Shaman написав:я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.
в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.
що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться?
хороше питання. Чого ж свідків і баптистів в окопах нема? Якого хріну за них мають воювати православні? ) не хотять на фронт? В тюрму ! Як і любого . Тоді буде порядок!
так вони вірюючі, їм віра в Христа конає за отмазку
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби. Путін це зробив з містом?
А путін іде на танку щоб відновити? Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку. Там дімон про пенсів в селі, яким все одно. А у них нема дітей? Дітям в місті теж все одно? Чи це такі особливі батьки, яким все одно де і як будуть жити діти і внуки?
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби. Путін це зробив з містом?
А путін іде на танку щоб відновити? Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.
Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. То як цим людям можна зробити виживання ще гіршим? Гречкосій читає про зеленого міністра, якого обвинувачують у крадіжці на сотні мільйонів і якого вже відпустили за 75 мільйонів, але навіть не відсторонили від посади. От цей гречкосій чує заклики йти воювати за що? За свій туалет-дірку в землі, бо ні совєти, ні вільна не спромоглися побудувати каналізацію в місті, водопровід та газ. Що йому гірше зробить путін? Забере дірку-сральню? Які плюси? Є громадяни, які діями/бездіяльністю влади доведенні до стану тварин, вони виживають. Звісно, можна сказати: капіталізм, влада нічого не винна громадянам (ви ж пам"ятаєте "я вам нічєго нє должєн"?). Ну, то в такому випадку і гречкосій державі не винен.
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби. Путін це зробив з містом?
А путін іде на танку щоб відновити? Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.
Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. То як цим людям можна зробити виживання ще гіршим? Гречкосій читає про зеленого міністра, якого обвинувачують у крадіжці на сотні мільйонів і якого вже відпустили за 75 мільйонів, але навіть не відсторонили від посади. От цей гречкосій чує заклики йти воювати за що? За свій туалет-дірку в землі, бо ні совєти, ні вільна не спромоглися побудувати каналізацію в місті, водопровід та газ. Що йому гірше зробить путін? Забере дірку-сральню? Які плюси? Є громадяни, які діями/бездіяльністю влади доведенні до стану тварин, вони виживають. Звісно, можна сказати: капіталізм, влада нічого не винна громадянам (ви ж пам"ятаєте "я вам нічєго нє должєн"?). Ну, то в такому випадку і гречкосій державі не винен.
Вот именно. Они 30 лет не делали НИЧЕГО чтоб народу тут лучше жилось (насадив лозунг "сделай себя сам или ты лох") набивая себе карманы золотом - а теперь удивляются что народ валит туда где даже социальная помощь больше чем заработок с утра до вечера тут.
холява написав:Те що ви написали дуже потворне , тому вас і викинули з іншої вітки .
Так, потворне. Але це моє бачення. Щось можете відповісти окрім відчуттів? Ну може я десь збрехав, або якось не так розумію? Тільки без телемарафоних лозунгів...
в чому питання ? Чи є для неімущого різниця де жити в росії чи в Україні? Може для когось і краще буде під росією. Тільки не на окупованих територіях. Тут війна. І вас рано чи пізно заберуть на фронт. Прорвуться вони далі то з часом і через вашу нерухомість пройде лінія фронта і ваші рідні попадуть під обстріли. Хочете здатись на фронті? Ну попробуйте. ) тіки я одкрию секрет. Зара не дуже охоче беруть полонених , а коли беруть то не всіх доводять. сьогодні були од нас люди в запоріжжі. Таки ці долботятли взялись за голову. Мобілізація йде повним ходом . Пізно канєшно но краще пізно. Так що є шанс скоро побачимось . Так шо заокругляйте діла й лічіть зуби. P/s бажаю, удачі й достойно себе проявити на ЛБЗ. Як і решті шановного паньства.
Та що тут спорити: поки в москалів є гроші, то жити москалям краще, особливо тим, хто влаштувався на воєнний завод і до нього ще не долетіли дрони. Але гроші вже закінчуються і в них життя починає погіршуватись, тому запасаємось попкорном...
Приватний сектор не має водогіну та каналізації, питну воду завозять та зберігають в спеціальних колодязях-басейнах. Багатоповерхівки не мають опалення, на першіих поверхах обладнанні "топочниє" на дровах та вуглі, скрізь стирчать димові труби. Путін це зробив з містом?
А путін іде на танку щоб відновити? Цікаві підходи. Гірше буде всім без винятку.
Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. ..
Хуіс, я наведу більше прикладів))) У кожному четвертому домогосподарстві рф до цих пір немає газу. Як вам? https://www.currenttime.tv/a/russia-lac ... 319404.htm Ви десь були в рф коли-небудь? Бачили їх життя на власні очі? Щоб ви розуміли наведу ще один приклад. У 2006 році в місті Ярославль у приватному секторі ще не було водопроводу. Це обласний центр, 4 години від Москви на електричці. Мені довелося по справам приїхати. Є інші приклади, які мене здивували на рф, не буду всі наводити.
Shaman написав:я часто наводжу паралелі з 2СВ - там наче зрозуміло з акцентами. так от в 33-38 роках в Німеччині пересічному теж непогано жилося - якщо не єврей, не гей, не комуніст. але до того ж в 33 ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав. й наче всім зрозуміло, що та влада була злочинна.
в Раші зараз теж саме. по-перше, їх рівень життя - це лише наслідок наявності вуглеводнів. ба більше, їхня мобілізація показує, що навіть незважаючи на їх нафту, десь в глибинці така срака, що в Україні просто не існує такого.
що зміниться? а ви спитайте кримських татар, що змінилося? якщо хтось є свідком Єгови чи просто баптистом - що для них зміниться?
хороше питання. Чого ж свідків і баптистів в окопах нема? Якого хріну за них мають воювати православні? ) не хотять на фронт? В тюрму ! Як і любого . Тоді буде порядок!
так вони вірюючі, їм віра в Христа конає за отмазку
свідки взагалі не християни вони не визнають Святу Трійцю а ще вірять що всі не свідки перемруть а в свідків буде рай прям тут на землі і вони будуть жити в наших будинках і по наших садах. Тіки за цю хєрь до них варто придивитись... про 50ків і прочіх баптистів -харизматів. Як так вийшло що за сша їм воювати не западло а за нас западло?