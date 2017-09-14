Додано: Нед 28 кві, 2024 09:06

Василь-Рівне написав: Ви це забули написати, може через 25 років таке можливо буде робити і у нас, але точно, що не зараз Ви це забули написати, може через 25 років таке можливо буде робити і у нас, але точно, що не зараз

Василь-Рівне написав: Це ж треба бути таким скупердяєм мати крузак і 7 років мучити одну пару кросівок Та люди кожних 7 років авто міняють, а тут кроси шкода нові придбати, але зате є крузак куплений напевне на економії на кросах, уявляю собі аромат від тих 7-ми річних кросів Це ж треба бути таким скупердяєм мати крузак і 7 років мучити одну пару кросівокТа люди кожних 7 років авто міняють, а тут кроси шкода нові придбати, але зате є крузак куплений напевне на економії на кросах, уявляю собі аромат від тих 7-ми річних кросів

В сенсі? Я кажу мені жінка труси заказує з сайту в Польши. Плате тут курьеру по факту отримання. Що там не працює та у кого? Які 25 років??Ви колись носили брендовий орігінальний одяг? Він зносу немає... Та нащо мені кроси кожен рік купляти? Щоб що? Це може рабам треба кожн сезон оновлювати кроси, бо за літо вони в спеку заванюються, бо носки також з якогось лаяна за 10 грн купують та потім зверху одягають на кроси, а в жару це все перетворюється на смрад? Ну та то не моя справа, а іх.Крузак... Ну та нехай буде ланос, якщо вам буде простіше зрозуміти, що жити можна краще, якщо не бігати та не скуповувати все підряд кожен рік... Ланос на газу сожре на 30км нехай 5л того газу. Скільки він зараз? по 20грн\л? тобто на ланосі 100грн, витрати часу, та амортизація авто. Доставка буде в більшості випадків до 100грн. Та що? треба на ланосі їхати за піццею? Щоб що? ))Мені дуже імпонує ідея Жана Фреско. До речі крузак не тому що круто, а тому, що він їзде, бо тойота. А не як інше усіяке, яке живе на СТО... Та його не треба скидати через 5 років, бо воно починає сипатись та гнити, та в цені не так падають з роками. Якщо це скупердяйство - ок. Хай у вашому вимірі воно так і залишається. Доказувати щось небачу сенсу.Стосовно автівки я також вже казав. десь у 2017-18 я зробив челедндж для себе, та продав на той час хонду свою та цілий рік не купляв нічого. Це не то що мені жерти не було що, чи ще щось. Мені просто казалі - що без машини вижити нереально, тому треба брати євробляху... Ну ось я продав та рік катався на троллейбусах, маршрутках та таксі. Ще велік купив собі, та їздив до офису на ньому. Та як виявилось - нічого страшного в цьому немає. Без автівки можна жити в облцентрі, їздити у другі місця автоперевізниками(навіть ВІП, коли бус тебе від ворот дому забирає та везе куди треба, я так тоді їздив у Одесу, Київ та Львів). По грошам - дешевше жити без авто, це 100%. Тому я не розумію нащо всі собі тоді купляли димлячи євробляхі за останні кошти, аргументуючи - що треба і без цього авто немає життя в місті. Та розповідав про це на цьому форумі. Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що )))