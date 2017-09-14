На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.
Бетон написав:Когда я нарушил пдд в Италии, через год адвокаты в Украине заблокировали мне счета и я оплатил 60 евро. Если в Украине я не отдам кредит, в польше мне блоконут польский счёт и заставят платить долг.
А ты не нарушай ПДД, а если нарушил, то плати сразу, а не быкуй ...
Всего за 60 евро, ты добыковался до блокировки счетов Хотя, думаю, что там больше было
За всю історію війни вони навіть не намагались штурмувати це місце... Вони реально бояться амерів. 😁 І впісюються навіть від думки, що у новинах будуть звістки типу “москволота штурмує Нью-Йорк (і дрібним шрифтом “в Україні, Дорецьк.обл”)
fler написав:На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.
То есть люди тикают чтоб не быть призванными в армию РФ но вы сочувствуете странам что их принимают? Где тут логика, нам лучше если их нигде не примут и их призовут?
fler написав:На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних. Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.
То есть люди тикают чтоб не быть призванными в армию РФ но вы сочувствуете странам что их принимают? Где тут логика, нам лучше если их нигде не примут и их призовут?
Чим більше виїде, тим менше залишиться, але "патріоти" проти цього, воювати хочуть до останнього, головне процес
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.
в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.
що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться?
хороше питання. Чого ж свідків і баптистів в окопах нема? Якого хріну за них мають воювати православні? ) не хотять на фронт? В тюрму ! Як і любого . Тоді буде порядок!