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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7920792179227923
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:43

pesikot
А вечером Кацо приходит отпевать «тапили в тисе, которую создали коммунисты».

Как незаметно уговорить муху на водные процедуры в Тисе??
Я его приглашал вместе в Нико (где самая жесткая ТЦК) но эта хнида постоянно что-то подозревает. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 28 кві, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 15:54

  pesikot написав:
  _hunter написав:Так в этом и смысл :lol:
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается? :shock:

Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории

Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:00

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Так в этом и смысл :lol:
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается? :shock:

Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории

Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое :roll:

Как пафосно "гонят на фронт", только я от тебя ни разу не слышал осуждения России, а вот на Украину ты гадишь постоянно из Германии

Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.
А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова

Сидишь в Германии на уровне беженца, так не пускай пузыри, а то ещё в Украину тебя вернут )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:08

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории

Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое :roll:

Как пафосно "гонят на фронт", только я от тебя ни разу не слышал осуждения России, а вот на Украину ты гадишь постоянно из Германии

Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.
А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова

А за поребриком можно состоять на учете и безо всяких проблем выехать в Европу :lol: -- если уж мы опять про нюансы

>>> только я от тебя ни разу не слышал осуждения России
-- с заглавной буквы? :lol:
Давай осужу -- если тебе проще станет: в раиссе все бяки-буки :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 28 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:09

  Schmit написав:Марахвон теж про це розказував - от ІПСОшники.


Військові отримують копійчану зарплату? Що насправді відбувається
23 мая 2023 г.

до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року

Напад росії і білорусі на Україну

Отличия в датах не замечаете?
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  #<1 ... 7920792179227923
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