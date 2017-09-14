Schmit написав:Марахвон теж про це розказував - от ІПСОшники.
Військові отримують копійчану зарплату? Що насправді відбувається 23 мая 2023 г.
до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року
Я помітив Проблема ОЗВУЧЕНА 23-05-2023 Проблема ВИРІШЕНА 01-06-2023 Як на мене -6 днів на вирішення проблеми -це вау-швидко ПС Я розумію що проблема виникла 22-02-2022 року....Тобто до її озвучування існувала 455 днів.
Наприклад? Брав колись в Любові у Черкасах у Goldi - гімно. В мене у місті є Ванбайван - теж гімно.
Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва))) О, згадав,можете на https://vsisvoi.ua/ глянути Навіть не знав, що Голді наш бренд. То типу черкаська трикотажна (вона ж ЛюбАва)?
yanyura написав:Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"
Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.
Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты? По поводу пока - у нас УЖЕ.
whois2010 написав:Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його? Почєму ви нє хотітє воєвать?
не на часі. треба за ось таких їти воювати під гасла - за націю, за землю, ви повинні...
unicdima написав:А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.
Я хотів би запитати - а що дивитись? Ось я пробував дивитись вечером серіал укаїнський... Ну нудота нудотою... Що у нас є з уіна таке, щоб гарно та не стидно? А ЛЕД-3 з Петровим мені сподобався. Но у нас такого нажаль немає... Не на часі, треба воювати за статки олігархів. Так довго сиділи у ахметовському азоті....Так захищали рідну землю, поки Ахметка так хотів дабазаритись... але не вийшло...
unicdima написав:а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди. Ви ще діти в цих питання.
Треба визнати що навіть тут ми програєм... з усіма тими мільонами на дороги та барабани в укриттях... Угу..
Hotab написав:Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин
А як назвати тих, кто будує дороги за мільони? Або купляє барабани в укриття? Пушистых тут нет(с).
unicdima написав:Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?
В мене сотрудник воює з 2022. Осьо був в увалі. Розсказую з його уст: 1К грн коштує день увала Зимня форма від держави - тонесенький ширпотреб з Китаю. Треба купувати самому. Патрони до калашів - китайского виробництва З танка в день треба комбрігу віддати 20Л соляри, яку він продає місцевим трактористам Снаряди навіть в 2023 літом - 4 на танк. Залишок "кудись". Якщо не влаштовує щось - садять на копіки в 600-700грн(законодавчо не можуть меньше платити, але я не внікав), не відправляють в сладкі місця, де спокійніше та зараховують як нуль. Був один вумний та залупний - приїхав додому в деревяному піджаку, матері сказали що накрило РСЗВ, по факту - 3 кульових... Не вірити йомму я сенса не бачу бо знаю давно та тримаю гарні стосунки з такими людьми якмога довше. А ось вірити вам мені - то як хочете. Я не буду когось перетягувати на свії бік.
холява написав:В Германії може і залишать МОЛОДИХ, але не в віці .Та і то в рабах
Вибачте, а тут вони не раби всі 30 років??? А? Там хочаб є якийсь соцзахист, якось працює система, а не кидає тебе на всі 4 сторони - е.бись як хошь, але налог по прейскуранту сплачуй... Тут якось інакше плебсу жилося?? Куди пішла працювати та дитина? На кассу в АТБ? Або в калцентр за 300 баксів? Або в нову пошту?
pesikot написав:Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским. А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова
В мене друзі залишилися в Єнергодарі. Інтернетчики місцеві, хто знає - ЄнТС. Так от. Никого там не жинуть на убой. З початку було погано, так. Навіть наварювали завіси на двері підїздів... Але зараз все більш меньш в порядку. Не жаліються на насильство, притиснення та інше. А в телемарафоні могут розсказати все що завгодно... Навіть що там їдять дітей(чи це було вже? )
Faceless написав:Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва))) О, згадав,можете на https://vsisvoi.ua/ глянути
Дякую, треба пошукати в місті... Щось по назвам - вперше чую...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:В мене сотрудник воює з 2022. Осьо був в увалі. Розсказую з його уст: 1К грн коштує день увала Зимня форма від держави - тонесенький ширпотреб з Китаю. Треба купувати самому. Патрони до калашів - китайского виробництва З танка в день треба комбрігу віддати 20Л соляри, яку він продає місцевим трактористам Снаряди навіть в 2023 літом - 4 на танк. Залишок "кудись". Якщо не влаштовує щось - садять на копіки в 600-700грн(законодавчо не можуть меньше платити, але я не внікав), не відправляють в сладкі місця, де спокійніше та зараховують як нуль. Був один вумний та залупний - приїхав додому в деревяному піджаку, матері сказали що накрило РСЗВ, по факту - 3 кульових... Не вірити йомму я сенса не бачу бо знаю давно та тримаю гарні стосунки з такими людьми якмога довше.
Яка вкуснота під"їхала )))
Як швидко "а какая разниця", перетворилась на брехню