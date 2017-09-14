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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7920792179227923>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:04

  Hotab написав:Злой одессит сьогодні злий))


Тиса - кара ухилянтів... Природа против вас, предатели.

Намедни украинские пограничники выловили из Тисы два тела...

В ходе вчерашнего патрулирования украинско-румынской границы были зафиксированы два баклажана на поверхности Тисы. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только утром. Личности погибших устанавливают.

С начала полномасштабной войны это уже 24 случай естественного отбора в водах Тисы.

Ухилянт - тело, выезжающее из Украины, в самый сложный и критически непростой период для страны, скрывающийся как беженец в Европе, получающий помощь от европейских стран и ничем не помогающий своей родной стране, но сдающий при этом в Украине втридорога своё жильё беженцам из Бахмута, Лисичанска, Авдеевки и других регионов.

Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин, которые пользуются европейскими благами с 2022 года, не будучи жительницами регионов, потенциально опасными для оккупации. Закарпатье? Львовская область? Ивано-Франковская? Девочки, как настроение? Всё хорошо? А не хотите как в ЦАХАЛ? Нет?

Я дал чёткое определение понятию "ухилянт"? Гендерно-нейтральное определение. А теперь скажите, что Тиса, это не сама воля природы, проводящая естественную и справедливую сегрегацию? Жаль, что касается это не всех...


З. І 2 модерація. Хантер давно наговорив на бан. З останнього:він ставить знак рівно між військовим обліком у своїй країні Україна, і примусом українців ставати на облік в росіі.,Для загарбницьких війн і всіляких сво,
Це на додачу до «протухший аусвайс» , яким він називає український паспорт.,

Так вы ж ухылянт 😅
Кто в тисе утонул, но главные ухылянты в сизо, как мер броваров. Жизнь стремится к равновесию.
Сегодня ты радуешься телам в реке, а завтра тебя самого на пики точёные
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:06

  unicdima написав:
  whois2010 написав:
  unicdima написав:Ти сам тут фейки поширюєш.

Тільки починає здаватися, що ви адекватна людина, ви одразу даєте зрозуміти, що це дише так здається. Прошу навести приклад, де на вашу думку я писав фейки про владу, чи зсу, наприклад

Склєроз вже?
Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?

Марахвон теж про це розказував - от ІПСОшники.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:12

  whois2010 написав:На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації.
Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків.
Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?
Почєму ви нє хотітє воєвать?

Сольского взяли за дело 5 летней давности. И эти тысячи га появились ещё тогда, а для этого надо время. Поэтому мне тут тоже рассказывают как хорошо, что Порошенко Медведчука не трогал. Но нет, это не хорошо. А хорошо то, что он первый кто начал строить армию.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:17

  _hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика :lol:
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.


Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:18

  stm написав:
  whois2010 написав:На днях тут точилися баталії про голову Броварської адміністрації.
Ось ще в копілку: нещодавно був заарештований міністр агрополітики уряду Зеленського Сольський, якого обвинувачують у привласненні землі на сотні мільйонів. Підозру вручили також його заму. Пана Сольського вже випустили під заставу 75 мільйонів. Сольський залишається на посаді та після звільнення з-під варти може повернутися до виконання своїх обов"язків.
Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?
Почєму ви нє хотітє воєвать?

Сольского взяли за дело 5 летней давности. И эти тысячи га появились ещё тогда, а для этого надо время. Поэтому мне тут тоже рассказывают как хорошо, что Порошенко Медведчука не трогал. Но нет, это не хорошо. А хорошо то, что он первый кто начал строить армию.


Як вважає НАБУ, внаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на той момент становила понад 291 млн грн.

Ок. Початок скоєння злочину при Порошенко. В 2019 президентом став вже Зеленській. На посаду Сольського призначив Зеленській. Мовчить як риба про ці події Зеленський. Посадовець навіть не звільнений рішенням ВРУ, де монобільшість Зеленського, і в понеділок може вийти на роботу
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:25

  pesikot написав:
  _hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика :lol:
Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.


Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед

Так в этом и смысл :lol:
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кулеба_Дмитро_Іванович
Стало цікаво. Але так і не знайшов у біографії цього 43-річного борця за справедливість "щоб всі служили" факту служби в армії.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:36

Бетон
Так вы ж ухылянт

Че эт? Как хантер по липовым документам дальнебоя выехал и не вернулся?
Не стою на облику? Не обновляю данные? Игнорю повестки? Не служил/не защищал?

холява
Він пише так, щоб виправдати свою ВТЕЧУ


Такий зранку глядь в паспорт «о, скоро 27.. тре тікати, поки з 25 не прийняли»)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:40

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:То ли дело с другой стороны поребрика :lol:
  • Становиться на воинский учет в Украине надо в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо предоставить в ТЦК по месту жительства учетные персональные данные и сдать анализы и пройти ВВК. До 17 лет мужчины получают статус допризывники. В 17 лет мужчины приобретают статус призывников.

Вот с этим ты сел громко в лужу, потому что, этой норме - сто лет в обед

Так в этом и смысл :lol:
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается? :shock:

Да хоть на два или на три, можно на десять

Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории

Поэтому, whois2010, dima_On, Бетон хочу сказать, что воюют не за олигархов, не за Зеленского
Воюют за себя, за свою семью, за свою хату, за садок вишневий біля хати

А кто этого не понимает или для кого "а какая разница", какие лица в телевизоре, тот будет гарантировано воевать за Путина, под руководством чеченцев или ДНРовцев. И жалеть вас никто не будет
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 28 кві, 2024 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:42

  Hotab написав:
Такий зранку глядь в паспорт «о, скоро 27.. тре тікати, поки з 25 не прийняли»)))

А потім трупи у Тисі виловлюють ...
pesikot
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