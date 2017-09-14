pesikot написав: Ты бы, логически думал, чтобы с пособий не слететь, а то станешь бомжом в Германии )))



И тебе придёться вернутся в Украину Ты бы, логически думал, чтобы с пособий не слететь, а то станешь бомжом в Германии )))И тебе придёться вернутся в Украину

Розачарую. Есть чувачек из Киева. Диаз. У него есть канал - большезолота в ютубе и ТГ. Он сам бизнесмен и инвестор. В первые дни войны - волонтерил, кормил вояк, записывался в ТРО. Все есть в ютубах. Потом Зе подписал закон, который обнулил ФридомФинанс и все кто имел там активы - остался не у дел. По сути всех инвесторов обокрала влада.Так к чему я - на его канале народ даже не думает возвращаться. они покупают квартиры в Испаниях, получают карты побуту в Польшах, паспорта в Румыниях. Есть даже какойто паспорт, который можно получить даже если у тебя нет документов. Непомню название, но подобное было во 2-ю мировую....Так что расслабся. Никто сюда не вернется из тех, у кого есть деньги и мозги. А бездельники без мозгов - а они везде бездельники без мозгов, тут от них так же толку не будет...