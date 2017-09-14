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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7914791579167917
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я розумію так замовляти щось стандартне, скажімо смартфон чи пральні капсули. Але от одяг замовляти онлайн можуть тільки дуже стандартні люди. Особисто в мене величезні проблеми з взуттям, зазвичай доводиться обійти 2-3 магазини поки знайдеться 1 пара, яка налазить на ноги, та й одяг дуже часто одягнеш - а він криво висить...

Воно то може ї так. я ніяких проблем не відчуваю з цим. зріст 183, нога 44.
З іншого боку - скільки таких як ви? В мене за все життя ви другий хто скаржиться на таке...

ПС. Фекйслесс, А чому всі пости опинилися в цієї темі? Наче ж не про війну вони...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 09:32

dimo_0n
Я патріот своеї країни як терріторії на планеті Земля, але я не патріот держави, як форми политичного устрію на цієї терріторії. А війна зараз їде саме за державу.



Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно?
А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:01

  Навуходоносор написав:
  dimo_0n написав:
Я кажу ще раз. Я плачу податки.
А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.

Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних)
Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають.
Рабів до раю не пускають.
У ТЦК дані давно оновлювали?


+++
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:03

  Andrey2512 написав:Ukrainian Так наче Очеретине вже під ними



Сили оборони підтвердили, що війська рф прорвалися та контролюють частину Очеретиного на Донеччині

https://rubryka.com/2024/04/28/syly-obo ... nechchyni/
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:05

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:У мене все оновлено, а у вас?
Вже рік і 27 днів як мобілізований.

У законі написино, протягом 60 днів дані потрібно оновити всім.
"Як всі, то всі".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно?
А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?

Вихідні, давайте поміркуємо. З вашого дозвілу та без ІПСО. Лише думки. Давайте тільки без казацбких лозунгів з ТВ потім. Лише ціфри, це ж фінфорум як не як...

1) Крим взяли без жертв та руйнувань.
2) Руйнування є там, де є опір. Це стандартна практика боїових дій
3) Всі бачили як у Каховці(та нижче до Криму) толпа зустрічала "освАбадителей"
4) Більша частина коштів з допомоги - сідає у США в оборнці
5) Ріст економіки США 1,6 а прогноз був 2,5. Попередній рік - 3,6(наче, не помятаю)

Що саме отримає наша влада та олігархи від перемоги? Та на що вони готові піти, яку ціну готові сплатити щоб залишити змогу далі красти та тримати активи тут, бо ТАМ складно вести "бізнесс без правил" або міняти ті правила?

Що саме отримає пеерсічний? та якої ціною?

Трохі відсуплюсь. Ще при Цезарі трапилась така історія. Він зайшов у якесь переферійне місто з армією, та побічив як себе там почувають люди та влада. Він зібрав владу та запита - давайте людей на війну, я зі свого боку обіцяю вам гарну посаду в моєї імперії. на що получив відповідь - краще бути першим тут, на переферії, ніж другим-третім але під тобою....

Тому влада, точніше єліти - будуть триматись як можуть та любою ціною, бо тут вони перші.


Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.
Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
dimo_0n
 
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