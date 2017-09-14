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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7924792579267927>
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:26

  Hotab написав:dimo_0n
За подобное писание в кацапии вы уже бы были в симферопольском сизо. Как оказались там многие херсонцы именно за писание.
«Патриот» на войне уде был.

походу Он "за писание" копийчыну от кацапов получает
ну или просто "полезный идиот", или-или...
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:27

  dimo_0n написав:Но еда есть, деньги платят, пенсии тоже. В целом есл свалили б вояки и оставили в покое - все нормально.

Если б да кабы, да оставили в покое ... так рай на земле

Та он и был до 24.02.2022 года

А так ... ну мечты, что-то платят ... ну "а какая разница", платят же

А то, что ранее платили больше, были рабочие места, ну "а какая разница" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 28 кві, 2024 19:57, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:49

На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних.
Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 19:57

  Бетон написав:Когда я нарушил пдд в Италии, через год адвокаты в Украине заблокировали мне счета и я оплатил 60 евро. Если в Украине я не отдам кредит, в польше мне блоконут польский счёт и заставят платить долг.

А ты не нарушай ПДД, а если нарушил, то плати сразу, а не быкуй ...

Всего за 60 евро, ты добыковался до блокировки счетов
Хотя, думаю, что там больше было
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:03

Роздивлявся карту і помітив кумедну річ
https://deepstatemap.live/en#10/48.2970/37.8889

За всю історію війни вони навіть не намагались штурмувати це місце...
Вони реально бояться амерів. 😁
І впісюються навіть від думки, що у новинах будуть звістки типу “москволота штурмує Нью-Йорк (і дрібним шрифтом “в Україні, Дорецьк.обл”)

Воювателі з НАТОю, мля... 😄
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:москволота штурмує Нью-Йорк
Ну кілька разів такі новини були https://suspilne.media/637776-akso-avdi ... -nu-jorka/
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:38

  fler написав:На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних.
Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.


То есть люди тикают чтоб не быть призванными в армию РФ но вы сочувствуете странам что их принимают? Где тут логика, нам лучше если их нигде не примут и их призовут?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:39

  katso написав:
  fler написав:На кацапії з 1 листопада 2024 закривають виїзд за кордон для військовозобов'язаних.
Вочевидь, багато їх виїжджає. Співчуваю країнам, до яких вони їдуть і особливо нашим громадянам, які мешкають у тих країнах.


То есть люди тикают чтоб не быть призванными в армию РФ но вы сочувствуете странам что их принимают? Где тут логика, нам лучше если их нигде не примут и их призовут?

Чим більше виїде, тим менше залишиться, але "патріоти" проти цього, воювати хочуть до останнього, головне процес
Востаннє редагувалось flyman в Нед 28 кві, 2024 20:44, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:43

  Shaman написав:я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.

в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.

що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться?
хороше питання. Чого ж свідків і баптистів в окопах нема? Якого хріну за них мають воювати православні? ) не хотять на фронт? В тюрму ! Як і любого . Тоді буде порядок!
Banderlog
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