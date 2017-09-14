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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7923792479257926>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Новоукраїнка, крупний райцентр. Закриті всі старорежимні підприємства: цукровий, соковий, м"ясопереробка, меблева фабрика, та т.і. П
це недалеко від мого Кропу, підтверджую.
Зате можновладці Радію збудували базу відпочинку недалеко від Новоукраїнки... Набирають персонал, очікують багато відвідувачів, які не зможуть виїхати в Туреччину або Європу....
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:06

  Hotab написав:А там таким «девочкам» несладко.
"девочка" здесь на форуме ты, ни Флер ни СТМ не сочиняют про форумчан сплетни. А ты сочиняешь. Я с мужиками-сплетницами по жизни за руку не здороваюсь, это опущенные люди. Сидишь с утра до вечера на форуме, потому что больше никто с тобой не хочет общаться. И интеллектуальный уровень у тебя как у бабы базарной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 28 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:А там таким «девочкам» несладко.
"девочка" здесь на форуме ты, ни Флер ни СТМ не сочиняют про форумчан сплетни. А ты сочиняешь. Я с мужиками-сплетницами по жизни за руку не здороваюсь, это опущенные люди. Сдишь целый день на форуме потому что по жизни никто с тобой не хочет общаться. И интеллектуальный уровень у тебя как у бабы базарной.

Твоей истерикой доволен ... )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Ну так что изменилось для єтих пенсионеров, кроме знака валюты?

Жизнь изменилась. Еще "вчера" они были свободными людьми, а "сегодня" они на положении рабов, с которыми хозяин (оккупант) может сделать все что угодно, за то что не так взглянул на него или наоборот, не посмотрел, за то, что не ответил или наоборот, сказал когда его не спрашивали, за то, что отказался пустить в свою квартиру/дом "на постой" детей гор... И это я пишу только по мелочам.

Вы не заметили в моем посте, что даже роспенсию они оформляли под принуждением? Не задумались, почему пенсионеров в Украине не заставляют оформлять украинскую?

Не жаліються на насильство, притиснення та інше.

Спросите у своих друзей из Энергодара насколько свободнее им сейчас живется по сравнению с жизнью до оккупации и хотят ли они своего освобождения Украиной, или их нынешняя жизнь "под московией" вполне устраивает?
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:11

  dimo_0n написав:
  Hotab написав:Кстати Димас и̶з̶ ̶Б̶а̶т̶а̶й̶с̶к̶а из Кропа стеснительно молчит как любили «хохлов» в СА,

СА? Це Черкаська? Чи що? Про що я мовчати повинен? Мені не зрозуміло...

  fler написав:. В країну прийде розруха (

Не може кудись прийти те, що вже є 30+ років з періодичними обіцянками про завтрашній день....


Та да , с такими як ви і хантер хіба можливо щось побудувати ?

ПЕСІКОТ , ХОТАБИЧ досить годувати залетних .
дімон -хер знає звітки взявся , хантер ,та інші кохающі жалостливі романи не заслугують уваги .
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:16

  Ukrainian написав:Наскільки доцільно ризикувати спец кадрами для такого ?
Спецпідрозділи ГУР перекинули до Часового Яру: у ЗМІ розповіли, як змінилася ситуація на фронті
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/643 ... -na-fronti


Я деякий час стикався з ними .
Професіонали ! І як їм щось доручили , то будьте впевнені -виконають все .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:18

vitaliiangel
Сидишь с утра до вечера на форуме, потому что больше никто с тобой не хочет общаться.


То пьянящее чувство превосходства, когда ты целые сутки не писал ничего (но исправно читал!) :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Сидишь с утра до вечера на форуме,

Цікаво, чому той патріот досі не на нулі.... Але всіх, хто має іншу думку, образити - це мабуть є така посада на нулі... Ноут кожному видають? Які ще є фічі? :)

  yanyura написав:Не задумались, почему пенсионеров в Украине не заставляют оформлять украинскую?

Ну в идеале для влады вообще проще, чтоб пенсы до пенсии не доживали, потому как нагрузка на бюджет....
Какую свободу имеет пересичный пенсионер в селе Гуповка, Кировоградского района? Пахать на земле, чтобы пенсии хватило на лекарства и коммуналку, а потом получить 1*2 метра на ближайшем заросшем бурьяном сельском кладбище?

  yanyura написав:Спросите у своих друзей из Энергодара насколько свободнее им сейчас живется по сравнению с жизнью до оккупации и хотят ли они своего освобождения Украиной, или их нынешняя жизнь "под московией" вполне устраивает?

Не устраивает нынешнее положение.
Много военных, шерстят постоянно документы.
Но еда есть, деньги платят, пенсии тоже. В целом есл свалили б вояки и оставили в покое - все нормально.
Никого в очко не лупят, как тут писал парень с кошкой на аватарке.... Ну врут наверное. Ну или я вру. Ведь все что инакомыслие - ИПСО московское... Такая наратива у сдешних патриотов на диванах в теплых домиках....
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 19:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:21

  Hotab написав:vitaliiangel
Сидишь с утра до вечера на форуме, потому что больше никто с тобой не хочет общаться.


То пьянящее чувство превосходства, когда ты целые сутки не писал ничего (но исправно читал!) :lol:

300тг каналов + просмотр тупых видосиков занимают время)))
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:23

dimo_0n
За подобное писание в кацапии вы уже бы были в симферопольском сизо. Как оказались там многие херсонцы именно за писание.
«Патриот» на войне уже был.
Hotab
 
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  #<1 ... 7923792479257926>
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