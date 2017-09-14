pesikot написав: Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда

pesikot написав: Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится. Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.

pesikot написав: Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ?? Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??

Так опровергни! В цифрах путаюсь в курсе, т.к. не слежу за ним. В целом где ошибка? В том что там таже минималка как тут? Или что там ценник в сраке мира запалярье, где кроме моха нет нихрена, ну чуть выше аграрной страны? Я скинул видос с ютуба де тетка ходит по магазу и видно все цены. Сравнить с нашими ценами в феврале труда не составит.. И это не южный регион!!! В краснадаре\ростове все =\- так же по прайсу, как в АТБ\Сильпо...Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.Так во все времена так было. Сильного жрет слабый. Шо в римской империи, шо в нашем случає. тебя ж не парит почему англчаны с испанцами отжали пару солт лет в зад у индейцев резервации и выстроили там небоскребы... Или парит? или "Вы не понимаете, это другое"?