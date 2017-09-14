А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка. Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу. Реально упражняемся в тролинге. Потому что я еще не заметил ни одного результата, что я стыдил Виталика-ангелочка из ирпеня что он трутень бесполезный, и он такой куяк! и начал в договоре аренды его недвижки писать не 2 т грн, а 40. И налоги соответственно. Не было. И будет только если его хорошо поставят раком.
M-Audio написав:Якщо мені доведеться підносити снаряди в момент, коли не можна, то через день я приблизно на місяць стану взагалі непрацездатний. Що буде, якщо мені ще й в такому стані доведеться підносити снаряди, я не знаю, бо такий експеримент на собі не ставив. Але ззовні я нормальна людина, без обмеженнь в рухах. Як вважаєте, я можу довести цю ситуацію ВЛК, або десь потім, що наслідки -- це саме держави вина?
як що? відмовишся виконувати наказ: непокора і твій дім шконка, якщо не відомишся, твій друг утка, це якщо "не повезе"
Так ще й в тому справа, що і утку повинен буде хтось з близких забезпечити, бо держава 100% скаже, що немає зв'язку між виконанням бойового завдання і погіршенням стану здоров'я, а отже знову мені ніхто нічого не винен. В результаті користі від мене на фронті копійок на 5, витрат на мобілізаційні заходи і транспорт - тисячі, і якщо зараз я в змозі забезпечити родині житло і існування (власне залишилось в окупації), то в такому раскладі і їм теж не буде де жити, не кажучи вже про моє лікування і догляд. Проте, Кулеба, мабуть, буде довольний -- справедливість відновлено.
M-Audio поки не буде на кожне вакантне місце в штурмову бригаду по три кандидати (хай навіть які не бажають), доти ніхто не буде в ТЦК індивідуально розглядати вашу ситуацію. Ясно що зараз , якщо ви є, то ви і йдете в енну штурмову. Але якщо Бетона з біцепсами спіймають на березі Тиси, то він і буде замість вас. А у вас може буде шанс.
младовоєнпєнс шикує на 20К з бюджету
Мені не подобається, що ти щоразу зменшуєш на 3.6 кгрн! У мене 23.6!! Запамʼятай! Топ для простих смертних, НЕ судей, депутатів, прокурорів. І ще мені не подобається слово «шикує» . Я зараз в місяць в Києві витрачаю 1 кує + , це без капітальних витрат типу змінив айфон, купив іншу машину. Це «просто живу в Києві». І щодо моєї пенсії, яка багатьом не дає спокою.. Неважливо, що я їх, саме десь в цій сумі і сплачую в якості ЕСВ щомісяця зі своєї зарплати. То таке. Важливо, що я їх , оці тисячі пенсії, заробив. Бо поки ти смоктав університетські сіськи, смоктав ще десь, бо хлебало саме для смоктання пристосовано, , брав хабарі зі студентів, я за копійки літав в небі Донбасу. В ті самі 14-15ті.. А ти в 14-му що робив? Мені здається натягував безкозирку і ховаючи праву руку на фото кричав «я горяч». Нє?
А чого чоловіка немає на форумі? 2 кліка і він тут. Ще сина не забудьте, перші два питання- чого він у мамки один? Сидів під юбкою з часів КОВIД, а зараз нічого не вміє?
Вотер, если честно, какая-то куйня. Давайте друг друга еще начнем нагибать почему жена не в медсанбате, а сын в 12 - не сын полка. Здесь есть мы, трахаем мозг друг другу.
Так а я про шо кажу? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей, для того, щоб Україна мала перспективи. https://ukranews.com/ua/news/992210-v-k ... ayina-mala Пані fler заявляла, шо в них один син, 18 років, який нічого не вміє, бо під час КОВIД не було можливостей. Чи звідки пропонує пані набрать чоловіків, якщо не народжувати? Вроді і штучне запліднення держава компенсує, якщо що. Чи вже розглядають питання з Сомалі? Бо москалі вже "кубинців" та "нєпальців" понавозили.
flyman написав:вона ще тут заявляла: - після 50+ біосміття - жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати нема чого плодити злиднів
По останньому пункту я її питав чого доярка не може мать 7 дітей, відповіді так і не дочекався. А, нє, відповідала шо ходять в поганому одязі та неясно чим харчуються. Гарний одяг це шо, від хранцузських кутюр`є?
fler написав:Замовити одяг за кордоном? Ви розумієте, що джинси підібрати в інтернет - це лотерея? Як брати плаття, коли не можеш помацати руками тканину? Як брати без примірки взуття? Якщо не підійшло, то вартість доставки за рахунок покупця + втрата купи часу на обмін і не факт, що вдало.
А ви розумієте, що в Німеччині ти замовляешь, тобі привозять до дверей та залишають, ти міряешь, та якщо не хочеш - відмовляєшся... Так само(ну +/-) у нас. Заказав, курьєр привіз. Тобі не підійшло - відмовився. Все. Це проблема якогось окремого слоюю населення, якій досі живе у совку по його правилам... Це нормально замовити, поміряти та відмовитись...
fler написав:нас всі пересічні живуть в оренді? Камон. На ринку зараз скупляються переважно: - пенси (тому що звикли); - військові (тому що є гроші та немає часу лазити по ТРЦ); - молодь (яка гуляє на свіжому повітрі); - працівники ринку (вони знають, де дешевше та якісний товар); - жінки (які вміють рахувати гроші). В інтернеті скупляються: переважно домогосподарки та ухилянти (які не виходять з дому). У ТРЦ скупляються: переважно молодь та "папіки". Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
А пересічний з 15К ЗП сильно може дозволити власне житло? Камон! Пенсии зараз скупляться у магазинах АТБ. Або якихось місцевих. В мене є у місті такі - Файно. Пенсии там отримують знижки 10% до 12 години... Моя бабця, 73 роки, вже не може виходити сама з хати. Тому саме я скупляюсь для неї, та сплачую комуналку... Ось така вона, країна вільних, коли я з налогов плачу ії пенсію, та я ж ії ще содержу на старості років)) Якісний одяг на ринку? Це взагалі якась діч. Мене колись торкнуло, та я купив на ринку ньюбеланс кроси, які за рік розвалились. А оригінали я ношу по 5-7років. Як кажуть - скупоц платит дважды, а дурак - всю жизнь.
Купувати в мережі - зручно. Та не тре казати що цим користуються або домогосподарки або ухилянти... Мені зручніше замовити піцу з доставкою до дому, ніж самому їхати на своєму авто, витрачати бенз, час. Я ліпше заплачу ті 50-100 грн за доставку, чим буду гоняти крузак, який на ті 20-30км сожре соляри на 300 грн.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 00:03, всього редагувалось 3 разів.
Так там і заробітку було... Він ледве жив.... Я помятаю як він скаржився... То треба таких загнати до закриття, щоб він пішов на біржу та отримував якісь кошти від платників податків? Чи може хай собі там живе, не потребує допомоги, та якось зводе кінець з кінцями? Ні. Давайте його зпбовяжемл встановити РРО, наняти буха, админа, якій налаштуе бас або 1С..... Все для людей
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 00:16, всього редагувалось 2 разів.