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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:37
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
Чозабред?
-- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
фины уже давно закрыли границу для твоих немыты сородичей
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:39
Прохожий, pesikot.
откуда столько злобы? Это завсить, что он свалил, а вы тут? Откуда столько агресии к тем, кто свалить успел? Обидно что вам не удалось и придется тянуть лямку за них? Махните рукой на них... вы ведь тоже не с окопа пишите...
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dimo_0n
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
Чозабред?
-- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
Бред пишешь ты ...
Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....
И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут
Вот сидит такой беженец, на пособиях, с кучей ограничений и вся его мелкая душонка не может переварить все эти ограничения. То нельзя, этого нельзя, туда не ходи, сюда не ходи
))
И вот приходишь ты сюда на форум, чтобы вывалить всё, что переварить не можешь ))
И гадишь, гадишь, гадишь )))
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40
dimo_0n написав: pesikot написав:
Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда
Так опровергни! В цифрах путаюсь в курсе, т.к. не слежу за ним. В целом где ошибка? В том что там таже минималка как тут? Или что там ценник в сраке мира запалярье, где кроме моха нет нихрена, ну чуть выше аграрной страны? Я скинул видос с ютуба де тетка ходит по магазу и видно все цены. Сравнить с нашими ценами в феврале труда не составит.. И это не южный регион!!! В краснадаре\ростове все =\- так же по прайсу, как в АТБ\Сильпо...
pesikot написав:
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.
Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.
pesikot написав:
Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
Так во все времена так было. Сильного жрет слабый. Шо в римской империи, шо в нашем случає. тебя ж не парит почему англчаны с испанцами отжали пару солт лет в зад у индейцев резервации и выстроили там небоскребы... Или парит? или "Вы не понимаете, это другое"?
Модерация!!!
АУ!!!
угомоните пацака!!!
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:43
dimo_0n написав:
Прохожий, pesikot.
откуда столько злобы? Это завсить, что он свалил, а вы тут? Откуда столько агресии к тем, кто свалить успел? Обидно что вам не удалось и придется тянуть лямку за них? Махните рукой на них... вы ведь тоже не с окопа пишите...
Я тебе сразу написал, вали тоже ...
Поживи в России и только потом говори:- а какая разница ...
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:45
pesikot написав:
И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут
Товарищ в 2014 переехал(принудительно переселился) с Лисичанска в Харьков. в октябре 2023 через рашку выехал в Турцию. Сейчас в Польше.
Прохожий написав:
Модерация!!!
АУ!!!
угомоните пацака!!!
Завжди було цікаво. Чому не навчитись вимагати чогось хоча б державною....
pesikot написав:
Я тебе сразу написал, вали тоже ..
Т.е. кроме лозунгов аргументации нет. Спасибо.
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Нед 28 кві, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:46
dimo_0n написав: pesikot написав:
Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
Так во все времена так было. Сильный жрет слабых.
Ну так едь в Россию, там тебя сразу сильный чеченец сожрёт
Развальцует тебе точку выхода
Попробуй на себе, потом доложишь - как оно )))
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:47
pesikot написав:
Ну так едь в Россию, там тебя сразу сильный чеченец сожрёт
Развальцует тебе точку выхода
Попробуй на себе, потом доложишь - как оно )))
Прям как - там(в Украине) - едят детей. Только наоборот )))
Даже фантазии нет никакой... Все под копирку, что законы, что ИПСО.
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:53
dimo_0n написав: pesikot написав:
И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут
Товарищ в 2014 переехал(принудительно переселился) с Лисичанска в Харьков. в октябре 2023 через рашку выехал в Турцию. Сейчас в Польше.
Какая вкуснота )))
В октябре 2023 года, из Харькова переехал в Россию, а потом в Турцию
Прямо граница открыта, шастают туда-сюда )))
И кто твоего приятеля принудительно переселял ?
Когда уже услышим про распятых мальчиков ? )))
dimo_0n написав: pesikot написав:
Я тебе сразу написал, вали тоже ..
Т.е. кроме лозунгов аргументации нет. Спасибо.
У меня лозунгов нет, у меня факты
Это у тебя лозунги, "а какая разница", ну придет рассия, флаги поменяются и всё будет, как прежде
Так вот, не будет.
Оккупация Черниговской области доказала обратное
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pesikot
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