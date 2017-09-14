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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:20
"Заводы там все равно старые, их не жалко" В России порадовались разрушению Донбасса
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:21
pesikot написав:
Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))
З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
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dimo_0n
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22
_hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))
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Hotab
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22
_hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
И ты сам с Украины в Германию выехал, безо всякой эвакуации
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:26
Hotab написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))
На этот вопрос я тебе вообще без проблем отвечу: статья 34 Конституции.
Про агитацию: пруфы есть?
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 28 кві, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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_hunter
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:27
dimo_0n написав: pesikot написав:
Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))
З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда
Пишешь, "а какая разница", а потом пишешь, что разница таки есть.
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Зарплаты будут, пенсии будут, бананы будут
Ну красавчег )))
Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:29
pesikot написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
Чозабред?
-- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:30
_hunter написав:
статья 34 Конституции
Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется
А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет
Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:35
pesikot написав: _hunter написав:
статья 34 Конституции
Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется
А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет
Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
это типичный кацап хрюкающий за русский мир из ЕС а не из немытой раиссии...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:36
pesikot написав:
Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда
Так опровергни! В цифрах путаюсь в курсе, т.к. не слежу за ним. В целом где ошибка? В том что там таже минималка как тут? Или что там ценник в сраке мира запалярье, где кроме моха нет нихрена, ну чуть выше аграрной страны? Я скинул видос с ютуба де тетка ходит по магазу и видно все цены. Сравнить с нашими ценами в феврале труда не составит.. И это не южный регион!!! В краснадаре\ростове все =\- так же по прайсу, как в АТБ\Сильпо...
pesikot написав:
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.
Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.
pesikot написав:
Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
Так во все времена так было. Сильный жрет слабых. Шо в римской империи, шо в нашем случає. тебя ж не парит почему англчане с испанцами отжали пару сот лет в зад у индейцев резервации и выстроили там небоскребы... Или парит? или "Вы не понимаете, это другое"?
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Нед 28 кві, 2024 17:41, всього редагувалось 2 разів.
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