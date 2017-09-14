|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 28 кві, 2024 15:43
pesikot
А вечером Кацо приходит отпевать «тапили в тисе, которую создали коммунисты».
Как незаметно уговорить муху на водные процедуры в Тисе??
Я его приглашал вместе в Нико (где самая жесткая ТЦК) но эта хнида постоянно что-то подозревает.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 28 кві, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12116
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 2219 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 28 кві, 2024 15:54
pesikot написав: _hunter написав:
Так в этом и смысл
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается?
Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории
Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7850
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 28 кві, 2024 16:00
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Так в этом и смысл
что, даже логическую цепочку на ОДИН ШАГ построить не получается?
Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории
Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое
Как пафосно "гонят на фронт", только я от тебя ни разу не слышал осуждения России, а вот на Украину ты гадишь постоянно из Германии
Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.
А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова
Сидишь в Германии на уровне беженца, так не пускай пузыри, а то ещё в Украину тебя вернут )))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9563
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 28 кві, 2024 16:08
pesikot написав: _hunter написав: pesikot написав:
Но есть опять нюанс, там это происходит на оккупированной территории, а здесь это происходит на своей территории
Да нет никакого нюанса: в обоих случаях гонят на фронт. А как это местная пропаганда обыгрывает -- это уже дело десятое
Как пафосно "гонят на фронт", только я от тебя ни разу не слышал осуждения России, а вот на Украину ты гадишь постоянно из Германии
Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.
А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова
А за поребриком можно состоять на учете и безо всяких проблем выехать в Европу
-- если уж мы опять про нюансы
>>> только я от тебя ни разу не слышал осуждения России
-- с заглавной буквы?
Давай осужу -- если тебе проще станет: в раиссе все бяки-буки
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 28 кві, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7850
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 28 кві, 2024 16:09
Schmit написав:
Марахвон теж про це розказував - от ІПСОшники.
Військові отримують копійчану зарплату? Що насправді відбувається23 мая 2023 г.
Напад росії і білорусі на Україну
до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року
Отличия в датах не замечаете?
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 7060
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 2048 раз.
- Подякували: 1536 раз.
-
- Профіль
-
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|27911
|
|
|1493
|189079
|
|
|6076
|623030
|
|