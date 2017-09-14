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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7906790779087909
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 00:48

Кацапи прорвали лінію оборони ЗСУ і зараз намагаються захопити село Очеретине (3 тис жителів до війни). Ситуація дуже складна (безнадійна?) для ЗСУ.

The Russians Are Rushing Reinforcements Into Their Ocheretyne Breakthrough. For The Ukrainians, The Situation Is Desperate.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... 2f64dc7223
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 06:25

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  ankarasvan написав:Hotab
я не зрозумів, ви ветреан АТО і тепер на пенсії?

Я просто «поизносился». Решта не має значення.

Вам 50 ти ещё нет. Вы ещё ого го. Не скромничайте. Вас называют молодым человеком, а меня не

Поізносілся в хотаба, це пропала не тільки ранкова ерекція, а і до фініша не доходить навіть із медичними препаратами (що і засвідчило ВЛК), а не про те що ви подумали (не придатний відсвічувати в теплік в окопі на ЛБЗ). Імпотент не воїн, як писав ще недавно підмітальник пілот коврів
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 06:58

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Чалий наголосив, що бачить вікно можливостей для України у цій війні до кінця цього року – початку наступного.

Якусь фігню він бачить. Нема ніякого вікна можливостей найближчий рік. В нас менше людей, менше техніки, менше боєприпасів.

Так для того, щоб бачити, це і не потрібно. Головне мати бажання, оптимізм і т.д.
Тоді можна побачити у невеликому шансі потужний...потужний.
Тобто не фігню він і не тільки він бачить, а шанс. Який дійсно є.

Всією країною в казіно. Зато круто.
Раптом! Віримо!
Це в тому році не випало, а в цьому вдасться. Бо в одну воронку снаряд двічі ж не попадає. Шанс суттєво зріс.
Це лише Залужний якусь суху статтю накнопав. Не ігрову.
А з сумнівами йти на таку справу апріорі ніззя, бо тоді навіть отой шанс зникає. Тому...

Негативне в баченні Чалого інше. Він вказує, що майбутньому цей шанс може ще більше зменшиться. ?
А Чалий сильний дипломат і крутиться в нашого найсильнішого партнера. Найсильнішого в світі гравця.
І я не розумію, чому його не вражають перспективи від наших ударів по НПЗ і т.д., вплив санкцій, зменшення бронетехніки і т.д., а також рєзні в ріфляндії тощо. І особливо падіння видобутку нафти.
Згідно яких шанс навпаки повинен потужно зростати. Кратно зростати.
detroytred
 
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