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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7906790779087909>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:50

  Water написав:
  flyman написав:вона ще тут заявляла:
- після 50+ біосміття
- жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати нема чого плодити злиднів

По останньому пункту я її питав чого доярка не може мать 7 дітей, відповіді так і не дочекався.
А, нє, відповідала шо ходять в поганому одязі та неясно чим харчуються. Гарний одяг це шо, від хранцузських кутюр`є?

окуляри за 350 євро в туршопі до Парижу
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:55

flyman
ситкивку вжэ приклеив???
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Головне за сьогодні в Україні:

🔸росія атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання

🔹Росіяни захопили ще два села на захід від Авдіївки: Соловйове та Семенівку

🔸Суд узяв під варту на 59 днів голову Броварської РДА Майбоженка, який учора п'яним збив людей. Без можливості внести заставу

🔹Росіянам вдалося прорватися і закріпитися у певній частині Очеретино

🔸Представники ТЦК будуть чергувати на більшості блокпостів України

Сладких снов, называется
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 23:59

Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:04

  Прохожий написав:Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))

Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:08

  Бетон написав:
  Прохожий написав:Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))

Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули

Удав меланхолик )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:16

Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:22

  ankarasvan написав:Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?

Я просто «поизносился». Решта не має значення.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:25

Hotab
тобто воювати вже ні?
ankarasvan
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:35

  Hotab написав:
  ankarasvan написав:Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?

Я просто «поизносился». Решта не має значення.

Вам 50 ти ещё нет. Вы ещё ого го. Не скромничайте. Вас называют молодым человеком, а меня не
Бетон
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