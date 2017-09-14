А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка. Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу. Реально упражняемся в тролинге. Потому что я еще не заметил ни одного результата, что я стыдил Виталика-ангелочка из ирпеня что он трутень бесполезный, и он такой куяк! и начал в договоре аренды его недвижки писать не 2 т грн, а 40. И налоги соответственно. Не было. И будет только если его хорошо поставят раком.
M-Audio написав:Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
як що? відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка, якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"
Так ще й в тому справа, що і утку повинен буде хтось з близких забезпечити, бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен. В результаті користі від мене на фронті копійок на 5, витрат на мобілізаційні заходи і транспорт - тисячі, і якщо зараз я в змозі забезпечити родині житло і існування (власне залишилось в окупації), то в такому раскладі і їм теж не буде де жити, не кажучи вже про моє лікування і догляд. Проте, Кулеба, мабуть, буде довольний -- справедливість відновлено.
M-Audio написав:Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
як що? відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка, якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"
Так ще й в тому справа, що і утку повинен буде хтось з близких забезпечити, бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен. В результаті користі від мене на фронті копійок на 5, витрат на мобілізаційні заходи і транспорт - тисячі, і якщо зараз я в змозі забезпечити родині житло і існування (власне залишилось в окупації), то в такому раскладі і їм теж не буде де жити, не кажучи вже про моє лікування і догляд. Проте, Кулеба, мабуть, буде довольний -- справедливість відновлено.
система захищена, младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету
M-Audio поки не буде на кожне вакантне місце в штурмову бригаду по три кандидати (хай навіть які не бажають), доти ніхто не буде в ТЦК індивідуально розглядати вашу ситуацію. Ясно що зараз , якщо ви є, то ви і йдете в енну штурмову. Але якщо Бетона з біцепсами спіймають на березі Тиси, то він і буде замість вас. А у вас може буде шанс.
младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету
Мені не подобається, що ти щоразу зменшуєш на 3.6 кгрн! У мене 23.6!! Запамʼятай! Топ для простих смертних, НЕ судей, депутатів, прокурорів. І ще мені не подобається слово «шикує» . Я зараз в місяць в Києві витрачаю 1 кує + , це без капітальних витрат типу змінив айфон, купив іншу машину. Це «просто живу в Києві». І щодо моєї пенсії, яка багатьом не дає спокою.. Неважливо, що я їх, саме десь в цій сумі і сплачую в якості ЕСВ щомісяця зі своєї зарплати. То таке. Важливо, що я їх , оці тисячі пенсії, заробив. Бо поки ти смоктав університетські сіськи, смоктав ще десь, бо хлебало саме для смоктання пристосовано, , брав хабарі зі студентів, я за копійки літав в небі Донбасу. В ті самі 14-15ті.. А ти в 14-му що робив? Мені здається натягував безкозирку і ховаючи праву руку на фото кричав «я горяч». Нє?
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка. Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу.
Так а я про шо кажу? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи. https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala Пані fler заявляла, шо в них один син, 18 років, який нічого не вміє, бо під час КОВIД не було можливостей. Чи звідки пропонує пані набрать чоловіків, якщо не народжувати? Вроді і штучне запліднення держава компенсує, якщо що. Чи вже розглядають питання з Сомалі? Бо москалі вже "кубинців" та "нєпальців" понавозили.
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка. Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу.
Так а я про шо кажу? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи. https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala Пані fler заявляла, шо в них один син, 18 років, який нічого не вміє, бо під час КОВIД не було можливостей. Чи звідки пропонує пані набрать чоловіків, якщо не народжувати? Вроді і штучне запліднення держава компенсує, якщо що. Чи вже розглядають питання з Сомалі? Бо москалі вже "кубинців" та "нєпальців" понавозили.
вона ще тут заявляла: - після 50+ біосміття - жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати - нема чого плодити злиднів
flyman написав:вона ще тут заявляла: - після 50+ біосміття - жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати нема чого плодити злиднів
По останньому пункту я її питав чого доярка не може мать 7 дітей, відповіді так і не дочекався. А, нє, відповідала шо ходять в поганому одязі та неясно чим харчуються. Гарний одяг це шо, від хранцузських кутюр`є?