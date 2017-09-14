fler написав:Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
Якісний одяг на ринку може бути тільки контрабас. Все інше- китай. Є нормальні фірмові магазини, у т.ч. українського виробництва, як взуття, так і одягу. У ТРЦ зустрічав військових, а не міфічних папіків, купляли брендові кросівки.
fler написав:Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
Якісний одяг на ринку може бути тільки контрабас. Все інше- китай. Є нормальні фірмові магазини, у т.ч. українського виробництва, як взуття, так і одягу. У ТРЦ зустрічав військових, а не міфічних папіків, купляли брендові кросівки.
dimo_0n написав:Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Ну-ну... Коли останній раз Україна була зачищиком війни? Не відбивалась від загарбників- а саме НАПАДАЛА ? Років з 1000 тому.... А скільки воєн за останні нехай 30 років новітньої України - вела педерація? чечня придністровья карабах Грузія сірія Україна...
Так от саме це і буде різницею для 100% тих хто потрапить під керівництво педерації Вони БУДУТЬ гарматним мясом, а не тільки працівниками на себе.
Може комусь такої різниці мало - але мені достатньо.
Ви поравий, курс зараз трохі змінився.. я звик ділити на 2. Тобто за 1 рупь 0.5грн. Ну та що змінилось від цього? Та сама мінімалка. В нас з апреля підтягнули до цієї цифри.... Тобто знов теза підтвердилась - те саме там.
pesikot написав:Чемодан, вокзал, Россия .... В Мурманск, к родне
Я народився в Солоному, Дніпровської області.... Так що родина в мене тут. Не переймайтеся, та переставайте балакати тезами ботів з ТВ...
fler написав:Пересічний з 15К ЗП замовляє брендовий одяг в інтернеті?))) Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
А пересічний купує кожен рік одяг на ринку, замість того, щоб купити на кілька років досить качечтвенне? Ну ОК. Щодо невідомих брендів - я таких не встричав в себе на критому ринку у кропі. Все Кітайский ширпотреб з 7км Одеси... Та витрачати час ну гульню по рынку щ пошуком качества? Ну мабутьтвам нема чим занятись. Ну то гуляйте. Це всеобно плюс для экономики.
fler написав:Пересічний на крузаку їздить і піцу замовляє?)))
Ну я полюбляю піццу поїсти. Але з якоїсь мережі. В мене є севенпіцца. Мені подобається. А що вас так торбує?
Shaman написав:приводу майна ви помиляєтесь. окупанти можуть забрату й квартиру, й машину - звісно не пересічну, а щось цікаве. просто пограбувати теж можуть, тому всі, хто має якесь майно - під загрозою, це вже закони війни.
тому оце - нічого не зміниться для пересічного, це реально російська провокація.
Будемо відверті, але з 18 серпня в нас також можуть арештувати майно, якщо не хочеш помирати їти, та грошей нема на штраф... Так що тут бабка навпіл гадала....
Shaman написав:який був попередній аккаунт?
В мене цей з 18 року.... А той наче Dimon.kr, або Dimka.kr. Неплмятаю, але що це змінює взагалі?
Water написав:У ТРЦ зустрічав військових, а не міфічних папіків, купляли брендові кросівки.
Дякую за підтримку. Гадаю, що ті хто пише про ринок - взагалі ніколи не носили качечтвенних речей...
Faceless написав:хороші українські бренди
Наприклад? Брав колись в Любові у Черкасах у Goldi - гімно. В мене у місті є Ванбайван - теж гімно.
27.04.2024 13:31 ГР в Google News «Служба — обов’язок, демобілізація — право»: у Києві вийшли вже на 10-ту акцію (фоторепортаж) Автор Олександра Єфименко Фото: Олександра Єфименко/Громадське радіо
--:-- Орієнтовний час читання: 4 хв На Майдані Незалежності в Києві відбулася 10-та акція з вимогою встановлення справедливих термінів служби для українських військовослужбовців.
«Служба — обов’язок, демобілізація — право», «Чекаю», «Не робіть з військових гладіаторів»: плакати такого характеру тримали в руках учасниці та учасники акції.
Одна з них — Наталія Мацюх із Луганська — дружина одного з українських військових. Її чоловік 25 лютого 2022 року пішов захищати Україну, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був лікарем, є кандидатом медичних наук, доцентом, планував захищати докторську дисертацію.
Наталія Мацюх «Один раз ми вже дім втрачали. Ми вирішили, що другий раз ми не будемо просто спостерігати осторонь, що робиться із нашою державою. Тому чоловік ухвалив рішення взяти зброю до рук. Мій чоловік розуміє, що без нього його підрозділу буде дуже важко. Але він розуміє і те, що станом на зараз він має вже 8 контузій, з яких офіційно задокументовано 3. І наскільки його вистачить далі, він не знає. Повилазили хронічні захворювання. Така сама ситуація і в його побратимів. Коли їх виводили на ротацію, він проводив обстеження персоналу, як він мені сказав, легше зробити нових, ніж вилікувати старих», — коментує пані Наталія і додає, посилаючись на стандарти армії НАТО, що є доказова база стосовно того, що військові повністю виснажуються за шість місяців інтенсивних боїв.
У підписаному законі «Про мобілізацію» немає пункту про демобілізацію військовослужбовців. На пікеті також була присутня народна депутатка України, Інна Совсун. Її чоловік також є військовим.
Інна Совсун «Їхня незаміність пов’язана не з відсутністю людей. Вона пов’язана з політичним рішенням. Це політичне рішення, вочевидь, продиктовано двома факторами. Перше: тих нових, кого мобілізуватимуть треба навчати, з ними треба працювати. Це додатковий, часовий, адміністративний та інший ресурс. Але це ж складно, простіше, хай воюють ті, хто вже навчені. Друге: відверте небажання влади приймати непопулярні рішення. Бо ми ж розуміємо, що для того, аби хтось повернувся до цивільного життя, хтось інший має його замінити.
Тих, хто хоче зараз йти на службу, дуже мало. Особливо, зважаючи на інформаційну кампанію, яка відсутність цього приводу, та на ось ці постійні запевняння, що «ми там 2-3 місяці і будемо в Криму, все нормально, не хвилюйтесь». Звичайно, що в цих умовах ні у кого немає відчуття, що вони зобов’язані теж долучитися до захисту країни. І з’являються різні вигадки про те, що «хай воюють депутати і члени їх родин».
Я депутатка, мій коханий воює», — роз’яснює Інна Совсун в коментарі Громадському радіо.
За словами речника Міністерства оборони України, Дмитра Лазуткіна, потрібно близько 8 місяців для розробки окремого законопроекту про демобілізацію. Пані Інну здивувала ця заява:
«Я вже давно в парламенті, я написала не один законопроєкт. У мене був один проєкт, який ми писали 6 місяців, але це був гігантський законопроєкт на 40 сторінок. Так, є закони, які можна писати 6 місяців. Але це не той випадок. Тому що законопроєкт про демобілізацію — це кілька абзаців. І я варіант такого законопроєкту з командою вже написала», — коментує народна депутатка.
До речі, про непопулярні рішення.
Сотні тисяч на фронті. Родичів у кожного -- в рази більше. Але ці родичі майже і не виходять на ці акції, аби показати владі яке рішення вважають популярним. От цікаво, чому? Особливо, якщо враховувати, що більшість солдатів шле додому купи грошей. То хоч би за це подякувати небайдужістю???