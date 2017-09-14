Додано: Нед 28 кві, 2024 11:43

dimo_0n написав: ...

Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.

Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП? ...Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

dimo_0n написав: ...Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що ))) ...Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що )))

ви намішали реально незручні запитання з відвертою маніпуляцією. до речі, таке важко спростовувати.я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться? та й взагалі наразі пропаганда настільки вбила в голови москалів, що українець - це нацист, що не так багато не зміниться лише для деяких російськомовних, яких дійсно чимало - з цим погоджусь, й про це писав.з приводу майна ви помиляєтесь. окупанти можуть забрату й квартиру, й машину - звісно не пересічну, а щось цікаве. просто пограбувати теж можуть, тому всі, хто має якесь майно - під загрозою, це вже закони війни.тому оце - нічого не зміниться для пересічного, це реально російська провокація.в нас ще не розвинена країна, але ми намагаємося. Раша вже не стане нормальною країною, лише після зміни устрою. те, що зараз відбувається в Раші, в Біларусі - це наочна відповідь, чого стояв майдан, чому правильно, що ми здолали автократію, яку намагалися побудувати й в нас теж.який був попередній аккаунт?