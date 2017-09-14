Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.
Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...
В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.
С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.
Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.
Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?
Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех...
З. І 2 модерація. Хантер давно наговорив на бан. З останнього:він ставить знак рівно між військовим обліком у своїй країні Україна, і примусом українців ставати на облік в росіі.,Для загарбницьких війн і всіляких сво, Це на додачу до «протухший аусвайс» , яким він називає український паспорт.,
Так вы ж ухылянт 😅 Кто в тисе утонул, но главные ухылянты в сизо, как мер броваров. Жизнь стремится к равновесию. Сегодня ты радуешься телам в реке, а завтра тебя самого на пики точёные
whois2010 написав:На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації. Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків. Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його? Почєму ви нє хотітє воєвать?
Сольского взяли за дело 5 летней давности. И эти тысячи га появились ещё тогда, а для этого надо время. Поэтому мне тут тоже рассказывают как хорошо, что Порошенко Медведчука не трогал. Но нет, это не хорошо. А хорошо то, что он первый кто начал строить армию.
_hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.
Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед
whois2010 написав:На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації. Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків. Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його? Почєму ви нє хотітє воєвать?
Сольского взяли за дело 5 летней давности. И эти тысячи га появились ещё тогда, а для этого надо время. Поэтому мне тут тоже рассказывают как хорошо, что Порошенко Медведчука не трогал. Но нет, это не хорошо. А хорошо то, что он первый кто начал строить армию.
Як вважає НАБУ, внаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на той момент становила понад 291 млн грн.
Ок. Початок скоєння злочину при Порошенко. В 2019 президентом став вже Зеленській. На посаду Сольського призначив Зеленській. Мовчить як риба про ці події Зеленський. Посадовець навіть не звільнений рішенням ВРУ, де монобільшість Зеленського, і в понеділок може вийти на роботу
_hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.
Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед
Так в этом и смысл что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается?
_hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.
Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед
Так в этом и смысл что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается?
Да хоть на два или на три, можно на десять
Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории
Поэтому, whois2010, dima_On, Бетон хочу сказать, что воюют не за олигархов, не за Зеленского Воюют за себя, за свою семью, за свою хату, за садок вишневий біля хати
А кто этого не понимает или для кого "а какая разница", какие лица в телевизоре, тот будет гарантировано воевать за Путина, под руководством чеченцев или ДНРовцев. И жалеть вас никто не будет
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 28 кві, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.