщо в людини відбирають свободу, і поміщають у заздалегідь небезпечну і стресову ситуацію, то це вже зовсім інша справа.