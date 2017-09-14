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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:18
_hunter написав: yanyura написав: dimo_0n написав:Тобто в середньому для пересічного - ніяких змін
, окрім того, що оплата за працю буде в рублях, а Буткевічу та Ахметову треба буде віддати активи Алікперовим та іншим.... Ну будуть морди в теліку інши... Що ще змінеться у 70-80% українців
, яки не мають заощаджень на 6-12 місяців, та живуть від ЗП до ЗП?
...
Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока
обещают.
То ли дело с другой стороны поребрика
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.
Правда, что не будут мобилизировать пока
не обещают
Так а яка вам різниця ?
Ви вже громодянин (ПАЧТІ ) Германії )))) .
Вам Україна нідочого .
Як там в немецькому котлі ?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:21
unicdima написав:
а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.
Ви ще діти в цих питання.
Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:22
whois2010 написав:
Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
Ти сам тут фейки поширюєш.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:33
whois2010 написав: unicdima написав:
а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.
Ви ще діти в цих питання.
Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
Это же "менеджмент -- школьный курс": информацию нужно знать _соратникам_ (+- равным). А все что нужно знать крепостным -- приказы вождей
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:34
Злой одессит сьогодні злий))
Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.
Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...
В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.
С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.
Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.
Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?
Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех...
З. І 2 модерація. Хантер давно наговорив на бан. З останнього:він ставить знак рівно між військовим обліком у своїй країні Україна, і примусом українців ставати на облік в росіі.,Для загарбницьких війн і всіляких сво,
Це на додачу до «протухший аусвайс» , яким він називає український паспорт.,
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 28 кві, 2024 14:51, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:36
unicdima написав: whois2010 написав:
Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
Ти сам тут фейки поширюєш.
Тільки починає здаватися, що ви адекватна людина, ви одразу даєте зрозуміти, що це дише так здається. Прошу навести приклад, де на вашу думку я писав фейки про владу, чи зсу, наприклад
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:49
Я там все 10 страниц со вчера не перечитывал
-- удалось придумать -- как 25ти-летним "выразить несогласие" со снижением моб-возраста?
Или теперь новая мантра будет -- "ну вы же знали, что все может поменяться"?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:54
whois2010 написав: unicdima написав: whois2010 написав:
Вважаю, треба розрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Бо якщо "московіти" озвучують незручну для зеленої влади правду, якої ми ніколи по зелемарафону не почуємо, то правдою вона бути від цього не перестане. Незележно від того, хто ретранслює цю інформацію, всі факапи зелевлада робить сама, намвисно та свідомо. Московіти тут ні до чого
Ти сам тут фейки поширюєш.
Тільки починає здаватися, що ви адекватна людина, ви одразу даєте зрозуміти, що це дише так здається. Прошу навести приклад, де на вашу думку я писав фейки про владу, чи зсу, наприклад
Склєроз вже?
Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?
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Додано: Нед 28 кві, 2024 14:57
Hotab
Вітаю .
Він пише так, щоб виправдати свою ВТЕЧУ разом з сином . Кожного разу він хоче щоб у нас було гірше і гірше , але так не стає .
Скоріш за все почне писати , що він переймався за своє життя .
Я так гадаю , що воно знає ,що прийдеться вертатися в Україну .
В Германії може і залишать МОЛОДИХ, але не в віці .Та і то в рабах .
Як на мене я вже зараз набирав статистику до таких ухилянтів .
Як тільки приїдуть всіх треба у Одесу, на каменоломні, ракушняк пиляти .
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Додано: Нед 28 кві, 2024 15:03
unicdima написав:
Склєроз вже?
Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?
В мене нема інформації про всіх хворих та поранених, тож я про всіх не писав і ви, як завжди, розповсюджуєте брехню. Я писав про конкретну людину, яка зараз отримує 800грн. Якщо ви можете допомогти цій людині виправити ситуацію, я надам вам її контакти
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