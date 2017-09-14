Додано: Суб 27 кві, 2024 23:12

младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету



поки не буде на кожне вакантне місце в штурмову бригаду по три кандидати (хай навіть які не бажають), доти ніхто не буде в ТЦК індивідуально розглядати вашу ситуацію. Ясно що зараз , якщо ви є, то ви і йдете в енну штурмову. Але якщо Бетона з біцепсами спіймають на березі Тиси, то він і буде замість вас. А у вас може буде шанс.Мені не подобається, що ти щоразу зменшуєш на 3.6 кгрн! У мене 23.6!!Запамʼятай! Топ для простих смертних, НЕ судей, депутатів, прокурорів.І ще мені не подобається слово «шикує» . Я зараз в місяць в Києві витрачаю 1 кує + , це без капітальних витрат типу змінив айфон, купив іншу машину. Це «просто живу в Києві».І щодо моєї пенсії, яка багатьом не дає спокою..Неважливо, що я їх, саме десь в цій сумі і сплачую в якості ЕСВ щомісяця зі своєї зарплати. То таке. Важливо, що я їх , оці тисячі пенсії, заробив. Бо поки ти смоктав університетські сіськи, смоктав ще десь, бо хлебало саме для смоктання пристосовано, , брав хабарі зі студентів, я за копійки літав в небі Донбасу. В ті самі 14-15ті..А ти в 14-му що робив? Мені здається натягував безкозирку і ховаючи праву руку на фото кричав «я горяч». Нє?