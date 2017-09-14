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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:50
Water написав: flyman написав:
вона ще тут заявляла:
- після 50+ біосміття
- жінці з 7 дітьми допомога від держави 2500 грн з якого дива, не можеш утримати нема чого плодити злиднів
По останньому пункту я її питав чого доярка не може мать 7 дітей, відповіді так і не дочекався.
А, нє, відповідала шо ходять в поганому одязі та неясно чим харчуються. Гарний одяг це шо, від хранцузських кутюр`є?
окуляри за 350 євро в туршопі до Парижу
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flyman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:55
flyman
ситкивку вжэ приклеив???
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:57
⚡️Головне за сьогодні в Україні:
🔸росія атакувала 4 ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання
🔹Росіяни захопили ще два села на захід від Авдіївки: Соловйове та Семенівку
🔸Суд узяв під варту на 59 днів голову Броварської РДА Майбоженка, який учора п'яним збив людей. Без можливості внести заставу
🔹Росіянам вдалося прорватися і закріпитися у певній частині Очеретино
🔸Представники ТЦК будуть чергувати на більшості блокпостів України
Сладких снов, называется
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Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 23:59
Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
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Прохожий
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:04
Прохожий написав:Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули
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Бетон
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:08
Бетон написав: Прохожий написав:Бетон
пора отходить с боями в варшавский котел)))
Аминь.
Ща я могу отойти только мордой в подушку.
Если сны разрешены постановой КМУ, то отхожу в Варшавский котёл, ули
Удав меланхолик )
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stm
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:16
Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
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ankarasvan
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:22
ankarasvan написав:Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
Я просто «поизносился». Решта не має значення.
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Hotab
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:25
Hotab
тобто воювати вже ні?
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ankarasvan
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:35
Hotab написав: ankarasvan написав:Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?
Я просто «поизносился». Решта не має значення.
Вам 50 ти ещё нет. Вы ещё ого го. Не скромничайте. Вас называют молодым человеком, а меня не
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