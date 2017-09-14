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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:48
Кацапи прорвали лінію оборони ЗСУ і зараз намагаються захопити село Очеретине (3 тис жителів до війни). Ситуація дуже складна (безнадійна?) для ЗСУ.
The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... 2f64dc7223
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