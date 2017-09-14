dimo_0n написав: Я кажу ще раз. Я плачу податки. А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних) Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають. Рабів до раю не пускають. У ТЦК дані давно оновлювали?
detroytred написав:Чалий наголосив, що бачить вікно можливостей для України у цій війні до кінця цього року – початку наступного.
Якусь фігню він бачить. Нема ніякого вікна можливостей найближчий рік. В нас менше людей, менше техніки, менше боєприпасів.
Так для того, щоб бачити, це і не потрібно. Головне мати бажання, оптимізм і т.д. Тоді можна побачити у невеликому шансі потужний...потужний. Тобто не фігню він і не тільки він бачить, а шанс. Який дійсно є.
Всією країною в казіно. Зато круто. Раптом! Віримо! Це в тому році не випало, а в цьому вдасться. Бо в одну воронку снаряд двічі ж не попадає. Шанс суттєво зріс. Це лише Залужний якусь суху статтю накнопав. Не ігрову. А з сумнівами йти на таку справу апріорі ніззя, бо тоді навіть отой шанс зникає. Тому...
Негативне в баченні Чалого інше. Він вказує, що майбутньому цей шанс може ще більше зменшиться. ? А Чалий сильний дипломат і крутиться в нашого найсильнішого партнера. Найсильнішого в світі гравця. І я не розумію, чому його не вражають перспективи від наших ударів по НПЗ і т.д., вплив санкцій, зменшення бронетехніки і т.д., а також рєзні в ріфляндії тощо. І особливо падіння видобутку нафти. Згідно яких шанс навпаки повинен потужно зростати. Кратно зростати. Навіть практично до повної гарантії.
dimo_0n написав: Я кажу ще раз. Я плачу податки. А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних) Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають. Рабів до раю не пускають. У ТЦК дані давно оновлювали?
Не оновив в тцк дані , сплатив податки не в повному обсязі , що ще ?
Це ж треба бути таким скупердяєм мати крузак і 7 років мучити одну пару кросівок Та люди кожних 7 років авто міняють, а тут кроси шкода нові придбати, але зате є крузак куплений напевне на економії на кросах, уявляю собі аромат від тих 7-ми річних кросів
cherchiltank написав:Ну якщо твоя бабуся за 73 роки ніхєра не робила, як і її діти то шо ти хочеш? Де діти тої бабусі - такі ж тупі як вона чи спилися?)
Тут така справа, що ви мабуть в інший Украъні живете.
Нині в Україні близько 10,5 мільйона пенсіонерів, третина з яких отримують пенсію менш як 3 тисяч гривень. Натомість середній розмір таких виплат становить 5 350 гривень.
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Також статистика показала, що 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на законний відпочинок і отримують виплати на рівні 5 614 гривень.
Загалом розподіл розміру пенсій серед українців виглядає так:
до 3 тисяч гривень – 29,8%; 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%; 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%; 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%; понад 10 тисяч гривень – 10,70%.
Скажіть будь ласка, хто будував нинішні водо- та газопроводи які ви кожен день використовуєте? Ті що ничого не робили? Це люди, які будували СРСР після другої світової... А отримують гарні пенсії зараз або вояки, або менти, або прокурорськи. Якщо колом - це сілові структури влади....
Стосовно що робили діти бабусі. Скажу відверто, це бабуся моєї жінки. Батьки залишилися там, де зараз СВО та "осовобАждение".... Тому така справа. Але до чого вам це? Вас тригернуло інше, правда? )))
Навуходоносор написав:Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних)
Я маю повагу до кожного, хто НЕ використовує владу у своїх цілях та для свого сбагачення.
Навуходоносор написав:Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають.
егоізм - це коли хтось засуджує привласни структури в бездіяльності, поборах, витраті коштів з бюджету на дорогі та переіменування вулиць, а не на КАЧЕСТВЕНУ одежу хлопцям на передку? Так, ви зараз скажете - що ми не можемо витрачати кошти з допомоги на війну. Але як тирити ці кошти - вони схеми знаходять, а як треба витратити на війну - схем немає... Після цього ви кажете що хтось тут егоіст? )))
Навуходоносор написав:У ТЦК дані давно оновлювали?
Це зарас скрізь від ботів така штука - якщо немає що сказати - тре казати чому не на передку, або чому не оновив досі данні в ТЦК.... Я вам відповім, як вже неодноразово - я не згоден воювати та віддавати життя за статкі олігархів. Це я вже тут не одноразово казав. Я патріот своеї країни як терріторії на планеті Земля, але я не патріот держави, як форми политичного устрію на цієї терріторії. А війна зараз їде саме за державу.
Навуходоносор а чого ви так агритесь? Вам десь щось жме, чи що? Ну та скажіть відверто, що ви працюєте десь у горісполкомі та вам такі враження від народу огидні )))
Василь-Рівне написав:Ви це забули написати, може через 25 років таке можливо буде робити і у нас, але точно, що не зараз
В сенсі? Я кажу мені жінка труси заказує з сайту в Польши. Плате тут курьеру по факту отримання. Що там не працює та у кого? Які 25 років??
Василь-Рівне написав:Це ж треба бути таким скупердяєм мати крузак і 7 років мучити одну пару кросівок Та люди кожних 7 років авто міняють, а тут кроси шкода нові придбати, але зате є крузак куплений напевне на економії на кросах, уявляю собі аромат від тих 7-ми річних кросів
Ви колись носили брендовий орігінальний одяг? Він зносу немає... Та нащо мені кроси кожен рік купляти? Щоб що? Це може рабам треба кожн сезон оновлювати кроси, бо за літо вони в спеку заванюються, бо носки також з якогось лаяна за 10 грн купують та потім зверху одягають на кроси, а в жару це все перетворюється на смрад? Ну та то не моя справа, а іх.
Крузак... Ну та нехай буде ланос, якщо вам буде простіше зрозуміти, що жити можна краще, якщо не бігати та не скуповувати все підряд кожен рік... Ланос на газу сожре на 30км нехай 5л того газу. Скільки він зараз? по 20грн\л? тобто на ланосі 100грн, витрати часу, та амортизація авто. Доставка буде в більшості випадків до 100грн. Та що? треба на ланосі їхати за піццею? Щоб що? )) Мені дуже імпонує ідея Жана Фреско. До речі крузак не тому що круто, а тому, що він їзде, бо тойота. А не як інше усіяке, яке живе на СТО... Та його не треба скидати через 5 років, бо воно починає сипатись та гнити, та в цені не так падають з роками. Якщо це скупердяйство - ок. Хай у вашому вимірі воно так і залишається. Доказувати щось небачу сенсу.
Стосовно автівки я також вже казав. десь у 2017-18 я зробив челедндж для себе, та продав на той час хонду свою та цілий рік не купляв нічого. Це не то що мені жерти не було що, чи ще щось. Мені просто казалі - що без машини вижити нереально, тому треба брати євробляху... Ну ось я продав та рік катався на троллейбусах, маршрутках та таксі. Ще велік купив собі, та їздив до офису на ньому. Та як виявилось - нічого страшного в цьому немає. Без автівки можна жити в облцентрі, їздити у другі місця автоперевізниками(навіть ВІП, коли бус тебе від ворот дому забирає та везе куди треба, я так тоді їздив у Одесу, Київ та Львів). По грошам - дешевше жити без авто, це 100%. Тому я не розумію нащо всі собі тоді купляли димлячи євробляхі за останні кошти, аргументуючи - що треба і без цього авто немає життя в місті. Та розповідав про це на цьому форумі. Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що )))
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 09:18, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:. Так само(ну +/-) у нас. Заказав, курьєр привіз. Тобі не підійшло - відмовився. Все.
Я розумію так замовляти щось стандартне, скажімо смартфон чи пральні капсули. Але от одяг замовляти онлайн можуть тільки дуже стандартні люди. Особисто в мене величезні проблеми з взуттям, зазвичай доводиться обійти 2-3 магазини поки знайдеться 1 пара, яка налазить на ноги, та й одяг дуже часто одягнеш - а він криво висить...