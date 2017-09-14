Додано: Нед 28 кві, 2024 19:10

dimo_0n написав: Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты? Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты?

Не жаліються на насильство, притиснення та інше.

Жизнь изменилась. Еще "вчера" они были свободными людьми, а "сегодня" они на положении рабов, с которыми хозяин (оккупант) может сделать все что угодно, за то что не так взглянул на него или наоборот, не посмотрел, за то, что не ответил или наоборот, сказал когда его не спрашивали, за то, что отказался пустить в свою квартиру/дом "на постой" детей гор... И это я пишу только по мелочам.Вы не заметили в моем посте, что даже роспенсию они оформляли под принуждением? Не задумались, почему пенсионеров в Украине не заставляют оформлять украинскую?Спросите у своих друзей из Энергодара насколько свободнее им сейчас живется по сравнению с жизнью до оккупации и хотят ли они своего освобождения Украиной, или их нынешняя жизнь "под московией" вполне устраивает?