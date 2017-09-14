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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:20
"Заводы там все равно старые, их не жалко" В России порадовались разрушению Донбасса
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:21
pesikot написав:
Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))
З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
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dimo_0n
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22
_hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
Ты должен спрашивать, почему еще не в бане, а не «где сообщения»)))
Рашисский нахрюк , агитирующий скорее сдаваться и шайда в Германию на пособия, ищет справедливость))
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Hotab
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:22
_hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
И ты сам с Украины в Германию выехал, безо всякой эвакуации
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:27
dimo_0n написав: pesikot написав:
Оце і є всі твої джерела інформації ... )))
Продовжуй, для неділі - саме те )))
З вашого боку лише телемарафон? Чи щось буде інше?
Ще раз повторюю - я не граю в гру - щось доказати та когось перетягнути на свій бік. Я кажу те що думаю, та те що знаю. Ви можете двигати ваши наративи та мати власну думку. Я ії поважаю. Але переймати також не буду.
Ты ничего не знаешь, ты путаешься в цифрах, ты постишь всякую херню сюда
Пишешь, "а какая разница", а потом пишешь, что разница таки есть.
Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Зарплаты будут, пенсии будут, бананы будут
Ну красавчег )))
Ты ж не пишешь, а с чего сюда приходить России ??
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:30
_hunter написав:
статья 34 Конституции
Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется
А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет
Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:35
pesikot написав: _hunter написав:
статья 34 Конституции
Ты свалил в Германию и на тебя юрисдикция Конституции Украины не распространяется
А если аппелируешь к Конституции Украины, так и Криминальный Кодекс Украины по тебе плачет
Как минимум, измена Родине. Но не по факту выезда, а по факту работы на Россию )))
это типичный кацап хрюкающий за русский мир из ЕС а не из немытой раиссии...
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:37
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
Чозабред?
-- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
фины уже давно закрыли границу для твоих немыты сородичей
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Додано: Нед 28 кві, 2024 17:40
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Непонял: а кто-то может объяснить -- почему второй раз удаляют сообщение про эвакуацию с оккупированных территорий?
В Сибирь, что ли эвакуируют ? ...
Чозабред?
-- Грузия/Польша/Финляндия/... -- что там еще по границам...
Бред пишешь ты ...
Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....
И ещё такой нюанс, для российской таможни, они не въезжали на территорию России. Поэтому и выехать не могут
Вот сидит такой беженец, на пособиях, с кучей ограничений и вся его мелкая душонка не может переварить все эти ограничения. То нельзя, этого нельзя, туда не ходи, сюда не ходи
))
И вот приходишь ты сюда на форум, чтобы вывалить всё, что переварить не можешь ))
И гадишь, гадишь, гадишь )))
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pesikot
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Додано: Нед 28 кві, 2024 18:22
dimo_0n написав: pesikot написав:
Ты бы, логически думал, чтобы с пособий не слететь, а то станешь бомжом в Германии )))
И тебе придёться вернутся в Украину
Розачарую. Есть чувачек из Киева. Диаз. У него есть канал - большезолота в ютубе и ТГ. Он сам бизнесмен и инвестор. В первые дни войны - волонтерил, кормил вояк, записывался в ТРО. Все есть в ютубах. Потом Зе подписал закон, который обнулил ФридомФинанс и все кто имел там активы - остался не у дел. По сути всех инвесторов обокрала влада.
Так к чему я - на его канале народ даже не думает возвращаться. они покупают квартиры в Испаниях, получают карты побуту в Польшах, паспорта в Румыниях. Есть даже какойто паспорт, который можно получить даже если у тебя нет документов. Непомню название, но подобное было во 2-ю мировую....
Так что расслабся. Никто сюда не вернется из тех, у кого есть деньги и мозги. А бездельники без мозгов - а они везде бездельники без мозгов, тут от них так же толку не будет...
Все твои знания, от таких "инвесторов", как и цена бананов в Мурманске )))
Продолжай меня радовать сегодня )))
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pesikot
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