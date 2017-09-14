Додано: Нед 28 кві, 2024 22:01

Tumos

Цікаво сформульовано.

Треба декілька разів читати, щоб уяснити, і то питання залишаться))



Хто ж ті всл, які після ВЛК "придатні до військової служби, але "не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій", і щоб їх тримали в розпорядженні понад два місяці?!



Тобто це звичайні всл...

Незрозуміло тільки чому їх не призначають на посади (звичайних військ), а тримають в розпорядженні командира понад два місяці...)))



Офігітельна штука це перебування в розпорядженні... Колись більше півроку був в ньому... (по суто об'єктивним обставинам).

Формально - ні посади, ні обов'язків... Лафа.

По суті підпорядковуєся лише командиру частини...



В мене лафа не получалась ... навпаки -- нашару по ЛА стрибав - "бетонку" тобто аеродромні не платили; технічку не видавали.



А люди, я так розумію, можуть навіть дома сидіти..., а вислуга років йде. У цьому "в розпорядженні командира")))

І навіть юридично важко прискіпатись, щоб так серйозно.

А якщо не вдома, то і овсі ....законна лафа.



Хоча справедливості раді -- отак в розпорядженні можуть тримати оту десантуру, морпіхів, ссо-шників, поки досягнуть стану придатності своїх цих військ.

В себе тримати. Щоб не віддавати в звичайні війська своїх людей.

Тоді - да, виходить на 800 гривнях чекай...