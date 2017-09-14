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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7916791779187919>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

Те, що намагається забрати поточна влада і що не вдалось попередникам: право послати владу на 3 букви і змінити на того, хто обіцяє краще життя.
І приклад закону про мобілізацію показує, що влада таки враховує думку народу, бо інакше закрутили б гайки значно жорсткіше.
P.S. в москалів нарешті почались процеси, як в нас в 2022: коли все дорожчає значно швидше, ніж ростуть зарплати і пенсії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .

Так, потворне. Але це моє бачення. Щось можете відповісти окрім відчуттів?
Ну може я десь збрехав, або якось не так розумію? Тільки без телемарафоних лозунгів...

  холява написав:Но не думайте що раз в неділю святу попали (ввійшли) на нашу вітку , то ваша розповідь буде забута .
Особливо про "шузи ", і як краще здатися ......
У нас тут з яких тільки "котлів" не пишуть .

Про здатися я не писав. Я написав що саме зміниться для більшості?
Чи це погроза якась з вашого боку?

  Дюрі-бачі написав:право послати владу на 3 букви і змінити на того, хто обіцяє краще життя.

Так, тобто в поточному стані нинішня влада всіх влаштовує? ))) я вірно зрозумів?

  Дюрі-бачі написав:приклад закону про мобілізацію показує, що влада таки враховує думку народу, бо інакше закрутили б гайки значно жорсткіше.

Приклад закону про мобілізацію показую, що людські ресурси безповоротно втрачаються...
До речі, як там в рашці? Закон про мобілізацію мабуть ще жорстокішій )))

  Дюрі-бачі написав:москалів нарешті почались процеси, як в нас в 2022: коли все дорожчає значно швидше, ніж ростуть зарплати і пенсії.

Розчарую... Сайти п'ятерочеу та інших "АТБ-раша" є в доступі...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:13

  dimo_0n написав:Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці.

Тільки після цього, можна далі не читати
  dimo_0n написав:Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому....

Навіть, якщо трішки погуглити, то в Мурманську банани во ВкусВилл 39 фублей за 1 шт, незрозуміло якої ваги
Інши джерала дають від 260 до 330 фублей

Що значно дорожче, ніж в Україні.
Та і по суті, у Мурманску не можуть банани коштувати стільки ж, як і у нас, це ж північ Росії

  dimo_0n написав:Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн.

Відверта брехня
1 января 2024 году вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 %. МРОТ составит 19 242 рубля.

Це 8287.55 грн
  dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

Чемодан, вокзал, Россия ....
В Мурманск, к родне
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:38

  dimo_0n написав:
  fler написав:У нас всі пересічні живуть в оренді? Камон..
Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.

А пересічний з 15К ЗП сильно може дозволити власне житло? Камон!..
Якісний одяг на ринку? Це взагалі якась діч. Мене колись торкнуло, та я купив на ринку ньюбеланс кроси, які за рік розвалились. А оригінали я ношу по 5-7років. ..

Пересічний з 15К ЗП замовляє брендовий одяг в інтернеті?))) Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
Купувати в мережі - зручно... Мені зручніше замовити піцу з доставкою до дому, ніж самому їхати на своєму авто, витрачати бенз, час. Я ліпше заплачу ті 50-100 грн за доставку, чим буду гоняти крузак, який на ті 20-30км сожре соляри на 300 грн.

Пересічний на крузаку їздить і піцу замовляє?)))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 11:43

  dimo_0n написав:...
Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.
Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

ви намішали реально незручні запитання з відвертою маніпуляцією. до речі, таке важко спростовувати.

я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.

в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.

що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться? та й взагалі наразі пропаганда настільки вбила в голови москалів, що українець - це нацист, що не так багато не зміниться лише для деяких російськомовних, яких дійсно чимало - з цим погоджусь, й про це писав.

з приводу майна ви помиляєтесь. окупанти можуть забрату й квартиру, й машину - звісно не пересічну, а щось цікаве. просто пограбувати теж можуть, тому всі, хто має якесь майно - під загрозою, це вже закони війни.

тому оце - нічого не зміниться для пересічного, це реально російська провокація.

в нас ще не розвинена країна, але ми намагаємося. Раша вже не стане нормальною країною, лише після зміни устрою. те, що зараз відбувається в Раші, в Біларусі - це наочна відповідь, чого стояв майдан, чому правильно, що ми здолали автократію, яку намагалися побудувати й в нас теж.
  dimo_0n написав:...Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що )))
який був попередній аккаунт? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:це наочна відповідь, чого стояв майдан, чому правильно, що ми здолали автократію, яку намагалися побудувати й в нас теж.
дивно читати про це в минулому часі, особливо враховуючи, що преЗЕдент вже догнав легітимного на шляху побудови диктатури...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 28 кві, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:07

#тапиливтисе...

https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/28/7453340/

кстати где лапай пропал?
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:08

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:У законі написино, протягом 60 днів дані потрібно оновити всім.
"Як всі, то всі".

точно всі, а не "військовозобов'язані"?

Дякую за уточнення.

тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні, тобто якщо військовий, то вже не військовозобов'язаний, і навпаки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні,
Не включає:
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») — особа, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 12:22

flyman
тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні, тобто якщо військовий, то вже не військовозобов'язаний, і навпаки.

Дєло знайшлось? Чи на 60-й день нове состряпають? :mrgreen:
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