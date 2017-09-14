Додано: Нед 28 кві, 2024 16:46

yanyura написав: Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"



Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают. Для того, чтобы вы почувствовали различие между фантастикой и реальностью, вам надо как минимум прожить месяца 2 под орками, в оккупации. И уверяю вас, что большинство украинских пенсионеров оформили себе московитскую пенсию не потому, что им мало денег, а потому, что к ним приходили из "местной" администрации и проводили примерно такую беседу "Вы не хотите получать росийскую пенсию? Значит вы против расеи! В следующий раз к вам придут из фсб и беседа с ними будет не такой благожелательной как с нами. И подготовьте список людей, у которых вы обналичивали украинскую пенсию!"Кстати, всех мужчин 16-60 (16 не описка) уже "добровольно-принудительно" поставили на учет в "военкоматах", пока обещают, что не будут мобилизировать. Пока обещают.

whois2010 написав: Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?

Почєму ви нє хотітє воєвать? Я якось пропустив, а що з цього питання сказав Зеленський? Він якось вибачився за свого протеже, чи може хоча б на словах засудив його?Почєму ви нє хотітє воєвать?

unicdima написав: А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ. А тобі бачу болить, що можуть закрити підерські канали які поширюють кацапські наративи і займаються дискредитацією керівництва держави та ЗСУ.

unicdima написав: а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.

Ви ще діти в цих питання. а кацапи чогось так не вважають і займаються пропагандою, яку поширюють наші "опозиціонери", блогери і всякі журнашлюхи, а всяка тупа мразота потім тягає по форумам, в тому числі і сюди.Ви ще діти в цих питання.

Hotab написав: Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин Ухилянт - это тварь, ничем не помогающая Украине, но зарабатывающее на горе и несчастье своей страны и своих сограждан. Причём это касается не только мужчин, но и женщин

unicdima написав: Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим? Чи забув як на днях тут розказував, що ЗСУ не платить хворим та пораненим?

холява написав: В Германії може і залишать МОЛОДИХ, але не в віці .Та і то в рабах В Германії може і залишать МОЛОДИХ, але не в віці .Та і то в рабах

pesikot написав: Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.

А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова Только опять нюанс, в Украине можно состоять на учёте и быть гражданским.А на оккупированных, поставят на учёт и гарантировано погонят на убой, следуя заветам Жукова

Faceless написав: Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва)))

О, згадав,можете на https://vsisvoi.ua/ глянути Не те щоб я напам'ять знав усі, але їх чимало. З того, що перше згадаю і що сам купував: Авіація Галичини, Файфа, Кабанчіком, ремені від Клямра, dodo. Якщо ще в пам'яті поколупатися то точно ще буде чимало. Навіть pohui (це назва)))О, згадав,можете наглянути

Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты?По поводу пока - у нас УЖЕ.не на часі. треба за ось таких їти воювати під гасла - за націю, за землю, ви повинні...Я хотів би запитати - а що дивитись? Ось я пробував дивитись вечером серіал укаїнський... Ну нудота нудотою... Що у нас є з уіна таке, щоб гарно та не стидно?А ЛЕД-3 з Петровим мені сподобався. Но у нас такого нажаль немає... Не на часі, треба воювати за статки олігархів.Так довго сиділи у ахметовському азоті....Так захищали рідну землю, поки Ахметка так хотів дабазаритись... але не вийшло...Треба визнати що навіть тут ми програєм... з усіма тими мільонами на дороги та барабани в укриттях... Угу..А як назвати тих, кто будує дороги за мільони? Або купляє барабани в укриття?Пушистых тут нет(с).В мене сотрудник воює з 2022. Осьо був в увалі. Розсказую з його уст:1К грн коштує день увалаЗимня форма від держави - тонесенький ширпотреб з Китаю. Треба купувати самому.Патрони до калашів - китайского виробництваЗ танка в день треба комбрігу віддати 20Л соляри, яку він продає місцевим трактористамСнаряди навіть в 2023 літом - 4 на танк. Залишок "кудись".Якщо не влаштовує щось - садять на копіки в 600-700грн(законодавчо не можуть меньше платити, але я не внікав), не відправляють в сладкі місця, де спокійніше та зараховують як нуль.Був один вумний та залупний - приїхав додому в деревяному піджаку, матері сказали що накрило РСЗВ, по факту - 3 кульових...Не вірити йомму я сенса не бачу бо знаю давно та тримаю гарні стосунки з такими людьми якмога довше.А ось вірити вам мені - то як хочете. Я не буду когось перетягувати на свії бік.Вибачте, а тут вони не раби всі 30 років??? А? Там хочаб є якийсь соцзахист, якось працює система, а не кидає тебе на всі 4 сторони - е.бись як хошь, але налог по прейскуранту сплачуй... Тут якось інакше плебсу жилося?? Куди пішла працювати та дитина? На кассу в АТБ? Або в калцентр за 300 баксів? Або в нову пошту?В мене друзі залишилися в Єнергодарі. Інтернетчики місцеві, хто знає - ЄнТС. Так от. Никого там не жинуть на убой. З початку було погано, так. Навіть наварювали завіси на двері підїздів... Але зараз все більш меньш в порядку. Не жаліються на насильство, притиснення та інше. А в телемарафоні могут розсказати все що завгодно... Навіть що там їдять дітей(чи це було вже?Дякую, треба пошукати в місті... Щось по назвам - вперше чую...