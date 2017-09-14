Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:55
flyman ситкивку вжэ приклеив???
Прохожий
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:57
⚡️Головне за сьогодні в Україні:
🔸росія атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання 🔹Росіяни захопили ще два села на захід від Авдіївки: Соловйове та Семенівку 🔸Суд узяв під варту на 59 днів голову Броварської РДА Майбоженка, який учора п'яним збив людей. Без можливості внести заставу 🔹Росіянам вдалося прорватися і закріпитися у певній частині Очеретино 🔸Представники ТЦК будуть чергувати на більшості блокпостів України Сладких снов, называется
Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:59
Бетон пора отходить с боями в варшавский котел)))
Прохожий
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:02
Муха. Ти щось знов наплутав.
Я Успіха ніколи второстортним не вважав.
Я кажу ще раз. Я плачу податки. Але я розумію чому маленький бізнеси не хочуть іх платии.... Та вже 5-ту сторінку про це кажу....
До речі. Зараз влада бере саме з тумбочки
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів. Так само як всі імперії сотні років тому
У государства нет денег, окромя налогов и международных подачек/займов за которые платит пересичный(с)
dimo_0n
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:04
Прохожий написав: Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули
Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:08
Бетон написав: Прохожий написав: Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули
Удав меланхолик )
stm
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:16
Hotab я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
ankarasvan
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:22
ankarasvan написав: Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
Я просто «поизносился». Решта не має значення.
Hotab
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:35
Hotab написав: ankarasvan написав: Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
Я просто «поизносился». Решта не має значення.
Вам 50 ти ещё нет. Вы ещё ого го. Не скромничайте. Вас называют молодым человеком, а меня не
Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:48
Кацапи прорвали лінію оборони ЗСУ і зараз намагаються захопити село Очеретине (3 тис жителів до війни). Ситуація дуже складна (безнадійна?) для ЗСУ.
The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... 2f64dc7223
Ukrainian
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