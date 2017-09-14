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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 10:45
dimo_0n написав:
Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Те, що намагається забрати поточна влада і що не вдалось попередникам: право послати владу на 3 букви
і змінити на того, хто обіцяє краще життя.
І приклад закону про мобілізацію показує, що влада таки враховує думку народу, бо інакше закрутили б гайки значно жорсткіше.
P.S. в москалів нарешті почались процеси, як в нас в 2022: коли все дорожчає значно швидше, ніж ростуть зарплати і пенсії.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:06
холява написав:
Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .
Так, потворне. Але це моє бачення. Щось можете відповісти окрім відчуттів?
Ну може я десь збрехав, або якось не так розумію? Тільки без телемарафоних лозунгів...
холява написав:
Но не думайте що раз в неділю святу попали (ввійшли) на нашу вітку , то ваша розповідь буде забута .
Особливо про "шузи ", і як краще здатися ......
У нас тут з яких тільки "котлів" не пишуть .
Про здатися я не писав. Я написав що саме зміниться для більшості?
Чи це погроза якась з вашого боку?
Дюрі-бачі написав:
право послати владу на 3 букви і змінити на того, хто обіцяє краще життя.
Так, тобто в поточному стані нинішня влада всіх влаштовує? ))) я вірно зрозумів?
Дюрі-бачі написав:
приклад закону про мобілізацію показує, що влада таки враховує думку народу, бо інакше закрутили б гайки значно жорсткіше.
Приклад закону про мобілізацію показую, що людські ресурси безповоротно втрачаються...
До речі, як там в рашці? Закон про мобілізацію мабуть ще жорстокішій )))
Дюрі-бачі написав:
москалів нарешті почались процеси, як в нас в 2022: коли все дорожчає значно швидше, ніж ростуть зарплати і пенсії.
Розчарую... Сайти п'ятерочеу та інших "АТБ-раша" є в доступі...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:13
dimo_0n написав:
Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці.
Тільки після цього, можна далі не читати
dimo_0n написав:
Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому....
Навіть, якщо трішки погуглити, то в Мурманську банани во ВкусВилл 39 фублей за 1 шт, незрозуміло якої ваги
Інши джерала дають від 260 до 330 фублей
Що значно дорожче, ніж в Україні.
Та і по суті, у Мурманску не можуть банани коштувати стільки ж, як і у нас, це ж північ Росії
dimo_0n написав:
Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн.
Відверта брехня
1 января 2024 году вступил в силу закон, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 %. МРОТ составит 19 242 рубля.
Це 8287.55 грн
dimo_0n написав:
Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Чемодан, вокзал, Россия ....
В Мурманск, к родне
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:38
dimo_0n написав: fler написав:
У нас всі пересічні живуть в оренді? Камон..
Звісно, це не означає, що ті,хто скупляється на ринку, нічого не замовляють в інтернеті. Зауважу, що на ринок за барахлом не йдуть, як і не йдуть за брендовим одягом, а йдуть, щоб купити якісні продукти та одяг за прийнятними цінами.
А пересічний з 15К ЗП сильно може дозволити власне житло? Камон!..
Якісний одяг на ринку? Це взагалі якась діч. Мене колись торкнуло, та я купив на ринку ньюбеланс кроси, які за рік розвалились. А оригінали я ношу по 5-7років. ..
Пересічний з 15К ЗП замовляє брендовий одяг в інтернеті?))) Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
Купувати в мережі - зручно... Мені зручніше замовити піцу з доставкою до дому, ніж самому їхати на своєму авто, витрачати бенз, час. Я ліпше заплачу ті 50-100 грн за доставку, чим буду гоняти крузак, який на ті 20-30км сожре соляри на 300 грн.
Пересічний на крузаку їздить і піцу замовляє?)))
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Додано: Нед 28 кві, 2024 11:43
dimo_0n написав:
...
Тепер стосовно рашки - там теж гімно. Але з газом та нафтою, яка всім треба, та якщо вона перестає постачати углеводородицю - ціна на сировину піде вверх. А потім все що виробляється - також вверх. Це машини в ЄС, станки у США та інше. А першим странам це не потрібно. їх влаштовую дешева сировина... Якщо є змога - переглянте, якак була середня ЗП там в рашці до війни, а яка у нас. Як у них там зі страховою медециною. Я можу навести приклади батьків жінки, яки живуть в Мурманську, в рашці. Ціна бананів, хліба та купи іншого - та сама що в мене у Кропивницькому.... Пенсія середня висче в перерахунку на долар. Є доволі довгий перелік послуг, які можна отримати безкоштовно по госстраховці. Також є МРОТ, який якщо преевести на наші - 10К грн. Тобто якщо ти працюешь за меньше - влада доплачує до МРОТ. Грубо кажучи це мінімалка.
Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
ви намішали реально незручні запитання з відвертою маніпуляцією. до речі, таке важко спростовувати.
я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.
в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.
що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться? та й взагалі наразі пропаганда настільки вбила в голови москалів, що українець - це нацист, що не так багато не зміниться лише для деяких російськомовних, яких дійсно чимало - з цим погоджусь, й про це писав.
з приводу майна ви помиляєтесь. окупанти можуть забрату й квартиру, й машину - звісно не пересічну, а щось цікаве. просто пограбувати теж можуть, тому всі, хто має якесь майно - під загрозою, це вже закони війни.
тому оце - нічого не зміниться для пересічного, це реально російська провокація.
в нас ще не розвинена країна, але ми намагаємося. Раша вже не стане нормальною країною, лише після зміни устрою. те, що зараз відбувається в Раші, в Біларусі - це наочна відповідь, чого стояв майдан, чому правильно, що ми здолали автократію, яку намагалися побудувати й в нас теж.
dimo_0n написав:
...Але з іншого аккаунту, який забанили не помню вже за що )))
який був попередній аккаунт?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:06
Shaman написав:
це наочна відповідь, чого стояв майдан, чому правильно, що ми здолали автократію, яку намагалися побудувати й в нас теж.
дивно читати про це в минулому часі, особливо враховуючи, що преЗЕдент вже догнав легітимного на шляху побудови диктатури...
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в Нед 28 кві, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:07
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:08
Schmit написав: flyman написав: Schmit написав:
У законі написино, протягом 60 днів дані потрібно оновити всім
.
"Як всі, то всі".
точно всі, а не "військовозобов'язані"?
Дякую за уточнення.
тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні, тобто якщо військовий, то вже не військовозобов'язаний, і навпаки.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:13
flyman написав:
тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні,
Не включає:
Військовозобов'я́заний (п. 9 ст. 1 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу») — особа, яка перебуває у запасі
для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 12:22
flyman
тільки не от не знаю, чи множина військовий включає військовозобов'язані, чи вони взаємовиключні, тобто якщо військовий, то вже не військовозобов'язаний, і навпаки.
Дєло знайшлось? Чи на 60-й день нове состряпають?
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