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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7924792579267927
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.

в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.

що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться?
хороше питання. Чого ж свідків і баптистів в окопах нема? Якого хріну за них мають воювати православні? ) не хотять на фронт? В тюрму ! Як і любого . Тоді буде порядок!

так вони вірюючі, їм віра в Христа конає за отмазку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:46

whois2010
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби.
Путін це зробив з містом?

А путін іде на танку щоб відновити?
Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.
Там дімон про пенсів в селі, яким все одно. А у них нема дітей? Дітям в місті теж все одно? Чи це такі особливі батьки, яким все одно де і як будуть жити діти і внуки?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 20:56


При Залужному був "глухий кут", а при Сирському...?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:00

  Hotab написав:whois2010
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби.
Путін це зробив з містом?

А путін іде на танку щоб відновити?
Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.

Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. То як цим людям можна зробити виживання ще гіршим? Гречкосій читає про зеленого міністра, якого обвинувачують у крадіжці на сотні мільйонів і якого вже відпустили за 75 мільйонів, але навіть не відсторонили від посади. От цей гречкосій чує заклики йти воювати за що? За свій туалет-дірку в землі, бо ні совєти, ні вільна не спромоглися побудувати каналізацію в місті, водопровід та газ. Що йому гірше зробить путін? Забере дірку-сральню? Які плюси? Є громадяни, які діями/бездіяльністю влади доведенні до стану тварин, вони виживають. Звісно, можна сказати: капіталізм, влада нічого не винна громадянам (ви ж пам"ятаєте "я вам нічєго нє должєн"?). Ну, то в такому випадку і гречкосій державі не винен.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:06

  whois2010 написав:
  Hotab написав:whois2010
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби.
Путін це зробив з містом?

А путін іде на танку щоб відновити?
Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.

Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. То як цим людям можна зробити виживання ще гіршим? Гречкосій читає про зеленого міністра, якого обвинувачують у крадіжці на сотні мільйонів і якого вже відпустили за 75 мільйонів, але навіть не відсторонили від посади. От цей гречкосій чує заклики йти воювати за що? За свій туалет-дірку в землі, бо ні совєти, ні вільна не спромоглися побудувати каналізацію в місті, водопровід та газ. Що йому гірше зробить путін? Забере дірку-сральню? Які плюси? Є громадяни, які діями/бездіяльністю влади доведенні до стану тварин, вони виживають. Звісно, можна сказати: капіталізм, влада нічого не винна громадянам (ви ж пам"ятаєте "я вам нічєго нє должєн"?). Ну, то в такому випадку і гречкосій державі не винен.


Вот именно. Они 30 лет не делали НИЧЕГО чтоб народу тут лучше жилось (насадив лозунг "сделай себя сам или ты лох") набивая себе карманы золотом - а теперь удивляются что народ валит туда где даже социальная помощь больше чем заработок с утра до вечера тут.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А звідки це дима очко взялося, чи виталькианальгель друг?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2024 21:14

  dimo_0n написав:
  холява написав:Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .

Так, потворне. Але це моє бачення. Щось можете відповісти окрім відчуттів?
Ну може я десь збрехав, або якось не так розумію? Тільки без телемарафоних лозунгів...

в чому питання ? Чи є для неімущого різниця де жити в росії чи в Україні? Може для когось і краще буде під росією. Тільки не на окупованих територіях. Тут війна. І вас рано чи пізно заберуть на фронт. Прорвуться вони далі то з часом і через вашу нерухомість пройде лінія фронта і ваші рідні попадуть під обстріли. Хочете здатись на фронті? Ну попробуйте. ) тіки я одкрию секрет. Зара не дуже охоче беруть полонених , а коли беруть то не всіх доводять. :) сьогодні були од нас люди в запоріжжі. Таки ці долботятли взялись за голову. Мобілізація йде повним ходом . Пізно канєшно но краще пізно. Так що є шанс скоро побачимось . Так шо заокругляйте діла й лічіть зуби.
P/s бажаю, удачі й достойно себе проявити на ЛБЗ. Як і решті шановного паньства.
Banderlog
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