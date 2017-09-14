The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 00:48
Кацапи прорвали лінію оборони ЗСУ і зараз намагаються захопити село Очеретине (3 тис жителів до війни). Ситуація дуже складна (безнадійна?) для ЗСУ.
The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.
Додано: Нед 28 кві, 2024 06:25
Поізносілся в хотаба, це пропала не тільки ранкова ерекція, а і до фініша не доходить навіть із медичними препаратами (що і засвідчило ВЛК), а не про те що ви подумали (не придатний відсвічувати в теплік в окопі на ЛБЗ). Імпотент не воїн, як писав ще недавно
Додано: Нед 28 кві, 2024 06:58
Так для того, щоб бачити, це і не потрібно. Головне мати бажання, оптимізм і т.д.
Тоді можна побачити у невеликому шансі потужний...потужний.
Тобто не фігню він і не тільки він бачить, а шанс. Який дійсно є.
Всією країною в казіно. Зато круто.
Раптом! Віримо!
Це в тому році не випало, а в цьому вдасться. Бо в одну воронку снаряд двічі ж не попадає. Шанс суттєво зріс.
Це лише Залужний якусь суху статтю накнопав. Не ігрову.
А з сумнівами йти на таку справу апріорі ніззя, бо тоді навіть отой шанс зникає. Тому...
Негативне в баченні Чалого інше. Він вказує, що майбутньому цей шанс може ще більше зменшиться. ?
А Чалий сильний дипломат і крутиться в нашого найсильнішого партнера. Найсильнішого в світі гравця.
І я не розумію, чому його не вражають перспективи від наших ударів по НПЗ і т.д., вплив санкцій, зменшення бронетехніки і т.д., а також рєзні в ріфляндії тощо. І особливо падіння видобутку нафти.
Згідно яких шанс навпаки повинен потужно зростати. Кратно зростати.
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