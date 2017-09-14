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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7921792279237924
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:37

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

Чозабред? :shock: -- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...

фины уже давно закрыли границу для твоих немыты сородичей
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий, pesikot.
откуда столько злобы? Это завсить, что он свалил, а вы тут? Откуда столько агресии к тем, кто свалить успел? Обидно что вам не удалось и придется тянуть лямку за них? Махните рукой на них... вы ведь тоже не с окопа пишите...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

Чозабред? :shock: -- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...

Бред пишешь ты ...

Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....

И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут

Вот сидит такой беженец, на пособиях, с кучей ограничений и вся его мелкая душонка не может переварить все эти ограничения. То нельзя, этого нельзя, туда не ходи, сюда не ходи
))

И вот приходишь ты сюда на форум, чтобы вывалить всё, что переварить не можешь ))
И гадишь, гадишь, гадишь )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40

Модерация присутствует на форуме???

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда

Так опровергни! В цифрах путаюсь в курсе, т.к. не слежу за ним. В целом где ошибка? В том что там таже минималка как тут? Или что там ценник в сраке мира запалярье, где кроме моха нет нихрена, ну чуть выше аграрной страны? Я скинул видос с ютуба де тетка ходит по магазу и видно все цены. Сравнить с нашими ценами в феврале труда не составит.. И это не южный регион!!! В краснадаре\ростове все =\- так же по прайсу, как в АТБ\Сильпо...
  pesikot написав:Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.

Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.
Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.
  pesikot написав:Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??

Так во все времена так было. Сильного жрет слабый. Шо в римской империи, шо в нашем случає. тебя ж не парит почему англчаны с испанцами отжали пару солт лет в зад у индейцев резервации и выстроили там небоскребы... Или парит? или "Вы не понимаете, это другое"?

Модерация!!!
АУ!!!
угомоните пацака!!!
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:43

  dimo_0n написав:Прохожий, pesikot.
откуда столько злобы? Это завсить, что он свалил, а вы тут? Откуда столько агресии к тем, кто свалить успел? Обидно что вам не удалось и придется тянуть лямку за них? Махните рукой на них... вы ведь тоже не с окопа пишите...

Я тебе сразу написал, вали тоже ...
Поживи в России и только потом говори:- а какая разница ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут

Товарищ в 2014 переехал(принудительно переселился) с Лисичанска в Харьков. в октябре 2023 через рашку выехал в Турцию. Сейчас в Польше.

  Прохожий написав:Модерация!!!
АУ!!!
угомоните пацака!!!

Завжди було цікаво. Чому не навчитись вимагати чогось хоча б державною....

  pesikot написав:Я тебе сразу написал, вали тоже ..

Т.е. кроме лозунгов аргументации нет. Спасибо.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:46

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??

Так во все времена так было. Сильный жрет слабых.

Ну так едь в Россию, там тебя сразу сильный чеченец сожрёт
Развальцует тебе точку выхода

Попробуй на себе, потом доложишь - как оно )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну так едь в Россию, там тебя сразу сильный чеченец сожрёт
Развальцует тебе точку выхода

Попробуй на себе, потом доложишь - как оно )))

Прям как - там(в Украине) - едят детей. Только наоборот )))
Даже фантазии нет никакой... Все под копирку, что законы, что ИПСО.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:53

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут

Товарищ в 2014 переехал(принудительно переселился) с Лисичанска в Харьков. в октябре 2023 через рашку выехал в Турцию. Сейчас в Польше.

Какая вкуснота )))
В октябре 2023 года, из Харькова переехал в Россию, а потом в Турцию

Прямо граница открыта, шастают туда-сюда )))

И кто твоего приятеля принудительно переселял ?
Когда уже услышим про распятых мальчиков ? )))

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Я тебе сразу написал, вали тоже ..

Т.е. кроме лозунгов аргументации нет. Спасибо.

У меня лозунгов нет, у меня факты

Это у тебя лозунги, "а какая разница", ну придет рассия, флаги поменяются и всё будет, как прежде

Так вот, не будет.
Оккупация Черниговской области доказала обратное
pesikot
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