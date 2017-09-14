Я помітив Проблема ОЗВУЧЕНА 23-05-2023 Проблема ВИРІШЕНА 01-06-2023 Як на мене -6 днів на вирішення проблеми -це вау-швидко ПС Я розумію що проблема виникла 22-02-2022 року....Тобто до її озвучування існувала 455 днів.
Для тех, кто получил ранение дополнительная выплата есть. Выделил в тексте абзацы, которые указывают на ситуации, где выплата будет гривен 800.
Які виплати здійснюються військовослужбовцям Збройних Сил України, зарахованим у розпорядження.
Грошове забезпечення військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних командирів, виплачується в розмірі грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за займаними посадами до зарахування в розпорядження, але не більше ніж два місяці.
Грошове забезпечення військовослужбовцям після перебування у розпорядженні понад два місяці виплачується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 - 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.
Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Проте, військовослужбовцям, які за висновком військово-лікарської комісії не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій але придатні до військової служби для здійснення виплати додаткової винагороди у розмірі 20 100 підстав немає.
У такому разі виплата грошового забезпечення у повному обсязі поновиться, за умови призначення та вступу військовослужбовців до виконання обов’язків за посадами в інших видах Збройних Сил України.
fler написав: У кожному четвертому домогосподарстві рф до цих пір немає газу. Як вам? https://www.currenttime.tv/a/russia-lac ... 319404.htm Ви десь були в рф коли-небудь? Бачили їх життя на власні очі? Щоб ви розуміли наведу ще один приклад. У 2006 році в місті Ярославль у приватному секторі ще не було водопроводу. Це обласний центр, 4 години від Москви на електричці. Мені довелося по справам приїхати. Є інші приклади, які мене здивували на рф, не буду всі наводити.
Дані за 2015 рік, але не думаю, що значні зміни з того часу: "зручності" у українців - водопровід у 60%(!!!) - каналізація у 60%(!!!) - газ у 83% За вашими словами, а ви ніколи не пишете неправду, 75% московитів з газом. Це геть не погано. У нас 83% А по наведеним мною прикладам з життя у сучасних українських міст-сел, що скажете, у нас не гірше, чи у нас не краще, ніж у московитів?
Востаннє редагувалось whois2010 в Нед 28 кві, 2024 21:48, всього редагувалось 2 разів.
Tumos Цікаво сформульовано. Треба декілька разів читати, щоб уяснити, і то питання залишаться))
Хто ж ті всл, які після ВЛК "придатні до військової служби, але "не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій", і щоб їх тримали в розпорядженні понад два місяці?!
Тобто це звичайні всл... Незрозуміло тільки чому їх не призначають на посади (звичайних військ), а тримають в розпорядженні командира понад два місяці...)))
Офігітельна штука це перебування в розпорядженні... Колись більше півроку був в ньому... (по суто об'єктивним обставинам). Формально - ні посади, ні обов'язків... Лафа. По суті підпорядковуєся лише командиру частини...
В мене лафа не получалась ... навпаки -- нашару по ЛА стрибав - "бетонку" тобто аеродромні не платили; технічку не видавали.
А люди, я так розумію, можуть навіть дома сидіти..., а вислуга років йде. У цьому "в розпорядженні командира"))) І навіть юридично важко прискіпатись, щоб так серйозно. А якщо не вдома, то і овсі ....законна лафа.
Хоча справедливості раді -- отак в розпорядженні можуть тримати оту десантуру, морпіхів, ссо-шників, поки досягнуть стану придатності своїх цих військ. В себе тримати. Щоб не віддавати в звичайні війська своїх людей. Тоді - да, виходить на 800 гривнях чекай...
whois2010 написав:А по наведеним мною прикладам з життя у сучасних українських міст-сел, що скажете, у нас не гірше, чи у нас не краще, ніж у московитів?
Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло. Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?
Пані флер ви все вірно пишите але прикрашаєте, розумію вас, та і правильно робите. 2- Але родичі в криму - дохід впав, постаріли, але діти влаштувалися уже на рос посади все норм при грошах, місто як було так і стоїть, туристів меньше але це ніколи не був їх заробітком. 2- Село мого діда, 300км до києва, 30 від 3х СМТ, 80км до обласного цента. Газ проведедий з часів побудови колгоспу тобто десь 90ті за свій рахунок, каналізації нема, воду провели як 3 роки бо тупо в колодязях пропала вода, скинулись за свій рахунок робили свердловину і всім вели воду. Саме головне дороги - нема, і є такі проміжки де її не робили з часів будування села тобто 90х. Дід трудящий тому в хаті є туалет, вода і тепла навіть але в 70% хат такого немає. Тобто, Україна вона теж різна, багато чого залежить від самих людей, але є таке як дорога)) перед війною щось почали робити, почало горіти світло в тунелі але прийшли орки та настала така ситуація що вона там вже буде і не потрібна через 20 років будуть одні поля.
whois2010 написав:Давайте беземоційно, я навів три приклади з сучасного життя некиян. Бо флер пише "ах, какая разруха" на московії. То я у відповідь пишу, що у нас у райцентрі нема промисловості, роботи, газу, а воду носять у відрах. ..
Хуіс, я наведу більше прикладів))) У кожному четвертому домогосподарстві рф до цих пір немає газу. Як вам? https://www.currenttime.tv/a/russia-lac ... 319404.htm Ви десь були в рф коли-небудь? Бачили їх життя на власні очі? Щоб ви розуміли наведу ще один приклад. У 2006 році в місті Ярославль у приватному секторі ще не було водопроводу. Це обласний центр, 4 години від Москви на електричці. Мені довелося по справам приїхати. Є інші приклади, які мене здивували на рф, не буду всі наводити.
На Поліссі в багатьох селах газу нема. Дороги заасфальтували дякуючи аварії на ЧАЕС, але тільки в центрі сіл і то не всіх. Нового не добавилося за часи незалежності. В Києві в Жулянах в приватному секторі до цих пір нема водопроводу. А це столиця країни - кандидата в члени ЄС. Поломане метро. Є інші приклади. Не буду всі наводити.
Так ти може давай сюди приклади з історії, як коцаби нищили все українське? Влаштовували голодомори. Вибивали інтелігенцію, як прийшли на західну в 1939 році. Тут же дискусія, що несе коцаб. А такий потужний історик про водогін біля підвалу в жулянах.
whois2010 написав:А по наведеним мною прикладам з життя у сучасних українських міст-сел, що скажете, у нас не гірше, чи у нас не краще, ніж у московитів?
Тепер видно, що на кацапії ви ніколи не були. Інакше це питання у вас би не виникло. Давайте розглянемо загальновідомі приклади. Чому військові кацапи крали унітази з України? Унітази, причому не нові теж, Карл! Чи це не говорить про їх рівень життя? А скільки відосів, як вони ̶о̶к̶у̶ї̶в̶а̶л̶и̶ дивувалися, коли заходили в наші сільські хати?! З чого б це, якщо у них життя краще?
Сільські хати попід Києвом. За 100 км від Києва сральники на вулиці в більшості. На западенщині трохи побогатше, але до прикиївських "селян" далеко. Окуляри за 350 євро не купують. Це більше третина відкладеного заробітку на дупомийно - трускавкозбиральних роботах в Польщі. Не до жиру. Але ви пишіть про багате українське село. Пригадався анекдот про маленького Вовочку який розплакався, коли почув совіцьку пропоганду про те, як добре жити в СРСР. Коли поцікавилися чому плаче, відповів що хоче жити в тому СРСР.