dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"
Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.
Взуття треба брати лише перевірених брендів і в перевірених магазинах, зараз такі підробки є, що не відрізниш, а розлізуться за пару місяців. Деякі бренди у нас шиються, Літос приміром, сам правда не носив, з виду вроді нічого.
На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації. Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків. Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його? Почєму ви нє хотітє воєвать?
fler написав:Якісний одяг на ринку є, не звиздіть. Якщо марка одягу не всесвітньовідома, то це зовсім не означає, що цей товар неякісний.
Якісний одяг на ринку може бути тільки контрабас. Все інше- китай. Є нормальні фірмові магазини, у т.ч. українського виробництва, як взуття, так і одягу. У ТРЦ зустрічав військових, а не міфічних папіків, купляли брендові кросівки.
Offtop: Кажуть по ППО на Тарханкут прилетіло.
Є хороші українські бренди
А с ценами у них что? -- а то есть-то они есть, но нафиг они нужны -- не сильно понятно:
в комментариях многие подписчики Андре Тана отметили: они не прочь покупать вещи от украинских производителей, но цены на товары у них значительно больше, чем в масс-маркете зарубежных брендов.
- В Zara, Reserved, Sinsay гораздо дешевле украинского производства. Там можно купить костюм, а у украинского бренда только футболочку, к сожалению. - Пытаюсь покупать у украинского производителя, но цены порой кусаются. - Цены украинских брендов не для украинской экономики. - Я только за наше! Но ведь цены наши ставят будто они чужие.
Тіла двох чоловіків у річці Тиса виявили учора ввечері під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону. ---------------------------------------------------------------------------- ухилянти, перекличка.
dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
... Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.
То ли дело с другой стороны поребрика
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.
Правда, что не будут мобилизировать пока не обещают
Бетон написав:Вы просто гляньте на законопроекты, например, про контроль за цензурой. Списки каналов, зрадныкив всё один в один как на болотах. Вчера он разгоняется майдан, сегодня решает кто зраднык
А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.
Ніхто не робить більше для дескридетації керівництва країни більше, ніж саме керивництво. Скільки вже зелених успєшних менеджерів просто звильнилися і стали умовними адвокатами. Степанов, Рєзніков, Баканов, Сольський, Шурма, Князєв, керівництво запорізської ова і т.д. Ім"я їм - зелений легіон. Довіра до влади від цього лише "зростає".
Бетон написав:Вы просто гляньте на законопроекты, например, про контроль за цензурой. Списки каналов, зрадныкив всё один в один как на болотах. Вчера он разгоняется майдан, сегодня решает кто зраднык
А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.
Ніхто не робить більше для дескридетації керівництва країни більше, ніж саме керивництво. Скільки вже зелених успєшних менеджерів просто звильнилися і стали умовними адвокатами. Степанов, Рєзніков, Баканов, Сольський, Шурма, керівництво запорізської ова і т.д. Ім"я їм - зелений легіон. Довіра до влади від цього лише "зростає".
а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди. Ви ще діти в цих питання.