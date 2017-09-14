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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7921792279237924>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Заводы там все равно старые, их не жалко" В России порадовались разрушению Донбасса

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))

З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22

  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22

  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

И ты сам с Украины в Германию выехал, безо всякой эвакуации
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:26

  Hotab написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))

На этот вопрос я тебе вообще без проблем отвечу: статья 34 Конституции.

Про агитацию: пруфы есть? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 28 кві, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:27

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))

З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.

Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда

Пишешь, "а какая разница", а потом пишешь, что разница таки есть.
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Зарплаты будут, пенсии будут, бананы будут

Ну красавчег )))

Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:29

  pesikot написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

Чозабред? :shock: -- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:статья 34 Конституции

Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется

А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет

Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:35

  pesikot написав:
  _hunter написав:статья 34 Конституции

Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется

А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет

Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))

это типичный кацап хрюкающий за русский мир из ЕС а не из немытой раиссии...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда

Так опровергни! В цифрах путаюсь в курсе, т.к. не слежу за ним. В целом где ошибка? В том что там таже минималка как тут? Или что там ценник в сраке мира запалярье, где кроме моха нет нихрена, ну чуть выше аграрной страны? Я скинул видос с ютуба де тетка ходит по магазу и видно все цены. Сравнить с нашими ценами в феврале труда не составит.. И это не южный регион!!! В краснадаре\ростове все =\- так же по прайсу, как в АТБ\Сильпо...
  pesikot написав:Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.

Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.
Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.
  pesikot написав:Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??

Так во все времена так было. Сильный жрет слабых. Шо в римской империи, шо в нашем случає. тебя ж не парит почему англчане с испанцами отжали пару сот лет в зад у индейцев резервации и выстроили там небоскребы... Или парит? или "Вы не понимаете, это другое"?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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