Дюрі-бачі написав:Я розумію так замовляти щось стандартне, скажімо смартфон чи пральні капсули. Але от одяг замовляти онлайн можуть тільки дуже стандартні люди. Особисто в мене величезні проблеми з взуттям, зазвичай доводиться обійти 2-3 магазини поки знайдеться 1 пара, яка налазить на ноги, та й одяг дуже часто одягнеш - а він криво висить...
Воно то може ї так. я ніяких проблем не відчуваю з цим. зріст 183, нога 44. З іншого боку - скільки таких як ви? В мене за все життя ви другий хто скаржиться на таке...
ПС. Фекйслесс, А чому всі пости опинилися в цієї темі? Наче ж не про війну вони...
dimo_0n написав: Я кажу ще раз. Я плачу податки. А останні 30 років влада не генерувала ті гроши, а брала саме з рабів.
Я обожнюю цих так званих громадян, що не мають поваги ні до чужої праці, ні до власної держави...крім собі подібних) Виплеканий егоїзм, що підкріплюється прадо або лексусом десятирічної давнини (на газу) і надією, що вони хоч щось із себе мають. Рабів до раю не пускають. У ТЦК дані давно оновлювали?
Hotab написав:Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно? А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?
Вихідні, давайте поміркуємо. З вашого дозвілу та без ІПСО. Лише думки. Давайте тільки без казацбких лозунгів з ТВ потім. Лише ціфри, це ж фінфорум як не як...
1) Крим взяли без жертв та руйнувань. 2) Руйнування є там, де є опір. Це стандартна практика боїових дій 3) Всі бачили як у Каховці(та нижче до Криму) толпа зустрічала "освАбадителей" 4) Більша частина коштів з допомоги - сідає у США в оборнці 5) Ріст економіки США 1,6 а прогноз був 2,5. Попередній рік - 3,6(наче, не помятаю)
Що саме отримає наша влада та олігархи від перемоги? Та на що вони готові піти, яку ціну готові сплатити щоб залишити змогу далі красти та тримати активи тут, бо ТАМ складно вести "бізнесс без правил" або міняти ті правила?
Що саме отримає пеерсічний? та якої ціною?
Трохі відсуплюсь. Ще при Цезарі трапилась така історія. Він зайшов у якесь переферійне місто з армією, та побічив як себе там почувають люди та влада. Він зібрав владу та запита - давайте людей на війну, я зі свого боку обіцяю вам гарну посаду в моєї імперії. на що получив відповідь - краще бути першим тут, на переферії, ніж другим-третім але під тобою....
Тому влада, точніше єліти - будуть триматись як можуть та любою ціною, бо тут вони перші.
Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка. Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Hotab написав:Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно? А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?
Вихідні, давайте поміркуємо. З вашого дозвілу та без ІПСО. Лише думки. Давайте тільки без казацбких лозунгів з ТВ потім. Лише ціфри, це ж фінфорум як не як...
1) Крим взяли без жертв та руйнувань. 2) Руйнування є там, де є опір. Це стандартна практика боїових дій 3) Всі бачили як у Каховці(та нижче до Криму) толпа зустрічала "освАбадителей" 4) Більша частина коштів з допомоги - сідає у США в оборнці 5) Ріст економіки США 1,6 а прогноз був 2,5. Попередній рік - 3,6(наче, не помятаю)
Що саме отримає наша влада та олігархи від перемоги? Та на що вони готові піти, яку ціну готові сплатити щоб залишити змогу далі красти та тримати активи тут, бо ТАМ складно вести "бізнесс без правил" або міняти ті правила?
Що саме отримає пеерсічний? та якої ціною?
Аааааа, это просто подумать и без нарративов. Чем ближе и понятней распределение средств запада на вооружения, в т.ч. дальнобойные, в т.ч. долгосрочные контракты, тем громче голоса подумать о не сопротивлении )))
Hotab написав:Тобто війна котиться країною виключно для демонтажу держави, але не чіпляє людей, їх майно? А «нова держава» замість цієї проти якої ви, краща монтується?
Вихідні, давайте поміркуємо. З вашого дозвілу та без ІПСО. Лише думки. Давайте тільки без казацбких лозунгів з ТВ потім. Лише ціфри, це ж фінфорум як не як...
1) Крим взяли без жертв та руйнувань. 2) Руйнування є там, де є опір. Це стандартна практика боїових дій 3) Всі бачили як у Каховці(та нижче до Криму) толпа зустрічала "освАбадителей" 4) Більша частина коштів з допомоги - сідає у США в оборнці 5) Ріст економіки США 1,6 а прогноз був 2,5. Попередній рік - 3,6(наче, не помятаю)
Що саме отримає наша влада та олігархи від перемоги? Та на що вони готові піти, яку ціну готові сплатити щоб залишити змогу далі красти та тримати активи тут, бо ТАМ складно вести "бізнесс без правил" або міняти ті правила?
Що саме отримає пеерсічний? та якої ціною?
Трохі відсуплюсь. Ще при Цезарі трапилась така історія. Він зайшов у якесь переферійне місто з армією, та побічив як себе там почувають люди та влада. Він зібрав владу та запита - давайте людей на війну, я зі свого боку обіцяю вам гарну посаду в моєї імперії. на що получив відповідь - краще бути першим тут, на переферії, ніж другим-третім але під тобою....
Тому влада, точніше єліти - будуть триматись як можуть та любою ціною, бо тут вони перші.
Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка. Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80 українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Трохі відсуплюсь. Ще при Цезарі трапилась така історія. Він зайшов у якесь переферійне місто з армією, та побічив як себе там почувають люди та влада. Він зібрав владу та запита - давайте людей на війну, я зі свого боку обіцяю вам гарну посаду в моєї імперії. на що получив відповідь - краще бути першим тут, на переферії, ніж другим-третім але під тобою....
Сьогодні "вербна неділя ", і не можна лаятись і гаряче сперечатися . Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .
Но не думайте що раз в неділю святу попали (ввійшли) на нашу вітку , то ваша розповідь буде забута . Особливо про "шузи ", і як краще здатися ...... У нас тут з яких тільки "котлів" не пишуть .
Востаннє редагувалось холява в Нед 28 кві, 2024 10:30, всього редагувалось 1 раз.