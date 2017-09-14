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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79057906790779087909>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:01

Water
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?


Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка.
Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу. Реально упражняемся в тролинге. Потому что я еще не заметил ни одного результата, что я стыдил Виталика-ангелочка из ирпеня что он трутень бесполезный, и он такой куяк! и начал в договоре аренды его недвижки писать не 2 т грн, а 40. И налоги соответственно. Не было. И будет только если его хорошо поставят раком.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:02

  flyman написав:
  M-Audio написав:Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?

як що?
відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка,
якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"

Так ще й в тому справа, що і утку повинен буде хтось з близких забезпечити, бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен. В результаті користі від мене на фронті копійок на 5, витрат на мобілізаційні заходи і транспорт - тисячі, і якщо зараз я в змозі забезпечити родині житло і існування (власне залишилось в окупації), то в такому раскладі і їм теж не буде де жити, не кажучи вже про моє лікування і догляд. Проте, Кулеба, мабуть, буде довольний -- справедливість відновлено.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:10

  M-Audio написав:
  flyman написав:
  M-Audio написав:Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?

як що?
відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка,
якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"

Так ще й в тому справа, що і утку повинен буде хтось з близких забезпечити, бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен. В результаті користі від мене на фронті копійок на 5, витрат на мобілізаційні заходи і транспорт - тисячі, і якщо зараз я в змозі забезпечити родині житло і існування (власне залишилось в окупації), то в такому раскладі і їм теж не буде де жити, не кажучи вже про моє лікування і догляд. Проте, Кулеба, мабуть, буде довольний -- справедливість відновлено.

система захищена, младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:12

M-Audio поки не буде на кожне вакантне місце в штурмову бригаду по три кандидати (хай навіть які не бажають), доти ніхто не буде в ТЦК індивідуально розглядати вашу ситуацію. Ясно що зараз , якщо ви є, то ви і йдете в енну штурмову. Але якщо Бетона з біцепсами спіймають на березі Тиси, то він і буде замість вас. А у вас може буде шанс.
младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету

Мені не подобається, що ти щоразу зменшуєш на 3.6 кгрн! У мене 23.6!!
Запамʼятай! Топ для простих смертних, НЕ судей, депутатів, прокурорів.
І ще мені не подобається слово «шикує» . Я зараз в місяць в Києві витрачаю 1 кує + , це без капітальних витрат типу змінив айфон, купив іншу машину. Це «просто живу в Києві».
І щодо моєї пенсії, яка багатьом не дає спокою..
Неважливо, що я їх, саме десь в цій сумі і сплачую в якості ЕСВ щомісяця зі своєї зарплати. То таке. Важливо, що я їх , оці тисячі пенсії, заробив. Бо поки ти смоктав університетські сіськи, смоктав ще десь, бо хлебало саме для смоктання пристосовано, , брав хабарі зі студентів, я за копійки літав в небі Донбасу. В ті самі 14-15ті..
А ти в 14-му що робив? Мені здається натягував безкозирку і ховаючи праву руку на фото кричав «я горяч». Нє? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:40

  Hotab написав:Water
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?


Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка.
Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу.

Так а я про шо кажу?
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи.
https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala
Пані fler заявляла, шо в них один син, 18 років, який нічого не вміє, бо під час КОВIД не було можливостей.
Чи звідки пропонує пані набрать чоловіків, якщо не народжувати? Вроді і штучне запліднення держава компенсує, якщо що. Чи вже розглядають питання з Сомалі? Бо москалі вже "кубинців" та "нєпальців" понавозили.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:42

  Water написав:
  Hotab написав:Water
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?


Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка.
Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу.

Так а я про шо кажу?
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи.
https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala
Пані fler заявляла, шо в них один син, 18 років, який нічого не вміє, бо під час КОВIД не було можливостей.
Чи звідки пропонує пані набрать чоловіків, якщо не народжувати? Вроді і штучне запліднення держава компенсує, якщо що. Чи вже розглядають питання з Сомалі? Бо москалі вже "кубинців" та "нєпальців" понавозили.

вона ще тут заявляла:
- після 50+ біосміття
- жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати - нема чого плодити злиднів
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен

ветеран, расскажи свою историю, обещаю Я тебе утку лично принесу...
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:47

  flyman написав:вона ще тут заявляла:
- після 50+ біосміття
- жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати нема чого плодити злиднів

По останньому пункту я її питав чого доярка не може мать 7 дітей, відповіді так і не дочекався.
А, нє, відповідала шо ходять в поганому одязі та неясно чим харчуються. Гарний одяг це шо, від хранцузських кутюр`є?
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:У мене все оновлено, а у вас?
Вже рік і 27 днів як мобілізований.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 кві, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чалий наголосив, що бачить вікно можливостей для України у цій війні до кінця цього року – початку наступного.

Якусь фігню він бачить. Нема ніякого вікна можливостей найближчий рік. В нас менше людей, менше техніки, менше боєприпасів.
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