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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79207921792279237924>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:09

  Schmit написав:Марахвон теж про це розказував - от ІПСОшники.


Військові отримують копійчану зарплату? Що насправді відбувається
23 мая 2023 г.

до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року

Напад росії і білорусі на Україну

Отличия в датах не замечаете?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Отличия в датах не замечаете?
Я помітив
Проблема ОЗВУЧЕНА 23-05-2023
Проблема ВИРІШЕНА 01-06-2023
Як на мене -6 днів на вирішення проблеми -це вау-швидко
ПС
Я розумію що проблема виникла 22-02-2022 року....Тобто до її озвучування існувала 455 днів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:33

Напад росії і білорусі на Україну

dimo_0n написав:
  Faceless написав:хороші українські бренди

Наприклад? Брав колись в Любові у Черкасах у Goldi - гімно.
В мене у місті є Ванбайван - теж гімно.

Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва)))
О, згадав,можете на https://vsisvoi.ua/ глянути
Навіть не знав, що Голді наш бренд. То типу черкаська трикотажна (вона ж ЛюбАва)?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"

Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.

Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты?
По поводу пока - у нас УЖЕ.
  whois2010 написав:Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?
Почєму ви нє хотітє воєвать?

не на часі. треба за ось таких їти воювати під гасла - за націю, за землю, ви повинні...
  unicdima написав:А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.

Я хотів би запитати - а що дивитись? Ось я пробував дивитись вечером серіал укаїнський... Ну нудота нудотою... Що у нас є з уіна таке, щоб гарно та не стидно?
А ЛЕД-3 з Петровим мені сподобався. Но у нас такого нажаль немає... Не на часі, треба воювати за статки олігархів.
Так довго сиділи у ахметовському азоті....Так захищали рідну землю, поки Ахметка так хотів дабазаритись... але не вийшло...

  unicdima написав:а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.
Ви ще діти в цих питання.

Треба визнати що навіть тут ми програєм... з усіма тими мільонами на дороги та барабани в укриттях... Угу..

  Hotab написав:Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин

А як назвати тих, кто будує дороги за мільони? Або купляє барабани в укриття?
Пушистых тут нет(с).

  unicdima написав:Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?

В мене сотрудник воює з 2022. Осьо був в увалі. Розсказую з його уст:
1К грн коштує день увала
Зимня форма від держави - тонесенький ширпотреб з Китаю. Треба купувати самому.
Патрони до калашів - китайского виробництва
З танка в день треба комбрігу віддати 20Л соляри, яку він продає місцевим трактористам
Снаряди навіть в 2023 літом - 4 на танк. Залишок "кудись".
Якщо не влаштовує щось - садять на копіки в 600-700грн(законодавчо не можуть меньше платити, але я не внікав), не відправляють в сладкі місця, де спокійніше та зараховують як нуль.
Був один вумний та залупний - приїхав додому в деревяному піджаку, матері сказали що накрило РСЗВ, по факту - 3 кульових...
Не вірити йомму я сенса не бачу бо знаю давно та тримаю гарні стосунки з такими людьми якмога довше.
А ось вірити вам мені - то як хочете. Я не буду когось перетягувати на свії бік.

  холява написав:В Германії може і залишать МОЛОДИХ, але не в віці .Та і то в рабах

Вибачте, а тут вони не раби всі 30 років??? А? Там хочаб є якийсь соцзахист, якось працює система, а не кидає тебе на всі 4 сторони - е.бись як хошь, але налог по прейскуранту сплачуй... Тут якось інакше плебсу жилося?? Куди пішла працювати та дитина? На кассу в АТБ? Або в калцентр за 300 баксів? Або в нову пошту?

  pesikot написав:Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.
А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова

В мене друзі залишилися в Єнергодарі. Інтернетчики місцеві, хто знає - ЄнТС. Так от. Никого там не жинуть на убой. З початку було погано, так. Навіть наварювали завіси на двері підїздів... Але зараз все більш меньш в порядку. Не жаліються на насильство, притиснення та інше. А в телемарафоні могут розсказати все що завгодно... Навіть що там їдять дітей(чи це було вже? :D )

  Faceless написав:Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва)))
О, згадав,можете на https://vsisvoi.ua/ глянути

Дякую, треба пошукати в місті... Щось по назвам - вперше чую...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:51

  dimo_0n написав:В мене сотрудник воює з 2022. Осьо був в увалі. Розсказую з його уст:
1К грн коштує день увала
Зимня форма від держави - тонесенький ширпотреб з Китаю. Треба купувати самому.
Патрони до калашів - китайского виробництва
З танка в день треба комбрігу віддати 20Л соляри, яку він продає місцевим трактористам
Снаряди навіть в 2023 літом - 4 на танк. Залишок "кудись".
Якщо не влаштовує щось - садять на копіки в 600-700грн(законодавчо не можуть меньше платити, але я не внікав), не відправляють в сладкі місця, де спокійніше та зараховують як нуль.
Був один вумний та залупний - приїхав додому в деревяному піджаку, матері сказали що накрило РСЗВ, по факту - 3 кульових...
Не вірити йомму я сенса не бачу бо знаю давно та тримаю гарні стосунки з такими людьми якмога довше.

Яка вкуснота під"їхала )))

Як швидко "а какая разниця", перетворилась на брехню
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:55

  dimo_0n написав:А в телемарафоні могут розсказати все що завгодно... Навіть що там їдять дітей(чи це було вже? :D )

Ось ти і спалився ... москалик ... )))

Бо про запечених дітей в пічці, яких запекло СБУ, я бачив у відосиках від москалів ...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я не зрозумів стьоба...
  pesikot написав:Бо про запечених дітей в пічці, яких запекло СБУ, я бачив у відосиках від москалів ...

Ви смайлік бачите чі ні? Вам тре дописувати про сарказм? Хм...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Як швидко "а какая разниця", перетворилась на брехню

Окей. осьо вам на перегляд https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=ZHfeIq0Qx1qCcqF4
Подивиться інші такі відоси(навіть в цього Андрія), та може трохи очі прозріють...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:10

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Як швидко "а какая разниця", перетворилась на брехню

Окей. осьо вам на перегляд https://youtu.be/XV0xHrU3G6A?si=ZHfeIq0Qx1qCcqF4
Подивиться інші такі відоси(навіть в цього Андрія), та може трохи очі прозріють...

О дякую, а то ми не знали, як воно ...

І прийшов гуру, нас просвітити, щоб ми прозріли ....

А то ж ми не бачили відосик хрін пойми кого, хрін пойми звідки ... у якого було овер до кіля часу знімати відосики, замість навчання ...

Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:17

Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:
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