RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 792179227923792479257926>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Заводы там все равно старые, их не жалко" В России порадовались разрушению Донбасса

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))

З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
dimo_0n
 
Заблокований
Повідомлень: 315
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22

  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))
Hotab
 
Повідомлень: 12120
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2219 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22

  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

И ты сам с Украины в Германию выехал, безо всякой эвакуации
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:27

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))

З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.

Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда

Пишешь, "а какая разница", а потом пишешь, что разница таки есть.
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Зарплаты будут, пенсии будут, бананы будут

Ну красавчег )))

Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:статья 34 Конституции

Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется

А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет

Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:35

  pesikot написав:
  _hunter написав:статья 34 Конституции

Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется

А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет

Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))

это типичный кацап хрюкающий за русский мир из ЕС а не из немытой раиссии...
Прохожий
 
Повідомлень: 13637
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:37

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

Чозабред? :shock: -- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...

фины уже давно закрыли границу для твоих немыты сородичей
Прохожий
 
Повідомлень: 13637
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий? :shock:

В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...

Чозабред? :shock: -- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...

Бред пишешь ты ...

Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....

И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут

Вот сидит такой беженец, на пособиях, с кучей ограничений и вся его мелкая душонка не может переварить все эти ограничения. То нельзя, этого нельзя, туда не ходи, сюда не ходи
))

И вот приходишь ты сюда на форум, чтобы вывалить всё, что переварить не можешь ))
И гадишь, гадишь, гадишь )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:22

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Ты бы, логически думал, чтобы с пособий не слететь, а то станешь бомжом в Германии )))

И тебе придёться вернутся в Украину

Розачарую. Есть чувачек из Киева. Диаз. У него есть канал - большезолота в ютубе и ТГ. Он сам бизнесмен и инвестор. В первые дни войны - волонтерил, кормил вояк, записывался в ТРО. Все есть в ютубах. Потом Зе подписал закон, который обнулил ФридомФинанс и все кто имел там активы - остался не у дел. По сути всех инвесторов обокрала влада.
Так к чему я - на его канале народ даже не думает возвращаться. они покупают квартиры в Испаниях, получают карты побуту в Польшах, паспорта в Румыниях. Есть даже какойто паспорт, который можно получить даже если у тебя нет документов. Непомню название, но подобное было во 2-ю мировую....
Так что расслабся. Никто сюда не вернется из тех, у кого есть деньги и мозги. А бездельники без мозгов - а они везде бездельники без мозгов, тут от них так же толку не будет...

Все твои знания, от таких "инвесторов", как и цена бананов в Мурманске )))

Продолжай меня радовать сегодня )))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9575
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 792179227923792479257926>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 189097
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 623075
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3882)
28.04.2024 19:20
Ринок ОВДП (6087)
28.04.2024 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.