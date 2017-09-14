це недалеко від мого Кропу, підтверджую.
Зате можновладці Радію збудували базу відпочинку недалеко від Новоукраїнки... Набирають персонал, очікують багато відвідувачів, які не зможуть виїхати в Туреччину або Європу....
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Додано: Нед 28 кві, 2024 18:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це недалеко від мого Кропу, підтверджую.
Зате можновладці Радію збудували базу відпочинку недалеко від Новоукраїнки... Набирають персонал, очікують багато відвідувачів, які не зможуть виїхати в Туреччину або Європу....
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:06
"девочка" здесь на форуме ты, ни Флер ни СТМ не сочиняют про форумчан сплетни. А ты сочиняешь. Я с мужиками-сплетницами по жизни за руку не здороваюсь, это опущенные люди. Сидишь с утра до вечера на форуме, потому что больше никто с тобой не хочет общаться. И интеллектуальный уровень у тебя как у бабы базарной.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 28 кві, 2024 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:09
Твоей истерикой доволен ... )))
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Жизнь изменилась. Еще "вчера" они были свободными людьми, а "сегодня" они на положении рабов, с которыми хозяин (оккупант) может сделать все что угодно, за то что не так взглянул на него или наоборот, не посмотрел, за то, что не ответил или наоборот, сказал когда его не спрашивали, за то, что отказался пустить в свою квартиру/дом "на постой" детей гор... И это я пишу только по мелочам.
Вы не заметили в моем посте, что даже роспенсию они оформляли под принуждением? Не задумались, почему пенсионеров в Украине не заставляют оформлять украинскую?
Спросите у своих друзей из Энергодара насколько свободнее им сейчас живется по сравнению с жизнью до оккупации и хотят ли они своего освобождения Украиной, или их нынешняя жизнь "под московией" вполне устраивает?
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:11
Та да , с такими як ви і хантер хіба можливо щось побудувати ?
ПЕСІКОТ , ХОТАБИЧ досить годувати залетних .
дімон -хер знає звітки взявся , хантер ,та інші кохающі жалостливі романи не заслугують уваги .
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:16
Я деякий час стикався з ними .
Професіонали ! І як їм щось доручили , то будьте впевнені -виконають все .
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:18
vitaliiangel
То пьянящее чувство превосходства, когда ты целые сутки не писал ничего (но исправно читал!)
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікаво, чому той патріот досі не на нулі.... Але всіх, хто має іншу думку, образити - це мабуть є така посада на нулі... Ноут кожному видають? Які ще є фічі?
Ну в идеале для влады вообще проще, чтоб пенсы до пенсии не доживали, потому как нагрузка на бюджет....
Какую свободу имеет пересичный пенсионер в селе Гуповка, Кировоградского района? Пахать на земле, чтобы пенсии хватило на лекарства и коммуналку, а потом получить 1*2 метра на ближайшем заросшем бурьяном сельском кладбище?
Не устраивает нынешнее положение.
Много военных, шерстят постоянно документы.
Но еда есть, деньги платят, пенсии тоже. В целом есл свалили б вояки и оставили в покое - все нормально.
Никого в очко не лупят, как тут писал парень с кошкой на аватарке.... Ну врут наверное. Ну или я вру. Ведь все что инакомыслие - ИПСО московское... Такая наратива у сдешних патриотов на диванах в теплых домиках....
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 28 кві, 2024 19:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:21
Додано: Нед 28 кві, 2024 19:23
dimo_0n
За подобное писание в кацапии вы уже бы были в симферопольском сизо. Как оказались там многие херсонцы именно за писание.
«Патриот» на войне уже был.
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