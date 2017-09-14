Hotab написав:

Злой одессит сьогодні злий))Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех...З. І 2 модерація. Хантер давно наговорив на бан. З останнього:він ставить знак рівно між військовим обліком у своїй країні Україна, і примусом українців ставати на облік в росіі.,Для загарбницьких війн і всіляких сво,Це на додачу до «протухший аусвайс» , яким він називає український паспорт.,