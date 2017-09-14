pesikot написав:Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.
Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле. Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.
Невже не очевидна різніця між тим, як живуть в рф та як в Україні? Поясню, що зміниться. В країну прийде розруха (це норма для рф), скрізь буде срач (як зараз в Криму, ЛНР, ДНР і т.д., де панує рузьке мір), пропаганда з дитсадка "вялічія" та військової служби. "Прості плєбси" підуть воювати, потім їх діти, онуки і так споконвічно, тому що в рф так прийнято (спробуйте назвати хоч одне десятиліття, коли рф ніде не воювала).
ПС. Кацапня очкує/виє, що кримський міст буде знищено до 9 травня. Боже, нехай справдяться їх очкування, щоб не марно вили
pesikot та мне не надо никакие истории. Я таких «виталиков» насквозь вижу. Срочно поступал на платное, висела угроза в армию попасть. А там таким «девочкам» несладко. Тем более что попасть он мог и на Кавказ, успевал.
Кстати Димас и̶з̶ ̶Б̶а̶т̶а̶й̶с̶к̶а из Кропа стеснительно молчит как любили «хохлов» в СА, а сейчас градус ненависти вообще запредельный. Пусть подивет немного среди них, что бы чухать вот это все. Кацапы прекрасно знают что они натворили и знают что их не простят. Они не доверяют нашим на оккупированных. И издеваются всячески при случае.
fler написав:Невже не очевидна різніця між тим, як живуть в рф та як в Україні? Поясню, що зміниться. В країну прийде розруха (це норма для рф), скрізь буде срач (як зараз в Криму, ЛНР, ДНР і т.д., де панує рузьке мір), пропаганда з дитсадка "вялічія" та військової служби.
На межі Миколаївської та Кіровоградської областей є село Перчуново. Бачив там родину, молоду:батько, мати, троє дітей. Продавали теля, єдина велика живність, щоб оплатити борги за електропостачання, РЕМ їх відключили. Вікна затягнуті целофановою плівкою. Не алкаші, просто роботи в селі для них нема. Звісно, можна поїхати в Польшу, не народжуваті дітей. Стане їм гірше під росією? Миколаївська область, Арбузинський район, с.Новоселівка. Раніше було дві школи - стара в лісі і нова з білої цегли, новий дитячій садок, ФАП, бібліотека, новий клуб, баня. Зараз працює лише десь чверть будівлі дітсадка(дітей нема і обігрівати дорого), а замість всього іншого два чи три генделя. Чи зробить московія більшу розруху? м.Новоукраїнка, крупний райцентр. Закриті всі старорежимні підприємства: цукровий, соковий, м"ясопереробка, меблева фабрика, та т.і. Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби. Путін це зробив з містом? Вам було б корисно іноді поринати в реальне життя