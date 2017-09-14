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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79227923792479257926>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:24

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Типа, ну пусть придёт Россия, ведь ничего не изменится.

Так что изменится для простых плебсов с кассы АТБ или Новой пошты? ЧТО??? Уберут штрафы за "розмовляти НЕ мовою"? или что изменится у них? Они как сосали пивас с разлива в паках 2л, так и будут, как жрали калбасу без мяса - так и будут... Просто вывеску магазина изменят и деньзнаки в кошеле.
Ну или расскажи что изменится, ток без телемарафона плиз.

Невже не очевидна різніця між тим, як живуть в рф та як в Україні? :shock:
Поясню, що зміниться. В країну прийде розруха (це норма для рф), скрізь буде срач (як зараз в Криму, ЛНР, ДНР і т.д., де панує рузьке мір), пропаганда з дитсадка "вялічія" та військової служби. "Прості плєбси" підуть воювати, потім їх діти, онуки і так споконвічно, тому що в рф так прийнято (спробуйте назвати хоч одне десятиліття, коли рф ніде не воювала).

ПС. Кацапня очкує/виє, що кримський міст буде знищено до 9 травня. Боже, нехай справдяться їх очкування, щоб не марно вили 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....

Знаю, що з окупованої частини Запорізької області батьки колеги (пара пенсіонерів) тікали через Крим в Туреччину за хабар в порту ~3k$.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:40

  _hunter написав:Так подробно можно было не расписывать -- достаточно было одного слова "да": ничего особо позорного в этом нет :lol:

Не выезжал )

А ты выехал и твой понос заткнуть невозможно )
Если тебе там так хорошо, так сиди.

Но ты же срёшь налево и направо
Значит, тебе нехорошо.

А я вот сегодня опять прогулялся, покушал джелате, посмотрел на сакуры ))
Мне офигенно )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:42

pesikot та мне не надо никакие истории. Я таких «виталиков» насквозь вижу. Срочно поступал на платное, висела угроза в армию попасть. А там таким «девочкам» несладко. Тем более что попасть он мог и на Кавказ, успевал.

Кстати Димас и̶з̶ ̶Б̶а̶т̶а̶й̶с̶к̶а из Кропа стеснительно молчит как любили «хохлов» в СА, а сейчас градус ненависти вообще запредельный. Пусть подивет немного среди них, что бы чухать вот это все. Кацапы прекрасно знают что они натворили и знают что их не простят. Они не доверяют нашим на оккупированных. И издеваются всячески при случае.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:44

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Какая эвакуация с оккупированых территорий ?
Особенно в Финляндию ....

Знаю, що з окупованої частини Запорізької області батьки колеги (пара пенсіонерів) тікали через Крим в Туреччину за хабар в порту ~3k$.

какая взятка?
тут хунтер с компанией рассказывают что из раиссии можно "легко и свободно" выехать куда угодно...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:тікали через Крим в Туреччину за хабар в порту ~3k$.

В якому порту?
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Наскільки доцільно ризикувати спец кадрами для такого ?
Спецпідрозділи ГУР перекинули до Часового Яру: у ЗМІ розповіли, як змінилася ситуація на фронті
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... -na-fronti
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:49

  fler написав:Невже не очевидна різніця між тим, як живуть в рф та як в Україні? :shock:
Поясню, що зміниться. В країну прийде розруха (це норма для рф), скрізь буде срач (як зараз в Криму, ЛНР, ДНР і т.д., де панує рузьке мір), пропаганда з дитсадка "вялічія" та військової служби.

На межі Миколаївської та Кіровоградської областей є село Перчуново. Бачив там родину, молоду:батько, мати, троє дітей. Продавали теля, єдина велика живність, щоб оплатити борги за електропостачання, РЕМ їх відключили. Вікна затягнуті целофановою плівкою. Не алкаші, просто роботи в селі для них нема. Звісно, можна поїхати в Польшу, не народжуваті дітей. Стане їм гірше під росією?
Миколаївська область, Арбузинський район, с.Новоселівка. Раніше було дві школи - стара в лісі і нова з білої цегли, новий дитячій садок, ФАП, бібліотека, новий клуб, баня. Зараз працює лише десь чверть будівлі дітсадка(дітей нема і обігрівати дорого), а замість всього іншого два чи три генделя. Чи зробить московія більшу розруху?
м.Новоукраїнка, крупний райцентр. Закриті всі старорежимні підприємства: цукровий, соковий, м"ясопереробка, меблева фабрика, та т.і. Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби.
Путін це зробив з містом?
Вам було б корисно іноді поринати в реальне життя
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:50

  Ukrainian написав:Наскільки доцільно ризикувати спец кадрами для такого ?
Спецпідрозділи ГУР перекинули до Часового Яру: у ЗМІ розповіли, як змінилася ситуація на фронті
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... -na-fronti

смотря какие задачи они выполняют
там много где орки "глубоко вклинились" так что в принципе есть где спецам точечно поработать)
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Кстати Димас и̶з̶ ̶Б̶а̶т̶а̶й̶с̶к̶а из Кропа стеснительно молчит как любили «хохлов» в СА,

СА? Це Черкаська? Чи що? Про що я мовчати повинен? Мені не зрозуміло...

  fler написав:. В країну прийде розруха (

Не може кудись прийти те, що вже є 30+ років з періодичними обіцянками про завтрашній день....
dimo_0n
 
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