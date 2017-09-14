RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7918791979207921>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"

Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.
yanyura
 
Повідомлень: 7059
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:57

Как звучит "российская федерация" на казахском языке:



:mrgreen: :!: :!:
yanyura
 
Повідомлень: 7059
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взуття треба брати лише перевірених брендів і в перевірених магазинах, зараз такі підробки є, що не відрізниш, а розлізуться за пару місяців.
Деякі бренди у нас шиються, Літос приміром, сам правда не носив, з виду вроді нічого.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації.
Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків.
Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?
Почєму ви нє хотітє воєвать?
whois2010
 
Повідомлень: 437
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:01

  Faceless написав:
Water написав:
  fler написав:Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.

Якісний одяг на ринку може бути тільки контрабас. Все інше- китай.
Є нормальні фірмові магазини, у т.ч. українського виробництва, як взуття, так і одягу. У ТРЦ зустрічав військових, а не міфічних папіків, купляли брендові кросівки.

Offtop: Кажуть по ППО на Тарханкут прилетіло.
Є хороші українські бренди

А с ценами у них что? -- а то есть-то они есть, но нафиг они нужны -- не сильно понятно:
в комментариях многие подписчики Андре Тана отметили: они не прочь покупать вещи от украинских производителей, но цены на товары у них значительно больше, чем в масс-маркете зарубежных брендов.

- В Zara, Reserved, Sinsay гораздо дешевле украинского производства. Там можно купить костюм, а у украинского бренда только футболочку, к сожалению.
- Пытаюсь покупать у украинского производителя, но цены порой кусаются.
- Цены украинских брендов не для украинской экономики.
- Я только за наше! Но ведь цены наши ставят будто они чужие.

https://informator.ua/ru/andre-tan-priz ... shih-deneg
_hunter
 
Повідомлень: 7845
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:03

  Бетон написав:Вы просто гляньте на законопроекты, например, про контроль за цензурой. Списки каналов, зрадныкив всё один в один как на болотах. Вчера он разгоняется майдан, сегодня решает кто зраднык

А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону.
----------------------------------------------------------------------------
ухилянти, перекличка.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:08

  yanyura написав:
  dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?

...
Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.

То ли дело с другой стороны поребрика :lol:
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.

Правда, что не будут мобилизировать пока не обещают :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7845
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:10

  unicdima написав:
  Бетон написав:Вы просто гляньте на законопроекты, например, про контроль за цензурой. Списки каналов, зрадныкив всё один в один как на болотах. Вчера он разгоняется майдан, сегодня решает кто зраднык

А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.

Ніхто не робить більше для дескридетації керівництва країни більше, ніж саме керивництво. Скільки вже зелених успєшних менеджерів просто звильнилися і стали умовними адвокатами. Степанов, Рєзніков, Баканов, Сольський, Шурма, Князєв, керівництво запорізської ова і т.д. Ім"я їм - зелений легіон.
Довіра до влади від цього лише "зростає".
whois2010
 
Повідомлень: 437
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 14:16

  whois2010 написав:
  unicdima написав:
  Бетон написав:Вы просто гляньте на законопроекты, например, про контроль за цензурой. Списки каналов, зрадныкив всё один в один как на болотах. Вчера он разгоняется майдан, сегодня решает кто зраднык

А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.

Ніхто не робить більше для дескридетації керівництва країни більше, ніж саме керивництво. Скільки вже зелених успєшних менеджерів просто звильнилися і стали умовними адвокатами. Степанов, Рєзніков, Баканов, Сольський, Шурма, керівництво запорізської ова і т.д. Ім"я їм - зелений легіон.
Довіра до влади від цього лише "зростає".

а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.
Ви ще діти в цих питання.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 10.06.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7918791979207921>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BeatyHamster, whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27899
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 622979
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.