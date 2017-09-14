Додано: Нед 28 кві, 2024 10:17

Hotab написав: Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно?

А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується? Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно?А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?

Вихідні, давайте поміркуємо. З вашого дозвілу та без ІПСО. Лише думки. Давайте тільки без казацбких лозунгів з ТВ потім. Лише ціфри, це ж фінфорум як не як...1) Крим взяли без жертв та руйнувань.2) Руйнування є там, де є опір. Це стандартна практика боїових дій3) Всі бачили як у Каховці(та нижче до Криму) толпа зустрічала "освАбадителей"4) Більша частина коштів з допомоги - сідає у США в оборнці5) Ріст економіки США 1,6 а прогноз був 2,5. Попередній рік - 3,6(наче, не помятаю)Що саме отримає наша влада та олігархи від перемоги? Та на що вони готові піти, яку ціну готові сплатити щоб залишити змогу далі красти та тримати активи тут, бо ТАМ складно вести "бізнесс без правил" або міняти ті правила?Що саме отримає пеерсічний? та якої ціною?Трохі відсуплюсь. Ще при Цезарі трапилась така історія. Він зайшов у якесь переферійне місто з армією, та побічив як себе там почувають люди та влада. Він зібрав владу та запита - давайте людей на війну, я зі свого боку обіцяю вам гарну посаду в моєї імперії. на що получив відповідь - краще бути першим тут, на переферії, ніж другим-третім але під тобою....Тому влада, точніше єліти - будуть триматись як можуть та любою ціною, бо тут вони перші.Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?